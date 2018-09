Kettulan yrittÃ¤jÃ¤t kommentoivat Viitostien tielinjausta â€“ ”Nyt vasta kuntakin herÃ¤si, mutta pahasti myÃ¶hÃ¤ssÃ¤”

Kettulan risteyksen yritykset sanovat Juvan kunnan kokonaan unohtaneen heidät, kun Viitostien tiesuunnitelmaa on valmisteltu. Yrittäjien mielestä kunnalla ja tiesuunnitelman tekijöillä ei ole ollut minkäänlaista käsitystä, millaista yritystoimintaa Kettulan risteyksen tuntumassa on.

Kunnan edustajat ovat olleet Kettulan risteyksen yrityksiin yhteydessä vasta nyt, kun tiesuunnitelma on valmis. Yrittäjien mielestä kunta heräsi Kettulan yrittäjien huoleen pahasti myöhässä. Palaverikutsuja on tullut yrityksille nyt, kun rakentaminen on jo alkamassa.

Kettulassa toimii kuusi yritystä. Ne työllistävät lähes 40 työntekijää ympärivuotisesti.

Eniten Viitostien uudesta linjauksesta kärsivät Pylkkäsen Nesteen huoltamo, sekä patsaita ja muita puutarhakalusteita myyvä Pikkirilli. Näissä yrityksissä on yhteensä 15 työpaikkaa.

Pikkirillin omistaja Petri Happonen sanoo suoraan, että kannattavan myymälätoiminnan jatkaminen uuden Viitostien linjauksen jälkeen on Juvalla epävarmaa.

– Olemme jo kerran aikaisemmin joutuneet lähtemään Viitostien takia edellisestä toimipaikastamme Joroisissa. Nyt on samanlainen uhka ja lähtö edessä. Tilanne näyttää samanlaiselta, vaikka Pikkirilli on ainoa tämän alan erikoiskauppa Suomessa, Happonen sanoo.

Hän sanoo kunnan jättäneen Kettulan yritykset täysin heitteille. Tielinjaus tuli Happosen mukaan heille täysin puskista vuosi sitten. Vasta nyt kunta on ilmaissut mielenkiintoa Kettulan pussinperälle jääviä yrityksiä kohtaan. Pikkirilli on toiminut Kettulassa vuodesta 2006.

Nesteen huoltamon yrittäjä Vesa Pylkkänen on samoilla linjoilla. Hän sanoo, että Kettula on unohdettu sekä kunnan että tiesuunnittelijoiden puolella.

Huoltamo työllistää Kettulassa ympärivuotisesti 10 työntekijää. Polttoainejakelun lisäksi siellä on autojen korjaus- ja huoltotoimintaa, rengashotelli sekä kahvio. Nesteen huoltamo on toiminut Kettulassa yli 30 vuotta.

– Viitostien rakentaminen on kokonaisuutena hyvä asia, mutta Kettulassa moni elinkeino kärsii esitetystä tielinjauksesta. Tässä ei ole lainkaan ajateltu alueen työpaikkoja tai yritysten toimintaedellytyksiä. Nyt vasta kuntakin heräsi, mutta pahasti myöhässä. Meidän kanssa ei ole keskusteltu tai neuvoteltu ennen kuin viime metreillä, kun tiesuunnitelma oli jo valmis. Ei tämä mukavalta tunnu, Vesa Pylkkänen sanoo.

Pylkkäsen mielestä liiketoiminnan kehittämisedellytykset Kettulassa olennaisesti heikkenevät, kun eritasoliittymä on Hatsolassa eikä Kettulaan saada ramppia.

– On kova työ saada pidettyä tulevaisuudessa edes nykyiset asiakasvirrat. Jotenkin nämä Kettulan yritysten hankala tilanne olisi tiesuunnitelmassa saatava ratkaistuksi, Vesa Pylkkänen toivoo.

