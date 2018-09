SÃ¤Ã¤ kylmenee ja yÃ¶pakkasia on tulossa koko maahan – ”nÃ¤mÃ¤ ensiliukkaat tahtovat aina yllÃ¤ttÃ¤Ã¤ autoilijat”

Autoilijoiden on syytä varautua syksyn ensimmäisiin liukkaisiin koko maassa. Ennen liikenteeseen lähtöä kannattaa tarkistaa voimassa olevat varoitukset ja ajokeli.

Ilmatieteen laitoksen 27.9. tekemän ennusteen mukaan Kuisma-myrsky väistyy tänään torstaina vähitellen Suomen itäpuolelle ja pohjoisesta virtaa koko maahan kylmää ilmaa. Tuuli heikkenee ja sää muuttuu selkeämmäksi, joten lähiöistä on tulossa hyvin kylmiä.

Jo ensi yönä lämpötila laskee maan länsi- ja pohjoisosassa pakkasen puolelle, etelässä ja idässä lämpötila pysyy pääosin nollan yläpuolella runsaamman pilvisyyden vuoksi. Lähiöistä kylmin on perjantain ja lauantain välinen yö, jolloin lähes koko maassa on pakkasta. Kylmimmillään lämpötila on lännessä ja pohjoisessa -4 asteesta -8 asteeseen. Päivisin aurinko kuitenkin lämmittää ja lämpötila kohoaa +5 ja 10 asteen välille, Lapissa nollan ja +5 asteen välille. Lauantain kuluessa lounaisvirtaus alkaa voimistua ja siten myös yöt muuttuvat lämpimimmiksi.

Ajo-olosuhteet ovat lähipäivinä pääosin normaalit ja kuivat, mutta öisin ja aamuisin voi lähinnä vesistöjen läheisyydessä sekä silloilla ja rampeissa esiintyä paikoin kuuraa ja mustaa jäätä.

– Nämä ensiliukkaat tahtovat aina yllättää autoilijat, ja juuri paikallisuuden vuoksi ne ovatkin hyvin yllättäviä. Pyrimme varoittamaan liukkaista entistä herkemmin, jotta ikäviltä onnettomuuksilta vältyttäisiin, toteaa Ilmatieteen laitoksen ylimeteorologi Henri Nyman.

– Syksyn ensimmäisillä liukkailla keleillä varovaisuus on malttia. Turvaväli kannattaa pitää riittävänä ja huomioida, että jarrutusmatkat voivat olla totuttua pidempiä, kertoo Liikenneviraston päivystävä liikennekeskuspäällikkö Juha Alikoivisto.

Niin ikään ennakoinnista on apua. Ajokelin voi esimerkiksi tarkistaa Liikenneviraston Liikennetilanne-palvelusta, josta löytyvät muun muassa kelikamerat.