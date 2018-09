Juva Camping täytti 30 vuotta – Jukka Petäjä ja Risto Hämäläinen muistelevat yrityksen pitkää taivalta

Juvan leirintä- ja mökkialue Juva Camping Jukajärven rannalla vietti viime viikonvaihteessa 30-vuotista taivaltaan. Vuosikymmenien aikana alueen perustuote tarjota kotimaisille ja ulkomaisille turisteille matkailuelämyksiä Savossa on säilynyt ennallaan.

Turistit haluavat edelleenkin tulla lomalle Jukajärven rantaan. Sekä entisen että nykyisen Juva Campingin yrittäjän mukaan pysyminen kehityksessä mukana edellyttää alueen jatkuvaa kehittämistä. Turistin vaatimukset ja odotukset ovat nykyään toisenlaiset kuin 30 vuotta sitten. Sen sijaan yrittäjän työ on vaativaa niin nyt kuin Campingin alkuvuosinakin.

Jukka Petäjä on Juva Campingin pitkäaikaisin yrittäjä. Hän ehti isännöidä aluetta 17 vuotta. Aloitusta 2000-luvun alussa hän sanoo haasteelliseksi.

– Se oli työtä, työtä ja vielä kerran työtä. Näin alueessa kuitenkin kehittämismahdollisuuksia. Ensimmäinen tavoite meillä oli saada matkailukautta jatkumaan. Pyrkimys oli jatkaa sitä korkeasesongin ulkopuolelle molemmista päistä sekä toukokuulle että alkusyksyyn syys-lokakuulle, Petäjä kertoo nyt.

Petäjä luopui Juva Campingin isännyydestä vuosi sitten. Tänä vuonna alueen pyörittämisestä on vastannut Risto Hämäläinen. Alueen maapohja ja rakennukset ovat Juvan kunnan omistuksessa. Irtaimisto kuuluu yrittäjälle.

Risto Hämäläinen sanoo jokaisen kunnan visioivan matkailun kolmen tärkeimmän hankkeen joukkoon. Sen takia on tärkeää pitää Juva Camping kunnossa ja kehittää toimintaa.

– Alue on ulkoisilta puitteiltaan hyvässä asennossa. Se on sopivan kokoinen, helposti saavutettavissa, puhtaan veden äärellä. Nyt siellä alkaa olla tarvetta peruskorjauksiin, ettei alue rapistu eikä pääse menettämään asiakkaiden kiitosta, Hämäläinen sanoo.

Hämäläisen mukaan kunnan kanssa on nyt käyty aluetta läpi ja kirjattu korjaustarpeita. Hän yrittäjänä vastaa asiakaspinnasta ja asiakassuhteesta. Hämäläinen odottaa kunnalta resursseja kunnostustöihin, kun kunnan budjettia laaditaan.

– Camping on erittäin tärkeä käyntikortti koko Juvalle. Jos täältä lähtee tyytyväinen asiakas, tyytyväisyys varmasti kuuluu, Hämäläinen sanoo.

Juva Campingin entinen isäntä Jukka Petäjä on samoilla linjoilla. Hän sanoo, että asiakkaat ovat aina tykänneet alueesta ja monet ovat tulleet uudestaan vuosi toisensa perään.

– Nyt on haaste saada asiakkaat viihtymään alueella. Vaikka perusasiat ovat kunnossa, Juva Camping kaipaa vaunualueen laajennusta ja lisää isompia perhekäyttöön soveltuvia mökkejä, Jukka Petäjä listaa.

Hän näkee Juvalla olevan hyvät edellytykset muunkin matkailun kehittämiseen.

– Matkailu kaipaa vain pientä hienosäätöä, panostusta kesäalueitten pusikoitten raivaamiseen ja siistimiseen.

Petäjä lisää vielä, että matkailukauden jatkamisen eteen kannattaa edelleen jatkaa uupumattomasti työtä. Suomella ja Juvalla on edellytyksiä paitsi kauden jatkamiseen myös matkailuelinkeinon kasvattamiseen.

Vaikka Jukka Petäjän muistot Juva Campingin ensimmäisistä yrittäjävuosista ovatkin ”työtä, työtä ja työtä”, hän muistelee alkuvuosia lämmöllä. Vaikka perhe oli täystyöllistetty, Camping-vuosien aikana syntyi pysyviä asiakaskontakteja.

Petäjän isännöintivuosina myös matkailu eli muutoksessa. Ensimmäisinä vuosina telttailijoita oli vähän ja ulkomaisia matkailijoitakin oli vähän.

Vähin erin matkailuvirroissa alkoi tapahtua muutoksia. Telttailu nousi uudelleen, matkailuperävaunut vaihtuivat matkailuautoihin ja ulkomaisia turisteja alkoi tulla enemmän.

Nykyinen vuokraisäntä Hämäläinen on havainnut saman muutoksen. Vaikka asiakkaista 70 prosenttia on kotimaisia matkailijoita, ulkomaalaisten osuus on hienoisessa, mutta tasaisessa kasvussa. Hämäläisellä on toiminnan kehittämisessä samanlaisia tavoitteita kuin Petäjällä aikanaan eli kauden jatkaminen korkeasesongin ulkopuolelle.

Keskieurooppalaisilla elokuu on lomakuu ja kysyntää on silloin yöpymisillekin. Yöpymisten määrä on päättyneen kesän aikana ollut kasvussa. Osasyynä on erinomainen kesä, mutta myös noususuhdanne. Ihmiset ovat valmiita taas matkailemaan, kun rahaa jää muuhunkin kuin päivittäiseen elämään.

30 vuotta toimineen Juva Campingin ensimmäinen yrittäjä oli Raimo Ihalainen. Ihalainen isännöi myös lähistöllä olevaa Juva-hotellia, joka nykyään toimii hoivakotina.