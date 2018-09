Hannu Roikonen kuuluu Sampolan uimahallin suurkuluttajiin – vuoden tavoitteena sata uitua kilometriä

Hannu Roikonen on himo-uimari. Hän on Sampolassa tuttu vieras. Ihan näinä päivinä Roikosella tulee 100 kilometriä uintia täyteen.

– Viime vuonna uin 65 kilometriä ja silloin ajattelin, että seuraavana vuonna tavoitteeksi asetan 100 kilometriä. Nyt syyskuun alussa tavoite on enää yhdeksän kilometrin päässä, enkä aio uimista siihen lopettaa, Hannu Roikonen kertoo.

Hannu Roikonen on Kirjatehtaan eläkkeellä oleva tuotantofaktori. Ennen eläkkeelle jäämistä hän ehti olla Kirjatehtaalla töissä 30 vuotta. Vuonna 2000 Roikonen suoritti linja-auton ajokortin, kun juniorit tarvitsivat pelimatkoille bussikuskia. Vieläkin hän ylläpitää linja-autokorttiaan ja on tarvittaessa käytettävissä ajokeikoille.

Uinti-innostus lähti Roikosella tosissaan alkuun, kun Sampolan remontti valmistui. Miehen polvet eivät enää kestä juoksemista ja uinnista löytyi nivelille sopiva liikunta- ja kunnonhoitomuoto. Nyt siitä on tullut joka viikkoinen tapa.

– Armeijassa olin nuorena miehenä uinut ne vaaditut metrit ja sen jälkeen uiminen oli työkiireitten takia jäänyt.

Roikonen aloitti kunnon kohotuksen viisaasti pienin askelin. Ensin hän ui 125 metriä, sitten 250 metriä, sen jälkeen 500 metriä.

Hän tuplasi aina matkan ja nykyään hän ui noin 1000 metriä kerrallaan. Onpa joskus mennyt jopa 2,4 kilometriä. Se pidempää matkaa Roikonen ei ole kerralla uinut.

– Tämä on hyvä kunnonhoitomuoto. Nivelille terveellinen ja omassa painonhallinnassa hyväksi koettu. Minulta on veteen sulanut painoa jo 35 kiloa parhaista päivistä. Sitä paitsi säännöllisellä uimisella saa painon pysymään toivotussa rajoissa, Roikonen kertoo.

Hannu Roikonen on syntyperäinen juvalainen, ulospäin suuntautunut ja sosiaalisesti aktiivinen. Sampolan saunanlauteilla on kiva jutella toisten miesten kanssa ja pitää sillä tavalla sosiaalista verkostoa yllä. Sampolan altaaseen mies pulahtaa 1-3 kertaa viikossa.

Roikosella on palanut uintiharrastukseensa 320 euroa. Hän kritisoi sitä, että Juvalla alle 70-vuotiaille eläkeläisille on myynnissä vain 32 euron hintaisia 10 uintikerran lippuja. Yli 70-vuotiaat saavat hankkia itselleen niin sanotun seniorilipun, jonka hinta on 50 euroa.

Viidenkympin seniorilippu on voimassa 12 kuukautta. Seniorilipulla saa käydä Sampolassa uimassa niin usein kuin huvittaa, mutta uintiajat on rajoitettu arkisin aamun uintitunteihin tai iltapäivällä klo 13-15.

– Saunan lauteilla moni ukko on tätä systeemiä kritisoinut. Siellä on ihmetelty, miksi seniorilipulle on keksitty kummallinen 70 vuoden ikärajoitus. Miksei sitä ole tarjolla esimerkiksi kansaneläkeikäisille eli yli 65-vuotiaille, Roikonen kysyy.

Esimerkiksi Savonlinnassa seniorilippu on myynnissä 65-vuotiaille tai työkyvyttömyyseläkkeellä oleville. Savonlinnassa kuuden kuukauden lippu maksaa 45 euroa ja 12 kuukauden eli vuoden seniorilippu 85 euroa.

Mikkelissä seniorikortin ikäraja on Juvan tapaan 70 ikävuodessa ja hinta 35 euroa. Aikuisten kuukausikortti maksaa 30 euroa ja vuosikortti 300 euroa. 70-vuotiaiden 35 euron seniorikortissa ei ainakaan Mikkelin uimahallin hinnaston mukaan ole käyttöaikarajoitteita. Seniorikortti käy sekä Naisvuoren että Rantakeitaan uimahalleissa.

Eläkeläisenä Hannu Roikonen ihmettelee uimahallien erilaisia hintoja, kirjavia käytäntöjä ja outoja ikärajoja. Roikosen kanssa samaa mieltä ovat olleet hallissa säännöllisesti käyvät yli 65-vuotiaat juvalaiset ikätoverit.

– Jos Sampolassakin seniorikortin ikäraja olisi 65 vuodessa, siitä olisi kansanterveydellistä hyötyä. Moni kävisi aktiivisesti uimassa ja olisi hyvässä kunnossa pitempään. Siinä säästyisi vuoden mittaan monta terveyskeskuskäyntiä, jos ikäihmiset kävisivät aktiivisesti uimassa. Tätä on ukkojen kanssa lauteilla mietitty, Roikonen sanoo.

Roikosella Sampolan uintilippuihin palaa vuodessa 320 euroa, kun hän käy 100 kertaa uimassa. Roikosen uintikilometri maksaa nyt 3,2 euroa ja sille rahalle olisi muutakin käyttöä.

Hintahelpotus on luvassa vasta 70 vuoden iässä, mutta nykyhinnaston mukaan Sampolassa iskee silloin päälle uinnin aikarajoitteet.

Sitä Roikonen ikäkumppaneineen ei ymmärrä, kun tilaa altaassa riittäisi hyvin kello 16 saakka.