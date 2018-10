Juvalle iso menetys

Juva Rokkaa -festivaalin loppuminen vetää Juvalla ja muuallakin mielet mataliksi. Kuusi kertaa järjestetty tapahtuma jättää Juvalle ison aukon, jota on hankala lähteä täyttämään.

Juva köyhtyy ensi vuodesta lähtien yhdellä huippuluokan tapahtumalla.

Festivaalin järjestäjillä on ollut raskas lopettamispäätös tehtävänään. Mutta ratkaisu on ymmärrettävä, koska taustalla ovat talouden realiteetit.

Viime kesän festari ei onnistunut, sillä kylmä ja viheliäinen sää karkotti festarikansan.

Juva Rokkaasta jää paljon hyviä muistoja. Juva Rokkaassa oli paljon ainutlaatuista. Järjestelyt onnistuivat aina moitteitta, ja kaikki pelasi. Festarikansa ja esiintyjät viihtyivät, ja joka vuosi Juva Rokkaaseen saatiin pestattua valtakunnalliset ykkösnimet – suomipopin ja -rockin kärki.

Juva Rokkaan keskeinen hahmo, promoottori Vesa Kontiainen toteaa tämänpäiväisen Juvan Lehden jutussa: ”Juva Rokkaa oli hieno tapahtuma, ja kuusi vuotta sitä teimme suurella sydämellä, tunteella ja järjellä. Nyt se on tullut tiensä päähän. Ei pidä surra, mitä ei enää ole vaan pitää iloita siitä mitä on ollut kuuden vuoden ajan.”

Kontiaisen toteamuksen on helppo yhtyä.

Toivottavasti Juvalle ja Juvan kesään onnistutaan ideoimaan jotakin uutta ja kiehtovaa, kenties Juva Rokkaan veroista.