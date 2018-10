Liikennevirasto ja öljy-yhtiö napit vastakkain Vehmaassa – eritasoliittymän rakentamisen takia kylmäasema ei mahdu nykyiselle paikalleen

Vehmaan St1:n kylmäasemasta on tullut kivi Liikenneviraston ja energiayhtiön neuvottelukenkään. Ne ovat ajautuneet pattitilanteeseen risteyksessä olevan jakeluaseman jatkosta. Vehmaan eritasoliittymän rakentamisen takia St1:n kylmäasema ei mahdu nykyiselle paikalleen Liikenneviraston tiesuunnitelmassa.

Ainakin kylmäasema ja nykyinen jakelukenttä jää eritasoliittymän alle. Sen sijaan raskaan kaluston jakelupiste voi Liikenneviraston tiesuunnitelmissa jatkaa nykyisellä paikallaan.

Liikennevirasto ja St1 ovat jo pidemmän aikaa neuvotelleet kylmäaseman kohtalosta ja mahdollisista korvauksista sekä aseman siirrosta.

Juvan Lehden saamien tietojen mukaan neuvottelut ovat täydellisessä pattitilanteessa. Alue on menossa pakkolunastukseen.

St1:n verkostojohtaja Juha Vanninen myöntää, että neuvotteluja on käyty, mutta enää ei ole mitään neuvoteltavaa.

– Muuta keinoa kuin pakkolunastus meillä ei enää ole. Valitettavasti näissä asioissa yrittäjä häviää aina, kun vastassa on valtio. Minusta on käsittämätöntä, että Liikennevirasto on piirtänyt tien meidän jakeluasemamme päälle eikä Liikennevirasto halua muuttaa suunnitelmiaan.

Vielä vuosi sitten St1 etsi asemalleen ostajaa, vaikka rakennus on huonossa kunnossa ja kolme vuotta tyhjillään. Ostajaa ei kuitenkaan löytynyt.

Projektipäällikkö Hannu Nurmi Liikennevirastosta sanoo, ettei neuvotteluyhteys ole katkennut. Ainakin Liikennevirasto on valmis jatakaan neuvotteluja. Osapuolet neuvottelivat viimeksi parisen viikkoa sitten.

Nurmen mukaan ainakin St1:n henkilöautojen jakelukenttä ja alueella oleva tyhjä asema Vehmaassa jäävät Viitostien eritasoliittymän alle. Nurmi sanoo, että entinen Shell-asema olisi purkukunnossa jo ilman Viitostietäkin.

Nurmi torjuu St1:n arvostelun. Hän sanoo, että energiayhtiön on itse harkittava, mitä se vanhalla asemarakennuksellaan tekee ja aikooko yhtiö ylipäätään jatkaa polttoainejakelua Vehmaassa.

– Tontilla on Vehmaassa tilaa uudellekin jakelukentälle, mutta polttoainesäiliöt on kaivettava ylös maasta ainakin henkilöautojen tankkauskentältä ennen eritasoliittymän rakentamista, Nurmi sanoo.

