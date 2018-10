Hiekkaniemi laajenee tämän vuoden lopussa – sijaishuoltoyksikkö on kesän ja syksyn aikana päässyt täyteen toimintavauhtiin

Hiekkaniemen sijaishuoltoyksikkö Juvalla on kesän ja syksyn aikana päässyt täyteen toimintavauhtiin. Tällä hetkellä Hiekkaniemessä on viisi nuorta saamassa apua erilaatuisiin ongelmiinsa. Yksikkö on erikoistunut nuorten päihdehoitoon.

Nevalanmäen Perhekodit Oy:n omistama nuorten sijaishuoltoyksikkö aikoo avata vuoden loppuun mennessä vielä 4-paikkaisen erityisen huolenpidon yksikön. Nyt Hiekkaniemi työllistää 11 sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaista. Vuodenvaihteessa alan ammattilaisia on jo parikymmentä, kun erityisen huolenpidon yksikkö avautuu.

Nevalanmäen Perhekodit Oy:n toiminnanjohtaja Jussi Leinonen sanoo, että Hiekkaniemen yksikön asiakaskunta koostuu moniongelmaisista 13-18-vuotiaista nuorista. Heillä on taustalla päihteiden väärinkäyttöä, käytöshäiriöitä tai erilaisia sosiaalisia sopeutumisongelmia.

Hiekkaniemen yksikön tavoite on tarjoa nuorille turvallinen kasvuympäristö, jossa he saavat ympärivuorokautista laitoshoitoa ja ohjausta päihteettömyyteen terapian ja yhteisöllisen ryhmätuen avulla.

Nyt nuoria on Hiekkaniemen 7-paikkaisessa yksikössä viisi. Lisäksi Hiekkaniemessä on viisi tukiasuntopaikkaa kuntouttavaa tukiasumispalveluja tarvitseville nuorille.

Leinonen sanoo, että nuorten moniongelmaisuus on yhteiskunnassa lisääntynyt. Nuorilla voi olla vakavia päihdeongelmia, koulunkäyntiongelmia tai psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia, jotka tarvitsevat ammatti-ihmisten apua ja tukea.

– Olen ollut alalla 2000-luvun alusta ja vaikuttaa, että nuorten ongelmat ovat moninaistuneet. Aikoinaan ongelmat liittyivät koulunkäyntiin. Nyt mukaan ovat tulleet muutkin syyt; päihteet ja psyykkiset ongelmat. Nuorten ahdistuneisuus ja masentuneisuus ovat selkeästi lisääntyneet, sanoo Jussi Leinonen.

Leinosen mielestä maailma on nykyään niin hektinen, etteivät kaikki vanhemmat ehdi eikä heillä ole resurssejakaan seurata tai tukea nuortensa kehitystä. Tätä tukea Hiekkaniemen sijaishuoltoyksikkö pyrkii nuorille tarjoamaan.

Leinonen on sitä mieltä, että nuorten ongelmiin tulisi puuttua varhemmin. Hänen mielestään nuoren on tämän päivän yhteiskunnassa helppo ”heittäytyä laiskaksi” ilman, että erilaiset tukiverkostot puuttuvat siihen kyllin varhaisessa vaiheessa.

– Nyt sijaishuoltopäätökset tehdään liian myöhään. Lastensuojelun pitäisi puuttua nuorten ongelmiin silloin, kun siihen on vielä paremmat ja varhaisemmat työkalut. Nuorten huolenpidon tarve kasvaa koko ajan, Leinonen sanoo.

– Vaikka nuori tulee esimerkiksi meille saamaan korjaavaa kasvatustyötä, vanhemmuus ei kuitenkaan katoa mihinkään. Teemme työtä yhdessä nuoren, kodin ja sijaishuoltoyksikön ammatti-ihmisten kanssa, Leinonen kertoo.

Juvalla Hiekkaniemen sijaishuoltoyksikkö aloitti toimintansa kesällä. Pohjois-Pohjanmaalla aiemmin toiminut Nevalanmäen Perhekodit Oy osti Hiekkaniemen kiinteistöt kevättalvesta.

Yhtiöllä on Pohjois-Pohjanmaalla kaksi lastensuojeluyksikköä sekä tukiasuntoja nuorille.

Hiekkaniemi on yhtiön kolmas yksikkö ja ensimmäinen Itä-Suomessa. Juvalle yhtiön toi yksikön keskeinen sijainti luonnonrauhassa Jukajärven rannalla.

Myös valmiit toimitilat vaikuttivat runsaan 800 neliön toimitilojen ostoon viime kevättalvella.

Nevalanmäen Perhekodit Oy on toiminut Pohjois-Pohjanmaalla 19 vuotta.

Nuorten moniongelmaisuus on yhteiskunnassa lisääntynyt.