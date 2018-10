Oppia ja vastuunkantoa koulukahvilassa -Kukkokoulun viitosluokkalaiset keräävät varoja luokkaretkeä varten kahvilatoiminnalla

Kukkokoulun viidesluokkalaiset kokeilevat tänä vuonna siipiään pienyrittäjinä, kun koululla alkaa pyörimään joka kuukauden viimeisenä päivänä viitosten ylläpitämä koulukahvila. Koulukahvilaan ovat tervetulleita asiakkaiksi kaikki kynnelle kykenevät. Kahvilan tuotot käytetään viidennen luokan luokkaretken järjestämiseen.

Idea koulukahvilan järjestämisestä lähti luokan toisena opettajana toimivalta Pertti Pyyköltä. Pyykkö toimi aikaisemmin opettajana Lautealan kyläkoululla, jossa koulukahvilaa oli pyöritetty menestyksekkäästi.

– Koulukahvilasta jäi Lautealasta pelkästään positiivisia kokemuksia. Se yhdisti oppilaita ja toi koululle ihmisiä, jotka siellä eivät muuten kävisi.

Pyykkö ehdotti kahvilatoiminnan kokeilemista Kukkokoululla työparilleen Piia Hyppöselle, joka innostui ideasta. Niinpä ajatus otettiin esille vanhempainillassa.

– Yhtään vastahakoista kommenttia idean suhteen ei vanhemmilta tullut, Pyykkö toteaa

Vanhempainillassa sovittiin, että kussakin perheessä otetaan vuorotellen vastuu kahvilan leivonnaisten leipomisesta. Muuten vastuu kahvilan pyörittämisestä jää lasten omille hartioille.

Kahvilapäivään valmistautuminen alkoi Pyykön mukaan jo hyvissä ajoin ennen avajaisia.

– Kuviksessa on tehty mainoskylttejä ja äidinkielen tunneilla harjoiteltu kahvilassa esitettäviä esityksiä.

Itse kahvilassa lapset oppivat yrittäjyyteen liittyviä asioita, kuten rahan käsittelyä ja laskemista. Myös nuorten vastuunkanto kehittyy, kun kahvilan ylläpito on heidän omalla vastuullaan.

Kahvila itsessään on yksi erikoisimmista, jossa allekirjoittanut itse on käynyt. Kahvin, mehun ja leivonnaisten lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus tilata erilaisia ohjelmanumeroita, kuten musiikki- ja tanssiesityksiä. Taikuuttakin nuorten repertuaarista löytyy.

Kahvilassa vallitsee jatkuvasti vilkas, innostunut ja iloinen tunnelma. Uuden asiakkaan saapuessa paikalle meno vakavoituu hetkeksi, mutta onnistuneen asiakaspalvelusuorituksen jälkeen meno palaa taas tavallisille raiteilleen.

Kahvilan asiakkaana vieraillutta Kyösti Hännistä vilkas meno naurattaa: Eläkkeelle jäänyt entinen opettaja on tottunut vilskeeseen ja vipinään. Hänninen kehuu koulukahvilaa loistavaksi ideaksi

– Todella hieno homma, pitää olla useammin tällaista.

Mutta mitä lapset itse tuumaavat kahvilastaan? Ainakin kahvilan tanssinumerosta vastanneen Sara Heinon mielestä idea on hyvä.

– On ollut kiva järjestää tämä kahvila. Palaute asiakkailta on ollut myös positiivista.

Samoilla linjoilla Heinon kanssa on myös Inka Kontio. Kontio pääsi kahvilassa tarttumaan aivan uuteen työhön, sillä hän ei ole aikaisemmin työskennellyt kassalla.

– Vähän jännittää rahan käsittely.

Kahvilan musiikkiesityksissä pianoa soittanut Silja Himanen puolestaan iloitsi mahdollisuudesta esiintyä uusille kuuntelijoille. Himanen soitti kahvilan asiakkaille yhdessä viulisti Emma Paunosen kanssa kappaleen Hyttys-Hubert.