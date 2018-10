Häkkisen haudoissa lepää 3 500 vainajaa -syksyllä eläköitynyt Juha Häkkinen työskenteli seurakunnalla liki 35 vuoden ajan

Haudankaivaja Juha Häkkinen on tuttu mies monelle juvalaiselle. Hän on 35-vuotisen haudankaivajan uransa aikana haudannut suurin piirtein puolet Juvan pitäjästä. Mies on kaivanut kirkonkylän ja Koikkalan hautausmaille viimeisen leposijan ainakin 3500 vainajalle.

Syyskuussa eläkkeelle jääneen Häkkisen kädenjälki näkyy seurakunnassa. Käsistään taitavana ja sepän työtkin osaavana Häkkinen on uransa aikana takonut kyntteliköt seurakunnalle ja Juvan kunnalle.

Molemmissa kyntteliköissä on kynttilöitä pyhä luku eli seitsemän kynttilää.

Toinenkin muisto Häkkisen kädentöistä on seurakunnalle jäänyt.

– Kun aikoinaan Koikkalaan piti saada ruumiskärrit, seurakunta aikoi siirtää kirkonkylän vanhat kärrit Koikkalaan. Sanoin silloin, että mitä niitä vanhoja ruumiskärrejä mihinkään siirtämään, tehdään uudet kärrit. Ja ei muuta kuin rautakauppaan putkea ostamaan ja niin hitsasin Koikkalaan omat ruumiskärrit. Siellä ne ovat vieläkin.

Haudankaivajan ammatti on vuosisatoja ollut Suomessa arvostettu ammatti. Maallikosta haudankaivajan työssä on kylmän kalsea, mutta kunnioitusta herättävä kaiku. Häkkinen itse suhtautuu entiseen työhönsä paitsi nöyrästi, mutta myös lempeällä huumorilla.

– Onhan tämä ura ja työ ollut omalla tavallaan haastava. Asiakkaita on palveltava ja vainaja saatettava kunnioituksella viimeiselle matkalleen. Mutta aina ei sitä saattoväkeä hautajaisissa ole ollut. Vainaja on etukäteen viety hautaan ja olemme papin kanssa yhdessä olleet ainoat saattajat siunaamassa vainajaa viimeiselle matkalleen, Häkkinen kertoo.

Häkkinen myös muistelee, että joskus on hautajaisista kanttorikin unohtunut tai jäänyt tulematta, mutta musiikkimiehenä haudankaivaja on veisannut myös virret saattoväen kanssa.

Myös hautajaisten koko on muuttunut. Aikoinaan saattojoukkoa oli kymmeniä ihmisiä, jopa yli sata. Nykyään saattojoukko on pienentynyt 10-20 saattajaan.

– Yli 100 ihmisen hautajaisia on enää hyvin harvoin. Jonkun merkkihenkilön hautajaisissa voi olla sellainen määrä saattajia, Häkkinen muistelee.

Hän sanoo, että haudankaivajan työ ihmisillä aina mielessä – jopa kaupan kassajonossa.

– Aika usein olen kauppajonossa saanut vastata, paljonko maassa on routaa tai montako hautaa odottaa vainajaa. Maan routakerroksen paksuuteen olen aina vastannut, että pituussuunnassa kaksi ja puoli metriä ja syvyyssuunnassa 210 senttiä. Nimittäin haudan syvyys yleensä 2,1 metriä, Häkkinen naurahtaa.

Häkkisen uran alkoi vuonna 1983 toukokuun alussa, kun seurakuntaan ostettiin ensimmäinen kaivuri. Lapiohommana hautoja ei enää kaiveta, vaan haudankaivajalla on apuna kaivinkone. Eikä routaista maatakaan enää hakata käsipelissä rautakangella ja routavasaralla. Apuna on hydraulinen routavasara ja räjäytysaineet.

Häkkinen nauraa, että kun hydraulisella routavasaralla jäistä maata tärytettiin, lapaset ja rukkaset tärisivät vielä illalla kotona uuninpankollakin.

– Kiviä ja routaa silloin tällöin joutuu räjäyttämällä hajottamaan, että hauta saadaan kaivetuksi, Häkkinen kertoo.

Häkkinen on kaivanut hautoja juvalaisille vainajille neljällä eri vuosikymmenellä kolmella eri hautausmaalla; kirkon luona, vanhalla hautausmaalla valtatie 14:n varressa sekä Koikkalassa. Hän kuvailee juvalaisia hautausmaita savi-hiesupitoisiksi maiksi, joissa kiviä riittää.

– Mutta kyllä niitä kiviä on nykyään enemmän hautojen päällä kuin maassa, mies naurahtaa.

Nykyisin haudan syvyys on 210 senttiä tai 150 senttiä. EU-määräysten myötä myös Suomen kirkkomailla siirryttiin 90-luvulla matalampiin hautoihin. Häkkinen kertoo, että hänen uransa alussa hautasyvyydet olivat 240 ja 180 senttiä.

Nykyvuosille on tyypillistä myös uurnahautausten yleistyminen. Häkkinen ei osaa arvioida, miten paljon uurnahautauksia nykyään on, mutta 5-10 vuoden aikana ne ovat kovasti yleistyneet. Juvallakin on uurnille oma lehto. Uurnahaudan syvyys on noin 60 senttiä ja halkaisijaltaan se on 30 senttiä.

Häkkisen mukaan myös hautajaisten saattoväki on pienentynyt. Nykyään enää harvoin on 100 hengen saattojoukkoa. Myös arkkumallien muoti on muuttunut.

– Silloin kuin aloitin haudankaivajana, arkut olivat niin sanottua muikkumallia. Muikkumalli oli sellainen pyöreähkö, jonka muoto tuli tuonenvenhosta.

