Juvan Lehti sai oman sovelluksen – puhelin- ja tablettisovelluksesta voi lukea tuoreimmat uutiset, näköislehden ja selata vanhoja lehtiä

Juvan Lehti on julkaissut oman mobiilisovelluksen kännyköille ja tableteille. Sovellus helpottaa tuoreimpien verkkouutisten ja näköislehden lukemista.

– Paikallisia uutissisältöjä kulutetaan yhä enemmän myös kännyköillä ja tableteilla. Sovelluksen avulla pyrimme vastaamaan tähän tarpeeseen palvellaksemme lukijoitamme entistä paremmin, perustelee ESV-Paikallismediat Oy:n myynti- ja markkinointipäällikkö Viveka Krokfors.

Ilmainen sovellus ladataan puhelimen tai tabletin sovelluskaupasta. Krokfors painottaa, ettei sovellusta käyttääkseen ei tarvitse olla Juvan Lehden tilaaja. Sovelluksen käyttäminen on siis maksutonta.

– Pääsy juttuihin sovelluksessa toimii samaan tapaan kuin verkkosivuilla, mutta entistäkin nopeammin. Ainoa poikkeus on näköislehti, jonka lukemiseen tarvitsee voimassa olevan digitilauksen, kuten verkkosivujenkin kautta luettuna.

Mobiilisovellus toimii iOS:n ja Androidin käyttöjärjestelmissä. Sen voi ladata joko iOS:n App Store-kaupasta tai Androidin Google Play -kaupasta. Sovellus löytyy hakusanalla Puruvesi.

Kun sovellus on latautunut laitteeseen, se on valmis käytettäväksi. Digitilaajat voivat kirjautua sovelluksessa sisään samoilla tunnuksillaan, joilla ovat lukeneet näköislehteä verkkosivujenkin kautta.

Tämän jälkeen tilaajien käytössä ovat verkkouutisten lisäksi tuorein näköislehti ja näköislehtiarkisto vuoden 2015 alkupuolelle saakka.