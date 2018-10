KuntayhtymÃ¤n johtaja Risto Kortelainen Juvan sosiaali- ja terveyspalveluista: ”Juvan tilanne on nyt niin hyvÃ¤, ettei se voisi paremmin ollakaan”

Kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymästä Essotesta torjuu Juvan kunnan tarkastuslautakunnan kritiikin sosiaali- ja terveyspalvelujen heikkenemisestä.

Kortelaisen mielestä uusi toimintakulttuuri herättää aina kritiikkiä, ja hän sanoo ymmärtävänsä juvalaisten tunteen.

– Uuteen kulttuuriin siirryttiin jonkinlaisessa sote-hurmiossa.

Alkukesästä Juvan tarkastuslautakunta totesi, ettei se ole vakuuttunut Essoten tuomasta lisäarvosta Juvalle ja juvalaisille.

Tarkastuslautakunnan mielestä suuren yksikön apu ei toteutunut. Sen sijaan Juva ajautui lääkäripulaan ja Essoten etäohjaukseen.

Kortelainen haluaa korostaa, että tarkastuslautakunnan kesäinen lausunto kohdistui vuoteen 2017. Nyt tilanne on hänen mukaansa toinen.

– Juvan tilanne on nyt niin hyvä, ettei se voisi paremmin ollakaan. Juvan hyvinvointikeskuksen kapasiteetti on vetänyt hyvin – jopa paremmin kuin muualla. Juvalla on 23 000 käyntiä, mikä on yli 10 000 käyntiä enemmän kuin muissa Essoten suurin piirtein samankokoisissa kunnissa, Kortelainen sanoo.

Kortelainen toteaa Essoten ensi vuoden talousarvioesityksen tuovan lisää toimintatapojen muutoksia koko Essotessa. Kuntayhtymän johtajan esityksen loppusumma on 363 miljoonaa euroa. Esitys lähti viime viikonvaihteessa lausunnolle jäsenkuntiin.

Talousarvioesityksen mukaan palvelujen rahoittamiseen Essote tarvitsee jäsenkunnilta ensi vuonna noin 310 miljoonaa euroa. Kuntien maksuosuudet kasvat lähes 5,2 miljoonaa euroa.

Juvan kunnan maksuosuus kasvaisi tämän vuoden 23,8 miljoonasta runsaaseen 24,1 miljoonaan euroon.

Juva on Mikkelin ja Pieksämäen jälkeen Essoten suurin rahoittaja. Mikkelin maksuosuus on runsaat 183,6 ja Pieksämäen 24,4 miljoonaa euroa. Muiden kuntien maksuosuudet liikkuvat 6,6-22,7 miljoonan euron tietämissä.

Kuntayhtymän johtajan esitystä on tehty kuluvan vuoden ylitysten ja aiempien ratkaisujen kurimuksessa. Vuoden 2017 palautukset jäsenkunnille söivät kuntayhtymän talouspuskurin.

– Tämän vuoden talousarvio osoittautui noin 8 miljoonan euron verran optimistiseksi arvioksi, mistä siirtyy ensi vuodelle sulateltavaksi 5 miljoonaa. Taloutta rasittavat jatkossa myös poistot. Ne kohoavat rakentamisen ja peruskorjauksen seurauksena ensi vuonna 7 miljoonaan euroon, kuvailee talousarvion lähtökohtia kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Lue lisää Kortelaisen kommentteja tänään ilmestyneestä Juvan Lehdestä.