Vanhustenviikolla on tanssittu ja pistetty rollaattorit kuntoon – tämän vuoden teemana ”Iloa toimeliaisuuteen”

Juvan ikäihmiset ovat saaneet vanhustenviikon aikana tuhdin tieto- ja virikepaketin ikäihmisten palveluista, harrastuksista ja toiminnasta. Tiistaina Juvakodissa Ikäihmisten kohtaamispaikassa Essoten palvelupäällikkö Anne-Maarit Paunonen oli kertomassa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluista ikäihmisille.

Aamun tietopaketin jälkeen ikäihmiset pääsivät maistelemaan menumaatin ruokia. Iltapäivällä pantiin tanssiksi toimintatalossa Oiva Auvisen ja Anu Jussiniemen musiikin tahdittamana. Keskiviikkona oli vuorossa rollaattoriratsia. Siinä ikäihmisillä oli mahdollisuus tarkistuttaa rollaattorin jarrut, renkaat ja korit sekä saada seniorineuvontaa terveysasioissa.

Tämän vuoden vanhustenviikon teemana on ollut Iloa toimeliaisuuteen. Viikon teemaan sopii hyvin se, että Essoten tavoitteena on lisätä ikäihmisten hyvinvointia aktiivisuuden ja toimeliaisuuden kautta. Anne-Maarit Paunonen kertoi Essoten tavoittelevan ikäihmisten kotiasumisen lisäämistä.

– Tavoitteenamme on, että 94 prosenttia ikäihmisistä asuisi kotona. Juvalla kotona asuvien ikäihmisten osuus on vielä hieman alle tavoitteen. Juvalla se on 90 prosenttia. Kotona-asumista pyritään tukemaan erilaisten tukipalvelujen ja kotihoidon avulla, sanoi Anne-Maarit Paunonen.

Esimerkiksi Juvalla on käytössä kehittyneempi turvapaketti. Siinä on apuna ranneke, joka mahdollistaa kotona asuvan vanhuksen aktiivisuuden seurannan. Etävalvonnassa heti reagoidaan, jos jotain poikkeavaa ikäihmisen aktiivisuudessa kotona tapahtuu.

Ikäihmisten kotona-asumista edistetään myös erilaisten tukipalvelujen avulla. Tarjolla mm. ateria- ja kuljetuspalveluita, päivätoimintaa, jolloin voidaan seurata vanhuksen terveydentilaa, saada pesuapua ja kuntoutusta sekä tarjota ikäihmisen päivään muitakin virikkeitä.

