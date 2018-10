Timo Taskinen pisti alan vaihtoon – kiinteistövälitys vaihtui työnohjaajan tehtäviin

Kiinteistönvälittäjä Timo Taskinen pani viime viikolla pikkutakin ja suorat housut komeroon ja lähti viikonlopun vaateostoksille.

Maanantaina hän aloitti uudessa työssä Vaalijalan kuntayhtymän Savosetin monipalvelukeskuksessa Juvalla.

Juvalaisesta kiinteistönvälittäjästä tuli Savosetin työnohjaaja. 10 vuoden työura Suur-Savon OP-kiinteistökeskuksessa päättyi perjantaina. Pankissa oli aamupäivällä melkein jono, kun kiinteistökeskuksen asiakkaat ja yhteistyökumppanit kävivät hyvästelemässä tarkkana ja tunnollisena tuntemansa kiinteistönvälittäjän.

Moni yhteistyökumppani ja asiakas kiitteli miestä haikein mielin. Haikeissa tunnelmissa ja ajatuksissa oli myös Taskinen itse.

– Lähden uusiin työhaasteisiin avoimin mielin, mutta jätän OP-kiinteistökeskuksen vähän haikeana. Kuitenkin ehdin olla kiinteistöalalla vuosikymmenen. Työ oli monipuolista ja alalla sain tutustua ihan uusiin ihmisiin, tehdä heidän kanssaan kiinteistökauppaa, Taskinen sanoo.

– Työssä kasvoi oma tietotaidollinen pääoma, jota pystyn elämässä myöhemminkin hyödyntämään. Ala myös antoi ihan uutta tietoa ja osaamista. Kiinteistövälittäjänä opin laajasti tuntemaan kiinteistö- ja osakekaupan lainsäädäntöä. Suoritin työn ohella kaksi tutkintoa; laillistetun kiinteistönvälittäjän (LKV) ja kiinteistönvälitysalan ammattitutkinnon (KiA). Opiskelun myötä sain paljon sellaista tietoa, jota minulla ei aiemmin ollut.

Timo Taskinen laskee, että 10-vuotisen kiinteistönvälittäjäuran aikana hän on Juvalla ollut mukana noin 500 kiinteistökaupassa. Työ on sitonut myös miestä niin arkena kuin viikonloppuisin, niin kesällä kuin talvellakin, lomalla ja loman ulkopuolella.

– Työn kuormittavuus on viime vuosina koko ajan kasvanut. Työpäivät ovat venyneet eikä alalla ole oikeastaan säännöllistä työaikaa lainkaan. Kiinteistönvälittäjän on oltava koko ajan tavoitettavissa. Se sitoo niin henkisesti kuin fyysisestikin, Taskinen sanoo.

Myös yleinen kiire näkyy ja tuntuu kiinteistöalalla. Taskinen pyöritti yksin Suur-Savon OP-kiinteistökeskuksen Juvan toimipistettä; kiinteistökauppoja, arviointeja, isännöitsijätodistuksia, näyttöjä, toimeksiantoja, kohteiden esittelyjä. Tätä kaikkea kiinteistönvälittäjän kiireinen työpäivä piti sisällään. Päivät venyivät.

– Halusin tästä pois, opetella uuden työn ja ihan kokonaan uudella alalla. Pystyn Savosetin työnohjaajana toteuttamaan omaa haluani opettamiseen ja ohjaamiseen. Samalla pystyn hyödyntämään koulutusta ja kokemusta terveydenhuollon alalla, hän sanoo.

Ennen OP-kiinteistökeskukseen siirtymistään Timo Taskinen ehti Juvalla pyörittää ambulanssifirmaa. Työvuosia ambulanssissa Taskiselle kertyi 14.

Hän sanoo, että vaakakupissa alan vaihtoon Savosetin työnohjaajaksi painoivat myös muut seikat.

– Pääsen nauttimaan säännöllisestä työajasta ja ihan konkreettisesta tekemisestä. Savosetissa työhön sisältyy erityisryhmiin kuuluvien asiakkaiden päivittäistä ohjaamista. Toimenkuvaani kuuluu myös tilojen kiinteistönhoito ja toimiminen monipalvelukeskuksen varajohtajana, Taskinen kertoo.

Millaiset ne uudet työvaatteet ja työasut maanantaina olivat, sitä Timo Taskinen ei osannut perjantaina ennen uuden työn aloittamista kertoa. Pikkutakki meni ainakin naulaan.