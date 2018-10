Ei suurin, ei kaunein, mutta paras – Suomen bilebändien voittaja Lipsaset juhliin 20-vuotistaivaltaan

Armoitettu bilebändi Lipsaset on astellut Maantieltä taloon eli keikkapaikoille jo 20 vuotta, nykyisellään 40 keikan vuositahtia. Tapahtumaa juhlitaan 13.10 Savonlinnassa.

Aluksi vitsinä perustettu yhtye ponnisti liikkeelle Finnhits-pohjalta, mutta tutut 70-luvun hitit ovat saaneet vuosien mittaan rockahtavamman ja diskahtavamman käsittelyn, kuitenkin alkuperäisiä esityksiä kunnioittaen, myös sanoituksissa.

Esiintymisessä ja musiikissa on tapahtunut kasvua 20 vuodessa.

– Tietty linja on säilynyt koko ajan. Suurin syy on varmaan kuitenkin se, että moniin ammattibändeihin valitaan ne parhaat soittajat – toki sekin on hyvää plussaa – mutta meille valitaan ne parhaat tyypit. Bändiin vaihtuneet uudet jäsenetkin ovat aina olleet jonkun kautta tuttuja. Tässä sisäsiittoisuus on ollut se ylläpitävä voima, nauraa yhtyeen laulaja Iso T eli Timo Salmenkivi.

– Yritämme pitää tämän myös itsellemme mielenkiintoisena, lisää I-mies eli yhtyeen kitaristi Ilpo Tossavainen.

– Haastamalla ja opettelemalla esimerkiksi uuden kappaleen, hän letkauttaa perään.

Rantasalmella asuva Tossavainen kertoo elävänsä Lippos-kunnan keskustassa simppeliä elämää, ja kehuu kaikkien palvelujen olevan äärellään.

– Rantasalmesta on pakko mainita Musiikkiteatteri sekä Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistys ja kaikki se toiminta, joka pyörii niiden ympärillä. Vanhempi poikani täyttää kahdeksantoista, ja on trumpetinsoitossa aivan pro-tasolla. Vuoden kuluttua kutsuvaan armeijaan hän haki soittokuntaan. Tämä pelkästään sen takia, että täällä toimii puhallinorkesteriyhdistys.

Tossavainen muistelee Rantasalmelta olleen kotoisin ainakin tyttöbändi Glamourin sekä Hännisen sisarusparven, joista Maria työskentelee musiikin parissa edelleen.

– Maria ei ollut syntyisin Rantasalmelta, mutta asui siellä pitkään.

Viime kesänä tiensä päähän tullut Juva rokkaa -festari on tullut myös Lipsasille tutuksi.

– Artistit ja työntekijät saivat aina arvoisensa kohtelun. Kontiaisen Vesa sai homman toimimaan. Sinne oli aina kiva mennä, huokaa Salmenkivi.

Juvalta on kotoisin tunnettuja rock-muusikkoja, kuten Aija Puurtinen, yhtyeistä Ruoska ja Luonteri Surf. Lipsaset muisteli Luonteri Surfin tehneen vähän aikaa sitten jonkinlaisen come back -kiertueen ja julkaisseen levynkin.

– Olin katsomassa yhtyettä Savonlinnassa toissa syksynä, todisti Salmenkivi.

Yhtyeen äänittäjä Tucco eli Mikko Tukiainen on toiminut äänittäjänä Trio Niskalaukauksen, Kaija Koon ja monien muiden eturivin artistien ja yhtyeiden lisäksi Luonteri Surfille.

– Tosi nastoja jätkiä. Luonteri Surf on punkkia jos mikä.

20 vuotta on pitkä rupeama mille tahansa yhtyeelle, saati sellaiselle, jonka kaikilla jäsenillä on päivätyö.

– Olen itse asiassa tehnyt tästä pro gradu tutkinnon Opettajankoulutuslaitokseen musiikkialan professorin pyynnöstä koskien Lipsaset-yhtyettä. Löysin tähän jopa tieteellisiä selityksiä, valaisee Salmenkivi.

Yksi selitys oli sosiaalinen konteksti, yhtye on tiivis yhteisö muutenkin kuin musiikin kautta.

– Kun vielä parhaiden kavereiden kanssa pääsee viikonlopuksi keikalle, se on hieno juttu.

Mitään erityistä keikkaa yhtye ei halua nostaa esille.

– Tietysti mieliinpainuva oli Bilebändien SM-kilpailujen tv-esiintymiset, vaikka niitä on vaikea kuvitella keikkana, Salmenkivi mainitsee.

Voiton jälkeen 2012 yhtye oli ainoa bilebändi, jota tilattiin nimellä. Kaasun sijasta oli kuitenkin pakko painaa jarrua, vaikka ohjelmatoimisto oli ehtinyt myydä keikkoja pilvin pimein.

– Ehkä heille oli pettymys, että olimme tällaisia vanhoja jääriä, jotka eivät tee mitä he haluavat.

Lipsasten 20-vuotistaivalta juhlistetaan Savonlinnasalissa ensi lauantaina. Ohjelmisto on läpileikkaus yhtyeen uralta.

– Tuttua ja turvallista, mutta myös jotain yllätyksellistä. Vierailevia esiintyjiä ei ole, mutta Lipsaset soittavat laajennetulla kokoonpanolla. Keikan jälkeen esiintyy vielä Wanhalla puolella Varjo-Lipsaset, Salmenkivi 0paljastaa.

Lipsaset

Perustettu 1998, bilebändien Suomen mestari 2012.

Nykyinen kokoonpano: Iso-T = Timo Salmenkivi (laulu), Hoss = Mika Hollström (rummut), I-mies = Ilpo Tossavainen (kitara ja laulu), Mauriensio = Timo Pekonen (basso), Antsa = Tommi Tiittala (kitara), Johannes = Teemu Halmkrona (koskettimet), Tucco = Mikko Tukiainen (tekniikka).