Jaakko Rouhiaisella on takana 40 vuotta maitoalan luottamustehtäviä – nyt hän avaa omia näkemyksiään alan tulevaisuudesta

Toiset tietävät jo lapsena mihin ammattiin he isona haluavat, toiset taas viettävät koko elämänsä kyseistä asiaa pohtien. Toiset taas saavat lukea tulevan ammattinsa sanomalehdestä. Näin kävi Juvan Vuorenmaalla maitotilan omistavalle Jaakko Rouhiaiselle, jolle oman ammatin ilmoitti Länsi-Savo.

– Kun menin kuusivuotiaana kouluun, niin minä osasin jo vähän lukea lehteä. Länsi-Savon toimittaja Pentti Jormanainen tuli niihin aikoihin tekemään meidän hevosista juttua. Isäni Tauno sitten totesi jutussa, että kun aika koittaa, niin nuorin poika Jaakko ottaa tilan hoitaakseen. Sen jälkeen ei aiheesta keskusteltu, Rouhiainen naureskelee.

Koskaan Rouhiainen ei vanhemmiltaan kysynyt, miksi neljästä sisaruksesta juuri nuorimmaiselle tila luovutettiin. Liekö päätökseen vaikuttanut jo lapsena noussut innostus maatalouskoneita kohtaan.

– Jo seitsemänvuotiaana ajoin täysillä traktoria

Muut neljä sisarusta ajautuivat maatalouden sijaan aivan eri aloille, joten mantteli näyttäisi periytyneen oikeaan osoitteeseen. Aikainen ammatinvalinta ei miestä ole liiemmälti haitannut, sillä ala on aina tuntunut täysin omalta.

– Tämä on ollut minun juttuni.

Lopulta sukupolvenvaihdos tilalla tehtiin vuonna 1984. Siitä lähtien (ja jo vähän ennenkin) Rouhiainen on ollut näkyvä toimija maitoalalla niin Juvalla kuin valtakunnallisestikin. Tällä hetkellä hän toimii sekä Valion hallintoneuvostossa varapuheenjohtajana että osuuskunta ItäMaidon hallituksen jäsenenä. Kipinä luottamustoimiin syntyi halusta ymmärtää maitoalan lainalaisuuksia omaa tilaa laajemmassa mittakaavassa.

– Luottamustehtävissä on päässyt seuraamaan oman tuotannon etenemistä jalostuksessa ja markkinoinnissakin.

Ensimmäinen luottamustehtävänsä Rouhiainen otti vastaan jo vuonna 1977, jolloin hän aloitti toimintansa Juvan Osuusmeijerin hallintoneuvostossa. Juvan Osuusmeijeri fuusioitui myöhemmin ItäMaidon kanssa. 1980-luvulla hän kokeili siipiään myös Juvan kunnanvaltuustossa kolmen vaalikauden ajan, mutta totesi sitten kunnallista päätöksentekoa olleen hänen tarpeisiinsa tarpeeksi. Maitoalaan Rouhiainen ei kuitenkaan ole tänäkään päivänä kyllästynyt.

– Vaikka maitoalaa on vuosia tullut seurattua, se ei ole alkanut tympimään. Koko ajan on ollut halu seurata miten ala kehittyy.

Kaiken lisäksi Rouhiainen toimii Osuuskauppa Suur-Savon hallintoneuvostossa. Vieläkö mieheltä löytyy takataskusta muita pestejä?

– Tässä nämä kaikki ovat, Rouhiainen vakuuttelee.

Luottamustehtävien hoitaminen vie luonnollisesti myös oman aikansa. Kokouspäiviä Rouhiaiselle kertyy vuodessa 40-50 kappaletta. Samalla pitäisi hoitaa omankin tilan asiat.

– Tilan hoito ei onnistuisi, jos ei olisi hyvät työntekijät tilalla hoitamassa asioita silloin, kun on itse poissa. Minulla on käynyt tässä suhteessa hyvä tuuri.

Rouhiaisten luottomiehenä on toiminut jo vuosien ajan naapurissa asuva 70-vuotias Reima Pekurinen. Pekurinen on ollut yhtäjaksoisesti töissä Rouhiaisten tilalla 57 vuotta, eikä ikä ole miestä vielä tässäkään vaiheessa alkanut painamaan.

– Yhä tänäkin päivänä hän on äestämässä tuolla traktorilla ja mies on huippukunnossa, Rouhiainen päivittelee.

Kiitoksensa saa myös Juvan kunnan lomitustoimi ja kolme vuotta tilalla työskennellyt Ville Myyryläinen.

– Villeltä ja Reimalta hoituu kaikki työt, paitsi lypsämisen hoidan minä itse.

Mutta mihin suuntaan maitoala on alan asiantuntijan mielestä vuosien aikana mennyt? Jos tilannetta tarkastelee numeroiden valossa, niin voidaan maidontuotannon sanoa notkahtaneen Suomessa huomattavasti.

– Juvalla oli 70-luvulla 1200 maitotilaa. Nyt niitä on 42. Juvalla tuotettu maitomäärä oli 70-luvulla 24 miljoonaa litraa, nyt sen on 11 miljoonaa litraa, Rouhiainen luettelee.

Samalla kun tilojen määrä on laskenut, ovat jäljelle jääneet tilat kasvattaneet huomattavasti kokoaan ja koneellistuneet.

– 90-luvun taitteessa maitotilojen keskilehmäluku oli 15-20 lehmää. Tällä hetkellä se on 35-40 lehmää, Rouhiainen jatkaa.

Etenkin kuluvalla vuosikymmenellä maidontuottajilla on riittänyt heistä itsestään riippumattomia haasteita. 2014 alkaneiden Venäjä-pakotteiden ja idänkaupan tyrehtymisen jälkeen maidon tuottajahinnasta on Rouhiaisen mukaan lähtenyt kolmannes pois.

– Ennen pakotteita maidon tuottajahinta oli sillä tasolla, että investointeja pystyi tekemään vielä tulorahoituksella

Vaikka pakotteet tulevaisuudessa purettaisiinkin, ei vuoden 2014 tasolle Rouhiaisen arvelujen mukaan enää idänkaupassa päästä.

– Venäjällä on pakotteiden voimaantultua panostettu vahvasti omaan tuotantoon. Mutta kyllä se ulkomaankauppaa silti yhä auttaisi.

Pakotteita suurempi ongelma suomalaiselle maidontuotannolle on Rouhiaisen mukaan kuitenkin ulkomailta tuodut maitotuotteet. Suomeen tuodaan vuodessa noin 650 miljoonan litran edestä maitotuotteita, joiden kanssa kotimaisten maitotuotteiden pitää käydä hintakilpailua. Tilanne on harmillinen myös sen takia, koska suomalainen maidontuotanto ja -kulutus ovat tällä hetkellä periaatteessa tasapainossa.

– Jos tänne ei tuotaisi yhtään litraa maitotuotteita, niin Suomessa tuotettaisiin maitoa juuri sen verran kuin suomalainen kuluttaja kuluttaa. Yhtään litraa ei tarvitsisi viedä ulkomaille.

Tällä hetkellä maitoalan polttavana aiheena Itä-Suomessa on Osuuskunta ItäMaidon ja Osuuskunta Maitosuomen suunnitelma yhdistyä ensi vuoden aikana uudeksi osuuskunnaksi.

Uusi osuuskunta aloittaisi toteutuessaan toimintansa vuoden päästä syksyllä. Maidontuottajia osuuskunnassa tulee olemaan noin 2800. Maitomäärältään osuuskunta on toteutuessaan Valion osuuskunnista suurin.

– Valio kerää omilta omistajaosuuskunniltaan 1.8 miljardia litraa maitoa. Jos ItäMaito ja Maitosuomi yhdistyvät, tulevat ne yhdessä tuottamaan 870 miljoonaa litraa maitoa, eli lähes puolet, Rouhiainen kertoo.

– Osuuskunta myös omistaa Valion osakkeista 43 prosenttia, ollen näin yhtiön suurin yksittäinen omistaja.

Rouhiainen itse on ollut aktiivisesti ajamassa osuuskuntien yhdistymistä. Maidontuottajien määrä Valioryhmässä on laskenut 10 vuoden aikana 15 000 tuottajasta noin 7000-8000 tuottajalla. Tämän huomioiden on luonnollista, että osuuskuntarakenteet muuttuvat. Tuottajapalvelujen kannalta on Rouhiaisen mukaan toissijaista se, missä osuuskunnan pääkonttori sijaitsee. Tärkeintä on se, että hallinnossa on edustajia ympäri toimialuetta.

– Uuden osuuskunnan hallinto hajautetaan niin, että joka puolella toimialuetta on tasaisesti hallinnossa porukkaa, niin edustajistossa kuin hallituksessa.

Näin kaikkien tuottajien läheisyydessä toimii joku hallinnon edustaja, joka ymmärtää kunkin alueen asiat ja ongelmat ja voi tuoda niitä esille osuuskunnassa.

Vaikka maidontuotannon tuottajahinta ei tuottajista ole sillä tasolla missä sen pitäisi olla, niin kuitenkin Suomessa maidontuotanto on maatiloilla olevista tuotantosuunnistaan Rouhiaisen mukaan ykkönen kannattavuudeltaan Luonnonvarakeskuksen kaikissa vertailussa.

– Jos pellon tuottoa tarkastellaan, niin se on kannattavimmillaan maitotilojen kautta.

Siihen, tuleeko tilanne jatkumaan samalla tavalla, Rouhiainen ei osaa vastauksia antaa. Helpolta ei näytä muillakaan tuotantosuunnilla Rouhiaisen mukaan olevan.

– Tilanne ei ole riittävä, mutta muihin verrattuna siedettävä. Maito on vuosien ajan ollut monen tilan taloudellinen selkäranka.

Miten siedettävästä sitten tehdään riittävää? Rouhiainen näkee positiivisena asiana Ylen kesän aikana teettämän kyselyn, jonka mukaan suomalainen kuluttaja olisi valmis maksamaan maidosta lisähintaa, jos sen voisi todeta menevän suoraan tuottajan kukkaroon. Loppujen lopuksi kaikki onkin kuluttajan käsissä.

– Tehokkain tapa saada tuottajahintaan korjausta on kuitenkin se, että suomalainen kuluttaja valitsee kaupassa suomalaisen tuotteen, Rouhiainen linjaa.