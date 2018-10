Heikki Karppasella on kohta takana 35 vuotta autojen varaosakauppaa – edes yrittäjä itse ei tiedä, kuinka paljon tuotteita liikkeestä löytyy

Heikki Karppanen on tehnyt autojen varaosakauppaa Juvalla vuosikymmeniä. Hän on tuttu mies juvalaiselle autoväelle – niille, jotka korjaavat itse autojaan ja etsivät autoonsa varaosia. Auto-Heguleista osa löytyy, jos ei tänään, niin viimeistään ylihuomenna, kun osa tulee Juvalle.

Heikki Karppanen on sananmukaisesti palveluammatissa. Joskus tuntuu, että mies etsii tarvittavan autonosan vaikka kiven alta.

Tosin vanhan neuvostoliittolaisen Mossen, hienommin kutsutun Moskvitshin osia ei löydy edes kiven alta.

– Kyllä vanha Mosse on sellainen auto, että minulta ei ainakaan hyllystä siihen osia löydy. Eikä kyllä tilaamallakaan. Joskus Juvalla asuvat venäläiset ovat onnistuneet tuomaan Pietarista Mossen varaosia. Ja Lada alkaa olla samanlainen auto, johon varaosien saaminen on hankalaa, Heikki Karppanen kertoo.

Kun Auto-Hegulien varaosakauppaan astuu, tietää jo vaikka silmät sidottuina astuneensa kauppaan, jolla on tekemisistä autojen kanssa. Liikkeessä on tuoksunsa. Se on sekoitus kumia, öljyä, vaha- ja puhdistusainetta, metallia ja suojarasvaa. Yksinkertaisesti Auto-Heguleissa tuoksuu auto.

Kun silmät avaa, hyvä ettei lennä pyrstölleen. Kauppa on niin täynnä erilaisia autoilutarvikkeita, että vieras melkein hengästyy. Tavaraa on lattiasta melkein katoon. Tiskin takana on metreittä erilaisia hakuteoksia ja mappeja. Siellä tiskin ja mappien välissä näyttöpäätteen ääressä istuu Auto-Hegulien omistaja Heikki Karppanen.

On pakko kysyä, miten hän löytää siitä tavarapaljoudesta – tekisi mieli sanoa sekamelskasta – ostajan tarvitseman autonosan.

– Se on vähän kuin jokaisen ihmisen autotalli. Kyllä sitä itse tietää, missä mikäkin on. Ei sitä tarvitse sen ihmeemmin etsiä tai penkoa, Karppanen naurahtaa.

Heikki Karppanen tulee marraskuussa tehneeksi varaosakauppaa 35 vuotta. Liikkeen nimi Auto-Hegulit herättää myös uteliaisuutta.

– Silloin 35 vuotta etsittiin sellaista nimeä, jossa ei olisi sanaa Juva eikä auto, ettei tule sekaannuksia. Nimiesitykset tulivat aina hylsynä takaisin. Sitten alkoi useamman hylsyn jälkeen tulla jo kiire löytää firmalle nimi. Kykkäsen Essolla työkaveri sanoi, että pane nimeksi Auto-Hegulit. Nimittäin töissä minua kutsuttiin Heguliksi. Siitä se nimi tulee.

Heikki Karppanen sanoo suoraan ja aikailematta, että hänellä ei ole minkäänlaista käsitystä tai arviota, miten monta tuotetta liikkeessä on myynnissä. Hän myy öljyä, varaosia, autotarvikkeita, jarruosia, palloniveliä, akkuja, yleensä kaikkea sitä, mikä autoissa kuluu ja mitä autoissa tarvitaan.

– Ja jos ei heti löydy liikkeestä, niin tilaamalla löytyy. Tavara on täällä päivässä tai parissa, Karppanen sanoo.

Hän käyttää tavaratilauksissa useampaa tukkuria. Niitä on kymmenkunta, mutta neljä suurinta on sellaista, joista pääosa asiakkaiden tarvitsemista varaosista löytyy.

Karppanen sanoo, että nykyajan varaosaliikkeen pyörittäminen on haasteellista puuhaa.

– Ei tämä ihan kadunmieheltä tai -naiselta onnistu. Pitää jonkun verran – tai oikeasti aika paljon – tietää autoista ja niiden toiminnasta. Perustieto autoista ja tekniikasta on oltava hanskassa. Esimerkiksi jarrujen osia saattaa samalla automerkillä olla 3-4 erilaista. Jarruosat ovat myös niitä, joita eniten myös kysytään.

Tietotekniikka on nykyään varaosakaupan siunaus. Tukkurin sivuilta suoraan näkee, löytyykö osa tukkurin varastosta vai pitääkö etsiä muualta. Ja moni osakin löytyy suoraan auton rekisterinumeron tai vuosimallin mukaan.

Karppanen mainitsee varaosakaupan muuttuneen kovasti vuosikymmenien aikana. Auto-Heguleilla on oma korjaamo, jonka kautta tavara kiertää hyvin. Myös monet pienkorjaamot ovat asiakkaina ja tilaavat tavaraa.

– Mutta niin sanottujen kadunmiesten, tee-se-itse-korjaajien osuus pienenee pienenemistään. Autot alkavat olla nykyään jo niin monimutkaisia, että harva osaa niitä kotioloissa korjailla. Pitää olla monenlaista testeriä ja mittaria, joiden sanoma on myös ymmärrettävä, Karppanen kertoo.

Hän sanoo, että hyllyssä on 1980- ja 90-lukujen autojen varaosia. Sen ikäisiä autoja ei kukaan nykyään korjaa. Romutuspalkkio on pitänyt huolen sen ikäisen autokannan harvenemisesta. Kysyntä kohdistuu joko oikeasti vanhoihin autoihin tai ihan uusiin.

Auto-Hegulit työllistää kaksi ihmistä – itsensä liikkeessä ja asentajan korjaamossa. Korjaamo on yleiskorjaamo, jossa ei tehdä pelti- tai maalaustöitä.

– Ne ovat erikoiskorjaamoiden ja erikoismiesten hommia.

Karppasen mukaan nykyajan autot ovat vikaherkempiä kuin silloin, kun hän aloitti varaosakaupan. Ne ovat tietokoneita, jotka kuluttavat koko ajan virtaa.

– Autossa on nykyään 5-6 tietokonetta, jotka koko ajan pitävät auton lähtövalmiudessa. Akut ja kaikki sähkölaitteet ovat autoissa tiukoilla. Vanhemmat ihmiset kertovatkin, että ennen akut kestivät melkein koko auton iän, Heikki Karppanen sanoo.