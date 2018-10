Riskiryhmien influenssarokotukset alkamassa – vakavimmillaan influenssa voi johtaa sairaalahoitoon

Riskiryhmien maksuttomat influenssarokotukset alkavat 24.10. lähtien. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote rokottaa riskiryhmiin kuuluvia pääasiassa eri paikkakuntien hyvinvointikeskuksissa ja -asemilla ja Mikkelissä monitoimijakeskus Omatorilla. Tarkemmat tiedot rokotusajankohdista ja -paikoista voi lukea lehti-ilmoituksista.

Influenssa sekoitetaan usein tavalliseen nuhakuumeeseen. Influenssa on kuitenkin flunssaa huomattavasti ärhäkämpi tauti. Vakavimmillaan influenssa voi johtaa sairaalahoitoon.

Influenssavirukset A ja B muuntuvat nopeasti, rokotus uusitaan vuosittain. Riskiryhmiin kuuluvien vaara sairastua vakavampaan taudinmuotoon tai jälkitauteihin on suuri.

– Terveet ihmiset selviävät influenssasta levolla. Riskiryhmäläisille influenssa ja sen jälkitaudit voivat viedä sairaalahoitoon. Yli 65-vuotiaiden, pienten lasten ja raskaana olevien riski sairastumiseen on korkea. Riskiryhmiin kuuluvat voivat sairastua vakaviin jälkitauteihin, muistuttaa Essoten infektiosairauksien ylilääkäri Sakari Vuorinen.

Riskiryhmiin kuuluvat iästä riippumatta myös sydän- ja verisuonitauteja, diabetesta, keuhkosairauksia, maksa- ja munuaistauteja sairastavat sekä potilaat, joiden vastustuskyky on sairauden tai sen hoidon vuoksi heikentynyt. Tarkemmat määrittelyt riskiryhmistä löytyvät Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) sivuilta.

Jos ei kuulu riskiryhmään ja haluaa ottaa rokotuksen, reseptin voi pyytää hyvinvointikeskukselta tai -asemalta ja käydä ostamassa rokotteen apteekista. Rokotuksen voi mennä ottamaan rokotuspäivinä.

– Jos kuulut riskiryhmään, oman hyvinvointisi takia rokotus on erittäin tärkeä. Suosittelemme rokotuksiin tulevia pukeutumaan väljähihaiseen tai helposti riisuttavaan vaatetukseen, sanoo vastaanottopalvelujen ylilääkäri Hans Gärdström.

Myös terveys- ja sosiaalialan henkilöstö ja alan opiskelijat saavat maksuttoman influenssarokotuksen.

Rokottautumalla influenssaa vastaan sote-henkilöstö ei ainoastaan suojaa itseään influenssalta, vaan suojaa myös ikääntyneitä ja sairaita, joilla influenssarokotusten teho jää heikoksi. Sote-ammattihenkilöiden hyvä rokotuskattavuus pienentää hoidettavien tai autettavien riskiä sairastua vakavaan jälkitautiin.

Sotaveteraanitunnuksen omaavat henkilöt ovat oikeutettuja saamaan maksuttoman pneumokokkirokotuksen vakavia pneumokokkitauteja vastaan vuoden 2018 aikana.

Rokote voidaan antaa influenssarokotuksen yhteydessä.

Myös kansallisen rokotusohjelman piiriin kuuluville pienille lapsille ja kantasolusiirron saaneille pneumokokkirokotukset ovat maksuttomia.

Maksuttomiin ryhmiin kuulumattomat voivat saada pneumokokkirokotteen reseptin Essoten sähköisten palvelujen kautta ilman käyntiä lääkärillä tai soittamatta mihinkään.

Pneumokokki on bakteeri, joka on merkittävin vakavien bakteeritulehdusten aiheuttaja Suomessa. Lievimmillään pneumokokki aiheuttaa ikäviä, mutta suhteellisen harmittomia tauteja kuten poskiontelotulehduksia ja korvatulehduksia.

Tietyissä olosuhteissa pneumokokkibakteeri voi aiheuttaa vakavia tauteja. Aikuisilla tavallisin pneumokokin aiheuttama vakava tauti on keuhkokuume.