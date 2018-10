Jukajärven suojeluyhdistys toimitti maanantaina Juvan kuntaan kuntalaisaloitteen. Aloitteessa esitetään että Jukajärvi, Pappilanjoki ja Kuhalampi kunnostetaan. Aloite on osoitettu ympäristölautakunnalle ja kunnanhallitukselle.

Kuhalampi sijaitsee aivan kirkonkylän keskustassa. Se laskee vetensä Pappilanjoen kautta Jukajärveen.

Aloitteen takana on Jukajärven suojeluyhdistyksen hallitus, jossa istuvat puheenjohtajana Erkki Matiskainen ja jäseninä Jukka Kietäväinen, Harri Kainulainen, Liisa Nahkala ja Hanna Reiman.

Jukka Kietäväinen sanoo, että kuntalaisaloite perustuu kuntalain 28 pykälään, joka koskee aloiteoikeutta.

Pykälän mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Lisäksi jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.

Kietäväinen on ollut yhteydessä ely-keskukseen ja sanoo elyn olevan kiinnostunut asiasta.

– Ely-keskus suhtautuu vakavasti aloitteeseemme, ja se näyttää vihreää valoa sille, että ongelman vuoksi käynnistetään yhdessä kunnan kanssa ensin suunnittelu, ja myöhemmin ympäristöongelma tulee laittaa kuntoon. Toki asian eteneminen käytäntöön vaatii kustannusjakoa kunnan ja elyn kanssa.

Kietäväisen mukaan Kuhalampi vaatii perusteellisen kunnostuksen. Hän arvioi, että lampi tulee ruopata ja vuosikymmenten aikana tulleet mutamassat on kaivettava pois.

Lammen rannalla on kookas saari, joka on Kietäväisen mukaan muodostunut 1970-luvulta alkaen. Hän on keskustellut Kuhalammen rannalla vuosikymmenet asuneen henkilön kanssa, ja tiedossa on, että saari on muodostunut esimerkiksi järveen ajetuista jätteistä. Lisäksi takavuosina jätevesiputki halkesi ja työnsi jätteitä lampeen rehevöittäen lampea ja kasvattaen jätesaarta.

– Niinä vuosina järveä ja saaren aluetta pidettiin kaatopaikkana. Tiedossani on, että että vuosikymmenten takaisen käytännön mukaan siihen aikaan vaikeasti kierrätettävät ongelmajätteet kaadettiin surutta vesistöihin, tässä tapauksessa Kuhalampeen. Saarta mahdollisesti poistettaessa voi tulla yllätyksiä, ja saaren rakennusaineista voi löytyä muun muassa akkuja, sillitynnyreitä, metalliromua ja jopa erilaisia kemikaaleja. Joka tapauksessa kyseinen saari on varmuudella ihmisten aiheuttama, koska sitä ei oltu piirretty vanhoihin karttoihin vielä silloin, kun vesialue nimettiin järveksi.

Kietäväisen mukaan vanhoista kartoista saari puuttui. Myöhemmistä kartoista se löytyy kartalta.

– Kuhalammessa oli ennen kirkas vesi ja syvyyttäkin kuuleman mukaan seitsemän metriä. Lammessa kalastettiin ja uitiin, mutta nyt siellä tuskin uivat muut kuin sammakot, hän toteaa.

Suojeluyhdistyksen mukaan Kuhalammen kunnostus ei yksin riitä, vaan myös Jukajärven vedenkorkeutta säätelevä pato pitää korjata.

Jukajärven vedenpintaa laskettiin tuntuvasti 1960-luvulla, kun ympäristöön haluttiin lisää viljelymaata. Pato rakennettiin pitämään vedenpinta paikallaan.

Lue lisää järvien tilanteesta 18.10 julkaistusta Juvan Lehdestä.