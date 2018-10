Suursoutujen suojelijaksi on valittu Kaisa Miettinen – ensi vuonna soudetaan 52. kerran

Ensi kesänä soudetaan jo 52. kerran. Ilmoittautuminen ensi kesän suursoutuihin avataan syksyn aikana. Ensi kesän Suursoutujen suojelijaksi on valittu professori Kaisa Miettinen. Miettinen on Sulkavan Suursoutujen isän, Kauko Miettisen, tytär.

Tämän vuoden souduista on jo tovi ja katseet on käännetty ensi kesään. Ensi kesänä soudetaan jo 52. kerran. Suursoutujen organisaatio on syksyn aikana käynyt läpi mennyttä kesää, palautteita ja tehnyt suunnitelmia ensi kesää varten. Tulossa on jälleen hieno tapahtuma.

– Olen iloisesti yllättynyt ja otettu. Se on kunniatehtävä jota arvostan suuresti ja pyrin tekemään parhaani soutujen hyväksi. Soudut ovat ehdottomasti lähellä sydäntäni, toteaa Miettinen.

Miettinen on ollut mukana Suursouduissa lapsesta saakka. On luonnollista, että hän on paikan päällä myös tulevana vuonna. Hän on tehnyt vuosien varrella aktiivisesti erilaisia talkootöitä.

– Pienenä tyttönä olin isän mukana retkisoudun huoltovenehommissa. Silloin hänellä oli vesibussi, mihin kannettiin lukuisia vesikanistereita, kaasupulloja, kahvipaketteja, telineitä, kattiloita ja evästä ja kahvit keitettiin talkoolaisten kanssa rannassa sopivissa paikoissa. Retkisoutajilla oli tosi mukavia juttuja, kun ei ollut kiirettä.

– Sitten olin muutamana vuonna kisakansliassa kirjoittamassa tuloksia ja kunniakirjoja kunnanvirastolla. Sen homman huono puoli oli eristyneisyys kaukana itse tapahtumista, sillä silloin ei päässyt tapaamaan ihmisiä eikä aistimaan tunnelmaa.

– Yhtenä vuonna pidin soutustadionilla infopistettä ja monta vuotta olin jakamassa ja myymässä ruokaa äidin kanssa. Viime vuosina olen ollut SM-soutujen sihteerinä ja erilaisissa kisakanslian tehtävissä.

– Koskaan ei tiedä, mitä mukavaa talkoissa tapahtuu. Talkoista olen löytänyt vuosia sitten myös aviomieheni – tai pikemminkin hän löysi minut!

– Olen nähnyt soutuja eri puolilta. Olen ollut jollakin tapaa mukana alusta asti, ainakin soutuja seuraamassa, joskin alkuvuosien soutujen aikaan olin niin nuori, ettei muistikuvia juuri ole.

Miettisellä on myös paljon muistoja Suursoutujen eri vaiheista.

– Sen tiedän että ensimmäisissä souduissa isä souti lahjoittamallaan palkintoveneellä ja siten näytti sen vesikelpoisuuden. Äitini ja minä olimme Hakovirralla lähdön ja maaliintulon aikaan kannustamassa ja seuraamassa soutuja.

– Ja tietysti seurasin soutuveneiden tekemistä isän verstaassa pienestä pitäen ja kuuntelin lukuisia soutujuttua veneiden mitoista soutuvalmennukseen. Ja kun ensimmäinen kirkkovene Kulkemus vietiin rannassamme veteen, kuvasin sitä talomme katolta.

Sulkavan Suursoutujen idean isän ja ensimmäisten soutujen palkintoveneen lahjoittajan, edesmenneen venemestari Kauko Miettisen sekä hänen edesmenneen puolisonsa Anna-Liisa Miettisen perikunta ja Suursoudut järjestävä Sulkava-Seura perustivat aikoinaan Kauko ja Anna-Liisa Miettisen souturahaston. Rahastosta jaetaan stipendi tai stipendejä vuosittaisten valintojen ja päätösten perusteella. Huomionosoitukset pyritään jakamaan Suursouduissa.

Kauko ja Anna-Liisa Miettisen souturahasto tukee edelleen alle 23-vuotiaita soutajia. Ensi vuonna kaikki alle 23-vuotiaat pääsevät soutamaan ilmaiseksi.

– Aina souturahaston perustamisesta alkaen alle 23-vuotiaat pienvenesoutajat ovat voineet osallistua ilmaiseksi 60 km matkalle. Ensi kesänä kaikki alle 23-vuotiaat voivat osallistua 60 tai 70 km matkalle ilmaiseksi, sarjasta riippumatta.

Souturahaston tukimuodot ovat vaihdelleet eri vuosina ja näin jatketaan myös tulevaisuudessa.

– Haluan lämpimästi kiittää kaikkia niitä, jotka kesän 2018 soutujen aikaan antoivat kehittämisideoita. Mietimme niitä huolella ja tulevina vuosina testaillaankin. Onnea myös Ria Pyysalolle, joka voitti ideoijien kesken arvotun souturahaston lahjoittaman fittnessmittarin.

Ilmoittautuminen ensi kesän Suursoutuihin avataan tämän vuoden puolella. Uuden järjestelmän kautta ilmoittautuminen ja soutukanslian työmäärä helpottuvat. Ilmoittautumisen yhteydessä kannattaa edelleen olla tarkka ja huolellinen, jotta kaikki tiedot tulevat oikein.

Osallistumismaksut pysyvät ennallaan. Ilmoittautuessa tämän vuoden loppuun mennessä, on osallistumismaksu kilpasarjassa 55 euroa ja kaksipäiväisessä retkisoudussa 67 euroa. Vuoden vaihteen jälkeen hinnat nousevat. Hinnat ovat tuolloin kilpasarjassa 60 euroa ja retkisarjassa 75 euroa.

– Jos vähänkin asia kiinnostaa, kannattaa tulla soutamaan sekä samalla ihailemaan upeita ja reitin mittaan vaihtelevia järvimaisemia.

– Ja kavereita kannattaa haastaa myös mukaan. Tapasin tällä viikolla entisen tohtorioppilaani, joka tuli aikanaan Suomeen Iranista tekemään väitöskirjatutkimusta. Hän oli löytänyt Helsingistä soutuporukan ja osallistui viime kesänä ensi kertaa retkisoutuun. Hän oli todella innoissaan upeista näkymistä ja soutamisesta lajina. Veneessä oli yhtä soutajaa lukuunottamatta vain ensikertalaisia ja kokemus oli niin mieleinen että hän lupasi tulla ensi vuonna uudelleen.

Suursoutujen oheisohjelma rakentuu koko ajan. Artisteista ja muusta ohjelmasta informoidaan myöhemmin lisää. Luvassa on kuitenkin Suomen eturivin artisteja, jotka saavat soutukansan liikkeelle ja tanssijalan vipattamaan.