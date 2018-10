Vesistönsuojelusta tehtiin tärkeä kuntalaisaloite

Jukajärven suojeluyhdistys on tehnyt kunnioitettavan teon. Se jätti tällä viikolla kuntalaisaloitteen, jossa esitetään että Jukajärvi, Pappilanjoki ja Kuhalampi kunnostetaan.

Jukajärvi lainehtii kuntakeskuksen ympärillä, ja sen kunnosta voidaan olla monta mieltä. Järvi näyttää rehevöityvän, ja siihen laskee Kuhalampi, joka on kaiketi heikossa kunnossa. Lammen ja järven kohtalot liittyvät toisiinsa: rehevöitynyt Kuhalampi rehevöittää myös Jukajärveä.

Kuhalampi lienee esimerkki ihmisen typerästä toiminnasta. Ilmeisesti siihen on kipattu vuosikymmenten aikana kaikenlaista, ja myös purkuputken hajoaminen takavuosikymmeninä jätti jälkensä lampeen.

On enemmän kuin toivottavaa, että Kuhalampi saataisiin pelastettua. Se sijoittuu keskelle kirkonkylää ja olisi kunnostettuna aikamoinen Juva-käyntikortti. Nythän se on hävettävä pesäke keskellä kuntataajamaa.

Juvan kunnalla on hirveästi menoja lähivuosina, ja saattaa olla etteivät rahat riitä sen paremmin Kuhalammen kuin Jukajärven kunnostamiseen – olkoonkin että valtio maksaisi osan kuluista.

Kuitenkin Jukajärven suojeluyhdistyksen aloite on sinällään tärkeä ympäristöteko. Toivottavasti se herättää kunnan ja kuntalaiset näkemään, millainen pilattu timantti sijaitsee keskellä parhainta Juvaa.

Janne Tiainen