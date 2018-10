Heidi Hänninen jättää kehittämispäällikön työt Juvalla haikein mielin

Juva etsii uutta vakinaista kehittämispäällikköä, kun Heidi Hänninen siirtyy joulukuun alusta lukien Mikkelin kaupungin viestintäpäälliköksi. Hänninen valittiin Mikkelin viestintäpäälliköksi maanantaina.

Juvan kunnanhallitus panee kehittämispäällikön tehtävän julkiseen hakuun loka-marraskuussa. Samalla määräaikainen tehtävä muutetaan haun yhteydessä vakinaiseksi.

Heidi Hänninen aloittaa Mikkelin viestintäpäällikkönä heti joulukuun alussa. Kehittämispäällikön työt Juvalla hän lopettaa 23. marraskuuta ja pitää viikon lomaa ennen Mikkeliin siirtymistään.

Koulutukseltaan Hänninen on kauppatieteiden maisteri. Hän sanoo jättävänsä Juvan kehittämispäällikön tehtävät haikein mielin.

– Juva on kuitenkin minulle rakas kotikunta. En voinut jättää Mikkelin mahdollisuutta käyttämättä, kun siellä oli viestintäpäällikön tehtävä haettavana. Mikkelin viestintäpäällikön tehtävä on vakinainen, mutta Juvalla kehittämispäällikön pesti oli määräaikainen, Hänninen perustelee hakeutumistaan töihin Mikkeliin.

– Tämä Juvan määräaikainen pesti olisi päättynyt tämän vuoden lopussa. Tosin keskusteluja tehtävän jatkosta oli syksyn aikana jo käyty, hän kertoo.

Heidi Hänninen ehti hoitamaan määräaikaista kehittämispäällikön tehtävää Juvalla viime vuoden alusta lähtien.

Hän sanoo pääsevänsä Mikkelin viestintäpäällikkönä käyttämään omaa osaamistaan ja kokemustaan. Viestintäpäällikön pääasialliset tehtäväalueet ovat Mikkelin kaupungin viestinnän ja markkinoinnin johtaminen, koordinointi ja viestintätiimin esimiehenä toiminen. Kelpoisuusvaatimuksena toimeen on soveltuva korkeakoulututkinto.

Hännisen perheeseen kuuluu aviomies ja kaksi lasta. Koko perhe jää asumaan Juvalle.

Vuoden 2015 alusta hän hoiti ostopalveluna myös Juvan kunnan markkinointi- ja matkailusihteerin tehtäviä, kunnes 2017 alusta tuli valituksi kunnan kehittämispäälliköksi.