Evankelista Ilkka Puhakka palaa huomenna Juvalle

Evankelista Ilkka Puhakka oli pääpuhujana neljä vuotta sitten pidetyssä hengellisessä Juvan Taivas kattona -missiotapahtumassa.

Hän muistelee tuota aikaa lämmöllä, ja toteaa mission olleen suhteessa varsin laajamittainen tapahtuma paikkakunnan kokoon nähden.

Samanlaisia tilaisuuksia järjestetään hänen mukaansa nykyisin harvakseltaan, vaikka esimerkiksi Mikkelissä sellainen on juuri nyt käynnissä.

Yleisesti ottaen seurakunnat suuntaavat kuitenkin voimavaroja nyt pääosin muunlaiseen toimintaan.

Aikaisemmin Ilkka Puhakka kävi liki parinkymmen vuoden ajan tiiviisti vierailuilla Venäjällä, ja erityisesti sikäläisissä vankiloissa. Tästä tuli loppu vuosien 2010-11 tienoilla, kun Puhakan sanojen mukaan “Meistä tuli “agentteja”. Eli toisin sanoen venäläisen yhteiskunnan suhtautuminen ulkomaisten, varsinkin länsimaalaisten yhteisöjen – myös kristillisten – toimintaan muuttui jyrkän kielteiseksi.

Se ovi sulkeutui kertakaikkiaan ja kerrralla, vaikka teimme todellakin paljon myös humanitaarista avustustyötä saarnaamisen ohella, Ilkka Puhakka sanoo.

– Virossa ja sen vankiloissa voimme kuitenkin jatkaa.

Vaikka Ilkka Puhakka nykyisin tekee toki paljon sananjulistustyötä kotimaassa, on hänen päätoimialueensa Lähi-idässä, nimittäin lapsi- ja nuorisotyö alueella, keskipisteenä Jerusalemin kaupunki.

Tähän kuuluu isolta osin rauhankasvatus, eli arabi- ja juutalaislasten yhteiset harrastukset ja niiden tukeminen. Se auttaa lisäämään ymmärtämystä ja suvaitsevaisuutta Israelin eri väestöryhmien sekä myös naapurikansojen kesken.

– Vielä tämän kuun lopulla olen lähdössä tuolle alueelle, kertoo Ilkka Puhakka.

– Median välittämä kuva Lähi-idästä on usein sellainen, että nähdään alueen valtioiden kokonaisuudessaan olevan väkivaltaisia kriisipesäkkeitä. Näinhän asia ei ole, vaan ongelmat keskittyvät tietyille seuduille, ja muualla maassa on aivan rauhallista. Ihmisten elämä soljuu varsin normaaleissa uomissaan.

– Kun emme voi työskennellä Venäjällä, niin sen sijaan voi sanoa, että periaatteessa levottomassa Lähi-idässä on mahdollisuus toimia tällä hetkellä hyvinkin vapaasti, Ilkka Puhakka iloitsee.

Puhakan taustayhteisönä on lähetysjärjestö Mission Europe, jonka päämaja on Saksassa. Suomessa tämä järjestö tunnetaan varmaankin parhaiten siitä, että se oli myös takavuosina tunnetun evankelista Kalevi Lehtisen työnantaja.

Ilkka Puhakka vierailee Juvalla 21.-23.10. Missio Juvan tapaan tämänkin kokoussarjan järjestävät yhdessä evankelisluterilainen seurakunta ja helluntaiseurakunta.