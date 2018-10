Kirjailija Inka Nousiaisen lastenkirjoissa pohditaan erilaisuutta, ulkopuolisuutta ja surua – miten hankalia teemoja kannattaa lasten kanssa käsitellä?

Joko sinä olet tavannut Olgan? Entä Kuun? Jos et, niin voi olla aika tutustua juvalaislähtöisen kirjailija Inka Nousiaisen lastenkirjoihin.

Nousiaisen ensimmäinen lastenkirja, Yökirja, julkaistiin vuonna 2015. Ajatus lastenkirjan kirjoittamisesta oli kytenyt kirjailijan mielessä jo pitkään.

– Olin ajatellut aina uran varrella, että olisi kiva kirjoittaa jotain lapsillekin. Lapsenomainen ilmaisu kun on lähellä omaa sydäntäni.

Aiheen ensimmäiseen lastenkirjaansa Nousiainen sai nähtyään dokumentin lapsista, joiden iho ei harvinaisen sairauden seurauksena kestä ultraviolettivaloa. Xeroderma pigmentosum- nimisestä sairaudesta kärsivät lapset voivat liikkua päivisin ulkosalla vain suojapuvun kanssa.

– Se oli kauhean liikuttava ja murheellinen ajatus, miten he eivät voi kokea sellaisia normaaleja asioita kuten vaikkapa jäätelön syömistä ulkona auringonvalossa.

Toisaalta Nousiainen alkoi pohtimaan, miten yöllinen maailma aukeaa näille lapsille aivan uudella tavalla. Lopulta Yökirjan sivulle päätyi seikkailemaan päivänvalolle allerginen Kuu -poika, joka päiväkirjan sijaan pitää yökirjaa. Aihe tarjosi Nousiaiselle mahdollisuuden käsitellä monia hankalia teemoja, kuten erilaisuutta, ulkopuolisuutta ja surua. Mutta miten tällaisista aiheista kannattaa lapselle kertoa?

– Konkretian kautta, pienimuotoisesti ja liiallista saarnaavuutta välttäen, Nousiainen tiivistää.

Nousiaisen toinen lastenkirja, tänä kesänä julkaistu Olematon Olga, on edeltäjäänsä ilottelevampi. Kirjassa tutustutaan Olgaan. Tai oikeastaan ei tutustuta, sillä kirjan kertoja kertoo lukijalle Olgasta niin pitkään ja hartaasti, että Olga ei itse kerkeä kirjan sivuilla edes esittäytymään. Olematon Olga tarjoaakin hyvän opetuksen myös vanhemmille lukijoille: hössöttämisen ja elämänohjeiden jakamisen sijaan vanhempien kannattaa välillä kallistaa korvansa ja kuunnella, mitä sanottavaa lapsella itsellään on.

– Usein käy niin, että hyvä tarkoitus katoaa matkan varrella.

Kirjasta puuttuu lähes kokonaan perinteinen juonirunko. Kerronta on fragmentaarista ja hyppii ympäriinsä kertojan seilatessa hajamielisesti aiheesta toiseen. Kerronta kuvastaa paljolti kirjailijan omia mieltymyksiä.

– Pidän paljon tajunnanvirranomaisesta kirjoittamisesta.

Vaikka Yökirja ja Olematon Olga ovat kerronnaltaan ja tunnelmaltaan hyvin erilaisia kirjoja, on niiden teemoissa paljon samaa.

– Kohtaamisen ja nähdyksi tulemisen tärkeys ovat molemmissa kirjoissa tärkeässä asemassa.

Nousiaisen molemmat lastenkirjat on kuvittanut Satu Kettunen. Yhteistyö Kettusen kanssa alkoi, kun Yökirjan kustantaja esitteli Nousiaiselle vaihtoehtoja kirjan kuvittajaksi. Päätöstä ei lopulta tarvinnut pitkään pohtia, sillä Kettusen kuvitukset tekivät välittömästi vaikutuksen.

– Ihastuin heti totaalisesti. Siinä miten hän kuvaa asioita on sekä kauneutta, villiyttä että hauskuutta. Pidän siitä, miten hän ymmärtää ajatteluani ja täydentää sitä kuvilla.

Nousiaisen lastenkirjat on kirjoitettu tekstilähtöisesti. Kettunen hyppää projektiin mukaan siinä vaiheessa, kun tekstikokonaisuus alkaa olla suurin piirtein kasassa. Tämän jälkeen kuvittaja ja kirjailija ruokkivat toisiaan ideoilla ja ajatuksilla.

– Viilauksia tekstiin ja kuviin tehdään loppuun asti.

Parivaljakon kolmas lastenkirja, Karkumatka, julkaistaan ensi keväänä. Kirja kertoo luonnollisesti, noh, karkumatkasta. Nousiainen muistaa itsekin lapsena karkailleensa. Välillä reissuille tuli stoppi jo ennen ulko-ovea

– Kerran kun olin lähdössä lapsena karkumatkalle, niin isä antoi minulle eväät mukaan. Liikutuin niin kovasti, että en sitten viitsinyt karata, Nousiainen naureskelee.

Kirja toimii Nousiaisen mukaan muistutuksena siitä, että kaikille voi tulla vastaan hetki, jolloin on tarve lähteä vähän kauemmaksi.

Karkumatkan lisäksi Nousiaiselta ilmestyy ensi vuonna uusi romaani, joka kulkee tällä hetkellä työnimellä Mustarastas.

Kirja perustuu näyttelijä Eeva Soivion Mustarasta -monologiin, joka sai kantaesityksensä KOM-teatterissa 2017. Kirja kertoo Soivion veljen katoamisesta ja sitä seuranneesta surutyöstä. Soivion ja Nousiaisen läheisessä yhteistyössä muotoutuva kirja on Nousiaiselle aivan uudenlainen haaste: hän ei ole koskaan aikaisemmin kirjoittanut toisen ihmisen elämäntarinaan pohjautuvaa romaania.

– Tämä on ollut mielettömän hieno projekti. Tarinassa on paljon samoja elementtejä kuin omissa teksteissäni.

Lasten- ja aikuistenkirjallisuudessa on Nousiaisen mukaan pohjimmiltaan kyse samasta asiasta: tiloista, joissa voi ajatella vapaasti ja nähdä asioita tarkemmin tai uudella tavalla.

– Kirjojen kautta voi oppia näkemään asioita toisista näkökulmista ja saada välineitä ihmisten kohtaamiseen. Ne voivat myös tuoda lohtua sitä tarvitseville.