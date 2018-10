Juvalla on viime aikoina käyty kiivasta keskustelua pääasiassa öisin tapahtuvasta auto- ja moporallista. Useiden kuntalaisten julkaisemien sosiaalisen median päivitysten mukaan Juvan keskustan alueella on viime kuukausina havaittu nousevissa määrin esimerkiksi rajuja ylinopeuksia, piittaamattomuutta muista tielläliikkujista, rengaspoltto parkkipaikoilla ja yleisten liikennesääntöjen noudattamatta jättämistä.

Toisaalta suuri osa keskustelijoista ei ole edes huomannut edellä mainittuja rikkeitä, tai ei koe niistä koituvan merkittävää haittaa. Kun Juvan Lehti kysyi viime viikolla aiheesta Viikon Kysymyksessä, kertyi kyselyyn vastauksia ennätyksellisesti lähes 450 kappaletta. Vastaajista niukasti yli puolet ei kokenut asiaa ollenkaan ongelmaksi, joten aihe tuntuu jakavan mielipiteitä poikkeuksellisen tiukasti.

Nyt kuitenkin joukko juvalaisia on Jussi Puustisen johdolla saanut yöllisestä rallista tarpeekseen. Puustisella on kuluvalla viikolla tarkoitus toimittaa kuntaan aiheesta vetoomus, jotta ongelmaan vihdoinkin puututtaisiin.

– En ole vetoomuksen alullepanija, mutta olen sen kasvot. Kun olen kysynyt ihmisiltä, että miksi asiaan ei puututa, niin on sanottu ettei uskalla kun ajamassa on tuttujen lapsia.

Eräs paikallinen yrittäjä jopa totesi Puustiselle, ettei uskalla laittaa vetoomukseen nimeä siitä pelosta, että osa asiakkaista saattaisi pahoittaa mielensä ja lopettaa liikkeessä asioinnin.

Ensimmäisen kerran Puustinen vei vastaavan vetoomuksen kuntaan jo noin vuosi sitten. Silloin asiasta ei kuitenkaan haluttu vielä tehdä julkista, sillä kunnan uskottiin ryhtyvän vetoomuksen pohjalta toimenpiteisiin. Koska muutosta ei ole vuoden aikana tilanteeseen tullut, päätti hän nyt nostaa kissan näkyvämmin pöydälle.

– Emme tiedä onko häirikköajamisen estämiseksi tehty mitään, mutta vaikutusta teoilla ei ainakaan ole ollut, Puustinen toteaa.

Juvantien varrella asuvan Puustisen mukaan keskustassa saatiin kesällä pahimmillaan todistaa ralleja useana yönä peräkkäin. Autokunnilla on tapana kiertää lyhyttä lenkkiä ympäri Juvan keskustaa.

– Se lenkki kestää noin 45 sekuntia, kun ne käy tuolla liikenneympyrän luona pyörähtämässä. Kun tulee liukkaat kelit, niin lenkistä tulee heille sitten oma liukkaan kelin rata.

Pelkkä ajaminen ei suinkaan ole rikos, mutta Puustisen mukaan nopeudet öisen rallin aikana nousevat reippaasti yli taajama-alueen rajoitusten.

– Naapurini, jonka ikkuna on suoraan tielle päin, arvion mukaan 80 kilometriä tunnissa tuntuu olevan heille alin nopeus.

Parhaimmillaan öiseen ralliin on osallistunut Puustisen laskelmien mukaan seitsemän autokuntaa. Lisäksi mukana on ollut myös muutama mopoilija.

– Tällä hetkellä autoja pyörii keskimäärin kolmesta viiteen.

Hurjastelusta palautetta antaneille on tullut vastaukseksi lähinnä keskisormea. Asiaa on pyritty hoitamaan myös viranomaisten kautta.

– Viranomaiset ovat kehottaneet olemaan yhteydessä hätäkeskukseen, kun yöllinen ralli alkaa. Mutta ei hätäkeskuksen puhelinjoja pitäisi tällaisen asian takia joutua kuormittamaan.

Vetoomuksessa on listattu monia keinoja, joilla yöllisen kaahailun haittoja voidaan rajoittaa: Juvantien hidasteiden lisääminen ja korjaaminen, Juvan S-Marketin kohdalla kulkevan tien muuttaminen kävelykaduksi ja yksisuuntainen tieosuus esimerkiksi Yhdystien kohdalle ovat eräitä mainittuja keinoja.

– Kameravalvontaa pitäisi myös tehostaa.

Oppia kannattaisi Puustisen mukaan käydä hakemassa kunnista, joihin tilanteeseen on löydetty ratkaisuja.

– Esimerkiksi Lieksassa kannattaisi käydä katsomassa, miten asiaan on puututtu. Siellä samanlainen ralli olisi mahdotonta liikennejärjestelyjen takia.

Puustista ei huolestuta pelkästään kylän asukkaiden yöunet. Myös päivisin nopeudet ovat osalla autoilijoista nousseet, ja silloin liikenteessä on myös monia muita tienkäyttäjiä. Etenkin pienten koululaisten turvallisuus mietityttää Puustista.

– Jokainen kuolema tällaisessa tapauksessa on turha.