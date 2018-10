PÃ¤Ã¤kirjoitus: EhkÃ¤pÃ¤ varhaiskasvatusta vielÃ¤ kannattaa miettiÃ¤

Tällä hetkellä juvalaisten päättäjien enemmistö ei ole vakuuttunut siitä, että maksuton varhaiskasvatus olisi Juvalle kilpailuvaltti.

Esimerkit joistakin kunnista kuitenkin osoittavat, että sellaisena se toimii, eikä itse asiassa tule kunnalle edes kovin kalliiksi.

Juvan kunnanvaltuusto ei lämmennyt maksuttomasta varhaiskasvatuksesta tehdylle aloitteelle. Tottakai se olisi tuonut kunnalle kustannuksia, mutta kokonaisuuden kannalta vaikutus olisi saattanut olla positiivinen.

Juvalla ovat nyt meneillään vuodet, että kaikki on mahdollista, jotta kunta kukoistaa kenties paremmin kuin nyt. Valtatie 5 rakennetaan uusiksi Juva-Mikkeli-välillä, samoin Juvalle saadaan hieno koulukampus. Yhteydet ja palvelut paranevat, ja lisäksi kunnassa on tarjolla hieno tonttikanta. Juva voi oikein toimiessaan saada uusia kuntalaisia vaikkapa Mikkelistä.

Maksuton varhaiskasvatus täydentäisi mainittua kokonaisuutta.

Poliittisen päätöksenteon hyvä puoli on se, että asioita voidaan käsitellä uudemman kerran.

Ehkäpä se päivä vielä nähdään, että maksutonta varhaiskasvatusta mietitään uudelleen.

Janne Tiainen