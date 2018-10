Juvalle ei ole tulossa maksutonta varhaiskasvatusta – päättäjät perustelevat ratkaisua kustannuskysymyksillä

Juvan päättäjät eivät usko maksuttoman varhaiskasvatuksen tuovan asukkaita lisää kuntaan. Juva on Mikkelin ja Pieksämäen kanssa sillä listalla, jossa kunta ei anna lapsiperheille vapaaehtoisia, taloudellisia helpotuksia. Juvan kädenojennus lapsiperheille on lampaantalja, jolla kunta muistaa vastasyntynyttä juvalaista.

Maksuton varhaiskasvatus sai päättäjiltä nuivan vastaanoton. Sosialidemokraattien, kokoomuksen ja kristillisdemokraattien yhteinen aloite maksuttomasta varhaiskasvatuksesta kaatui ensin kunnanhallituksesta syyskuussa. Lokakuun valtuustokokous naulasi päätöksen vielä toteamuksella, että ”asia on loppuun käsitelty”.

Jo kasvatus- ja opetuslautakunnassa syyskuussa varhaiskasvatuksen maksuttomuus torjuttiin. Lautakunta kavahti maksuttomuuden lisäkustannuksia.

Varhaiskasvatuksen esimiehen Kirsi Anttosen selvityksen mukaan maksuttomuus saattaisi kasvattaa lapsien määrää, kun nyt 1-5-vuotiaiden ikäryhmässä on 60 lasta varhaiskasvatuksen ulkopuolella. Maksuttomuus lisäisi kunnan varhaiskasvatuksen kustannuksia.

Kasvatus- ja opetuslautakunnassa esillä olleessa arviossa varhaiskasvatuksen maksuttomuuden kustannusvaikutus olisi 700 000 euroa. Lautakunta arvioi, että maksuttomuus lisäisi tarvetta uusien hoitopaikkojen perustamiseen ja lisähenkilökunnan palkkaamiseen. Näiden syiden takia lautakunta ei syyskuussa kallistunut kannattamaan maksutonta varhaiskasvatusta.

Juvan valtuuston varapuheenjohtaja Ari Rautio (sd.) hämmästelee aloitteen saamaa täystyrmäystä ja tylyä tapaa torpata maksuton varhaiskasvatus.

– En ymmärrä edes sitä laskelmaa, miten kasvatus- ja opetuslautakunnassa on päädytty 700 000 euron kustannusvaikutukseen. Laskelma on minusta väärä ja ehkäpä tarkoitushakuinenkin. Sen sijaan maksuton esiopetus olisi ollut Juvalle imagovaltti, Rautio sanoo.

Rautio sanoo idean maksuttomasta esiopetuksesta syntyneen, kun Mikkelissä on herännyt pelko uuden Viitostien ja Juvan rakenteilla olevan koulukampuksen vetovoimasta. Mikkelissä oikeasti pelätään Juvan houkuttelevan väkeä muuttamaan, kun uusi Viitostie valmistuu.

Raution visioissa Juva olisi tavallaan Mikkelin itsenäinen esikaupunkialue, jossa ihmiset asuisivat, mutta voisivat käydä töissä hyvien liikenneyhteyksien päässä Mikkelissä.

– Näillä vetovoimatekijöillä; Viitostie, uusi koulukampus ja maksuton esiopetus, olisimme varmasti houkutelleet Mikkelistä ja muualtakin lapsiperheitä Juvalle. Juvasta olisi tullut varteenotettava vaihtoehto lapsiperheiden asuinpaikkana. Meiltä löytyy vapaita tontteja, meille tulee uusi koulukeskus ja jos vielä esiopetuskin olisi ollut maksuton, ne olisivat yhdessä merkittävä kilpailuvaltti jopa Mikkelin kanssa.

Raution sanoo kuntien kisan uusista asukkaista ja vetovoimatekijöistä vain kasvavan tulevaisuudessa, kun väki vähenee ja ikääntyy. Sen takia hänestä on tärkeää, että Juva oma-aloitteisesti lisäisi vahvuuksiaan ja houkutteita.

Rautio ja Kokoomuksen ryhmänjohtaja Esko Loikkanen epäilevät maksuttoman esiopetuksen täystyrmäyksen syynä olleen pikemminkin se, että aloite tuli väärästä ryhmästä. Aloitteen tekijät eivät huomanneet ennakkoon neuvotella maksuttomasta esiopetuksesta suurimman ryhmän Keskustan edustajien kanssa.

– Sen takia kristillisten, kokoomuksen ja demareiden aloite oli helppo torjua hyvin kylmällä ja hyvin tylyllä tavalla, Rautio pahoittelee.

– Jos varhaiskasvatus olisi maksuton, sen keräämät 300 000 euron maksutulot jäisivät pyörimään tänne Juvalle. Lapsiperheet eivät tekisi niillä rahoilla osakekauppaa, vaan raha käytettäisiin kulutukseen, tavaroiden ja palvelujen ostoon, Kokoomuksen Esko Loikkanen sanoo.

– Sitä paitsi jo vanha juvalainen totuus on, että rahan on parempi olla äidin kukkarossa kuin kunnan rahakirstussa, Rautio tokaisee.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jaakko Hänninen (kesk.) torjuu Raution epäilyn väärän ryhmän aloitteesta.

– Tietenkin jos Keskustan ryhmä olisi tehnyt aloitteen, se olisi edennyt suurimman ryhmän painolla. Aloitteen torjumisen syy olivat kokonaiskustannukset ja se, että meillä on esiopetuksessa jo nyt hyvä ja korkea laatu, Hänninen sanoo.

Hän sanoo esiopetuksen olevan maksuton jo pieni- ja vähätuloisille ja aprikoi, oliko valtuustoaloitteen tarkoituksena suunnata tukea suurituloisille. Sen sijaan sanapari ”asian loppuun käsittelystä” on tekninen termi, jonka yksinomainen tarkoitus oli ilmaista kyseisen aloitteen käsittelyn päättymistä.

Hän sanoo Juvan olevan ulkoisilta olosuhteiltaan jo nyt kilpailukykyisen ja Viitostie lisää houkuttelevuutta.

– Aloitteen hylkäämisessä oli kyse ainoastaan rahan riittämisestä, Hänninen tähdentää.

Juvan kädenojennus lapsiperheille on syntyvälle lapselle annettava lampaantalja. Pertunmaalla, Puumalassa, Hirvensalmella ja Kangasniemellä kunta muistaa vastasyntynyttä rahalahjoituksella. Se on suurin, 300 euroa, Hirvensalmella. Puumalassa ja Kangasniemellä vauvaraha on 200 euroa.

Pertunmaalla maksuton varhaiskasvatus on kaventanut kunnan tuloja 60 000 euroa eikä päivähoidosta lähetetä lapsiperheille laskua lainkaan.

Kunta maksaa 170 euroa vauvarahaa ja kotihoidontuen kuntalisää.

Puumalassa varhaiskasvatus on osittain maksutonta. Lisäksi siellä on kokeiluluonteisesti käytössä kotihoidontuen kuntalisä. Myös Mäntyharju on mukana maksuttoman, 20 viikkotunnin esiopetuskokeilussa.

