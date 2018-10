Keittiömestari Harri Weckman ja yrittäjä Anna-Grotenfelt-Paunonen valmistelevat Wehmaan Teehuoneen syksyn ravintolailtaa. Ravintolakeittiössä nenä haistaa tukun huumaavia ruokatuoksuja. Vesi herahtaa kielelle jo pelkästä katsomisesta.

Työn alla on Wehmaan Teehuoneen syksyn ensimmäisen ravintolaillan menu; kotimaista järvikalaa eri muodoissaan, metsäsienileipää, kalan mätiä, rapeaa pekonia, prässättyä luomunautaa ja muita herkkuja.

Anna Grotenfelt-Paunonen sanoo olevansa Teehuoneen keittiössä nyt oikean mestarin opissa. Kokkiopinnot ovat loppusuoralla – harjoittelua vaille valmiit.

– Enää pitäisi löytää jostain sopiva harjoittelupaikka, että oppisin vielä jotain uutta, Anna Grotenfelt-Paunonen huokaa.

Mestari itse, Harri Weckman, työskentelee varmoin ottein, ikään kuin olisi ikänsä työskennellyt Teehuoneen keittiössä.

– Ruoanvalmistuksen onnistumisen perusedellytykset ovat raaka-aineet ja aika. Huonoista raaka-aineista ei saa maukasta tekemälläkään. Toisaalta hyvistäkin raaka-aineista tekemällä voi epäonnistua, jos hosuu eikä hallitse aikaa. Perusasia on, että pitää tietää, mitä on tekemässä ja mikä on tekemisen tavoite, hän sanoo ja käy fileoimaan kuhaa.

Weckman kehuu suomalaista ruokakulttuuria ja sanoo kalan olevan osa suomalaisen ruoan identiteettiä. Vahinko vain, että kala on raaka-aineena hinnakas ja sen saatavuus on heikko.

– Suomella on ruokakulttuurissaan se etu, että kun se on meillä kovin kapea, meillä on vapaus käyttää ja yhdistellä erilaisia raaka-aineita. Se on suomalaisen ruokakulttuurin kehityksen vahvuus. Meillä ei tehdä pelkästään skandinaavista ruokaa. Ruokakulttuurimme on saanut vaikutteita myös idästä Venäjältä.

Yllättävää Weckmanin puheessa on se, että hän sanoo suomalaisessa ruokakulttuurissa näkyvän pula-ajan vaikutukset.

– Pula-ajat sekä sotien aikaan että ennen sotia ovat muovanneet meidän ruokakulttuuriamme. Suomessa on opittu käyttämään ja yhdistämään ruoassa hyvin erilaisia raaka-aineita. Siitä on tullut samalla suomalainen vahvuus, josta meidän kannattaa olla ylpeitä.

Weckmanin mukaan suomalaisessa ruoanvalmistuksessa on viime vuosikymmeninä tapahtunut iso harppaus kotimaiseen suuntaan. Kun aikoinaan hienot ravintolat tilasivat raaka-aineensa Ranskasta, Italiasta tai Espanjasta, nyt ravintolat luottavat paikalliseen ja ovat siitä ylpeitä. Maailmalla suomalaisesta ruoasta tiedetään lohi, poro ja metsämarjat. Ne edustavat kansainvälisesti suomalaisen ruoan eksotiikkaa.

Wehmaan Teehuoneella keittiömestari Harri Weckmanin menussa on yhdistetty tee ja kotimainen raaka-aine kala tai liha. Weckman sanoo teen antavan ruoalle ihan oman arominsa.

– Esimerkiksi teen lisääminen savustuspurun joukkoon antaa kalaan tai lihaan uuden makuvivahteen. Se sopii ruoanvalmistuksessa lähes aina. Ja kun teelaatuja on kuusi ja lajikkeita yli 10 000, makuja varmasti löytyy, Weckman sanoo.

Anna Grotenfelt-Paunonen tuo pöytään purkin kiinalaista teetä. Maallikon nenä haistaa siinä suomalaisen tervan tuoksun. Weckman ripottelee murskattua teetä kuhafileisiin.

– Ajattelepa, miten savussa kuivatetuista kiinalaisista teenlehdistä piirtyy täällä suomalaisen ihmisen hajumuistissa tervan tai suomalaisen mäntymetsän tuoksu. Kyllä siinä jotain ainutlaatuista silloin pitää olla, kun sentään välimatkaa on tuhansia kilometrejä, Harri Weckman sanoo.

Puhe kääntyy myös suomalaiseen kalaan ja riistaruokaan. Weckman sanoo, että riistasta on tullut luonnollinen osa ravintoloiden ruokalistaa. Jos ravintolalla on kosketusta maalle, ruokalistoilla näkyy hirveä tai jänistä, jopa karhua eri muodoissaan.

Anna Grotenfelt-Paunonen sanoo riistalihan käytön ravintoloissa helpottuneen viitisen vuotta sitten, kun määräykset metsästyssaaliin hyödyntämisestä muuttuivat. Riistalihaa on nykyään myynnissä kaupoissa ja ne ovat päässeet myös ravintoloitten ruokalistoille. Esimerkiksi hirvenlihaa, jänistä ja metsälintuja saa toimittaa tarkastamattomana rajoitetusti ravintoloihin ja vähittäiskauppaan.

Harri Weckman sanoo, että tämän ajan asiakas kaipaa trendejä.

– Ruoka on paljon muutakin kuin ruokaa ja sen syömistä. Ruoka on nykyään entistä enemmän kokonaisvaltainen elämys ja kokemus. Kotikokin maailmassa siitä on tullut myös tapa ilmaista itseään, Harri Weckman sanoo.

Weckman on ollut alalla 25 vuotta. Kokki hänestä tuli, kun ”työt olivat siistejä hommia, alalla oli hyvä pöhinä ja loistavia kokkeja”.

Wehmaan Teehuone jatkaa syksyn aikana teemaviikonloppuja. Seuraava vierailevan kokin Ilkka Arvolan ravintolaillan kattaus on italialaisen ruoan parissa Isänpäivän aattona. Tammikuussa Teehuone seikkailee japanilaisen sushin makumaailmassa. Kokkina on Anna Grotenfelt -Paunonen itse.