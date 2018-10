Tuttu paikka alkaa hahmottua puiden takaa. Korkealle kohoavat Hasamäen rinteet, joissa allekirjoittanut itsekin on lasketellut moneen kertaan, näyttävät lumen puuttuessa vielä karuilta. Ympärillä näkyy kuitenkin monia merkkejä valmistautumisesta pian alkavaan laskettelukauteen: rinteet on raivattu, lumikontti on paikallaan ja hiihtohissikin näyttäisi olevan käyttövalmiina.

Pihamaalla meitä kävelee vastaan laskettelukeskuksen uusi yrittäjä Mika Kankkunen, joka on ottanut harteilleen juvalaisen talviurheilun perinteiden jatkamisen. Kävelemme yhdessä sisään rinneravintola, jossa remontti näyttäisi olevan vielä kesken.

– Täältä ei ehkä vielä kuvia kannata otella, kun ei kauheasti ole vielä kuvattavaa, Kankkunen naureskelee.

Haastatteluun sopiva pöytä kahvion nurkasta kuitenkin löytyy. Istumme alas, laitamme nauhurin päälle ja alamme selvittää, minkälainen mies Hasamäen uuden alun takana oikein on.

Mika Kankkusen ansioluettelosta löytyy ravintola-alan työkokemusta 15 vuoden edestä. Ammatti- ja ravintolakoulun käynyt Kankkunen on toiminut muun muassa tarjoilijana ja baarimestarina. Eniten aikaa hän on kuitenkin viettänyt auton ratissa: ravintola-alaa tarpeeksi tarkkailtuaan Kankkunen aloitti uran rekkakuskina palkkatöissä.

– Olin siinä sitten jonkin aikaa ajanut palkkatöissä, kunnes ostin oman rekan ja perustin kuljetus yrityksen.

Työkokemusta autopuolelta kertyi lopulta noin 20 vuotta, jonka aikana kilometrejä tuli taitettua niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Ensimmäisen kerran Kankkunen päätti kokeilla omia siipiään ravintola-alan yrittäjänä kuitenkin vuonna 2008, jolloin Kankkunen osti ensimmäisen ravintolansa vierasvenesataman yhteydestä. Vaikka ravintolan pyörittäminen saikin pian jäädä palkkatöiden taas kutsuessa, oli miehellä silti jatkuva halu palata sopivan tilaisuuden tullen yrittäjäksi.

Lopulta se tilaisuus koitti, kun kunta alkoi etsiä uutta yrittäjää tyhjäksi jääneeseen Hasamäkeen.

Kankkunen on tehnyt koko kesän ja syksyn ajan aktiivisesti yhteistyötä Hasamäen entisiin osakkaisiin kuuluvan Jukka Petäjän kanssa. Petäjä on ohjeistanut uutta yrittäjää esimerkiksi teknisten laitteiden käytössä ja suksien huollossa. Kankkusen mukaan siitä on ollut suuri apu.

– Hiihtohissi oli ainut vieras asia täällä, mutta nyt sekin on tullut tutuksi. Pari kertaa olen hissitorneissa itse keikkunut ja niitä rasvannut. Entiset pitäjät ovat opastaneet hyvin tähän touhuun, Kankkunen toteaa.

Töitä Hasamäellä on riittänyt, sillä luonto oli jo tehnyt tepposiaan vuoden tyhjäksi jääneessä laskettelukeskuksessa. Kankkusen mukaan koko kesäloma meni raivatessa rinteitä, jotka olivat pajujen ja heinien peitossa.

– Aamulla tulin kello kuuden, seitsemän aikoihin raivaamaan ja illalla lähdin yhdeksän, kymmenen tai yhdentoista aikaan kotiin. Ihan taukoamatta noita rinteitä vaan, että siihen se kesäloma sitten meni täsmälleen. Ei ollut vapaa-ajan ongelmia, Kankkunen kertoo.

Rinneravintolassa on jo saatu tarvittavat laitteet keittiöön, mutta tekemistä sisällä riittää vielä.

– Tavoitteena on lähteä kehittämään keittiöpuolta, kun ravintolatausta on itselläni vahva. Sen myötä katsotaan varmaan muuta toimintaa, Kankkunen pohtii.

Kankkusella on mielessä monia muitakin mahdollisuuksia Hasamäen toiminnan kehittämiseksi. Hän kertoo ajatelleensa esimerkiksi välinevuokrapuolen laajennusta moottorikelkkoihin, mikäli reitit saataisiin kuntoon ja kysyntää olisi. Lähialueen matkailuyrittäjien kanssa kyseeseen voisi tulla yhteistyö majoitusjärjestelyjen suhteen. Kirkonkylältä voisi myös järjestää huokeaan hintaan kuljetuksia laskettelukeskukseen, jotta etenkin nuoremmilla asiakkailla olisi matalampi kynnys lähteä laskettelemaan.

– Tarkoitus olisi alussa järjestää viikolla yhtenä päivänä linja-autokuljetus, joka lähtisi asemalta. Paluukuljetus tapahtuisi ennen sulkemisaikaa.

Kesätoimintaakin on jo suunniteltu. Rinneportaat, patikointi, frisbeegolf, maastopyöräily ja mäkiautoilu kuuluvat kaikki alustaviin suunnitelmiin. Kankkunen kertoo Petäjän olevan suunnittelemassa ja toteuttamassa Sulkavalta tulevaa uutta maastopyöräreittiä, joka voisi auttaa myös Hasamäelle johtavien reittien suunnittelussa.

Lumetuksen aikana tarkoituksena on saada paikat sisällä kuntoon, jotta kausi saataisiin avattua mahdollisimman nopeasti.

Haaveena on avata kausi joulukuussa, kunhan lumet ovat paikoillaan ja kaikki on kunnossa niin sisältä kuin ulkoakin. Ensimmäisen kauden kävijätavoitteena Kankkusella on noin 100 000 nousua. Avajaiskautena tärkeintä on kuitenkin saada rinteet hyvään kuntoon ja toiminta pyörimään.

Juvalaisilta Kankkunen on saanut päätöksestään ottaa Hasamäki vastuulleen pääsääntöisesti positiivista palautetta. Etenkin nuorten kannalta laskettelukeskuksen paluu on nähty erittäin hyvänä asiana. Mikäli kelit vain sallivat, niin moni on varmasti tulossa laskettelemaan.

– Tietysti osa on sitä mieltä, että olen hullu, kun tämmöisen homman olen vastaan ottanut. Mutta en minä töitä pelkää, niitä olen tehnyt koko ikäni.