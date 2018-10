Osmotex Oy:n Jari Jukaraiselle Pieksämäen yrittäjäpalkinto – Jukarainen pitää Juvalla Ox Fashionin kivijalkakauppaa

Juvalla asustemyymälää pitävän pieksämäkeläisen Osmotex Oy:n toimitusjohtaja Jari Jukarainen on palkittu Vuoden yrittäjä-palkinnolla Pieksämäellä. Jukarainen johtaa lähes 40 työntekijää työllistävää Osmotex Oy:n perheyritystä.

Juvan katukuvassa Osmotex on näkynyt 42 vuotta. Viime keväänä yritys avasi Juvan keskustaan uuden vaatetusliikkeen entisen huonekaluliikkeen tiloihin. Samalla nimi muuttui Ox Fashioniksi. Vaatealan yrityksellä on Juvalla noin 500 neliön toimitilat. Liikkeen tavoitteena on ollut palvella vaatetusasioissa koko asiakaskuntaa vauvasta vaariin ja lapsesta aikuiseen.

Pieksämäen Yrittäjien palkintoraati painotti valinnassaan Osmotex Oy:n useamman vuoden taloudellisesti tuloksekasta työtä. Jari Jukaraisen johtaman perheyrityksen viime vuoden liikevaihto oli karvan verran vaille 4 miljoonaa euroa. Liikevaihdon osalta Osmotex Oy:n liikevaihto kipusi vuonna 2015 lähes 5,5 miljoonaan euroon, kun Osmotex Oy myi Mikkelin kiinteistön Motonetin omistajille. Vuonna 2016 perheyrityksen liiketoiminnan tulos oli vajaat 2,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 35,6 prosenttia.

Osmotexillä on kolme myymälää: Juvalla, Pieksämäellä ja Hankasalmella sekä verkkokauppa. Tänä kesänä Osmotex Oy avasi verkkokaupan Ruotsiin. Verkkokauppa on ollut tasaisessa kasvussa.

Palkittu vuoden pieksämäkeläisyritys on ollut vahva perheyritys. Sen päivittäisessä toiminnassa on mukana vanhempien Osmo ja Anne Jukaraisen lisäksi kaikki kolme aikuista lasta.

Vuoden 2017 alussa Osmotex Oy sai Pieksämäen kaupungin yrityspalkinnon.

Yrityksen perusti Osmo Jukarainen 63 vuotta sitten 1955. Jari Jukarainen on ollut perheyrityksen johdossa vuodesta 2000.