Sari Paukkunen voitti jo toista kertaa peräkkäin painoluokkansa maailmanmestaruuden voimanaislajeissa – kulta tuli vain puolen pisteen erolla

Urheilussa lajissa kuin lajissa taito ja kokemus ovat perinteisiä reseptejä menestykseen. Vaikka vain kolme vuotta voimanaislajeja harrastaneella Sari Paukkusella kokemusta ei vielä liiemmälti ole, riittää hänellä selvästi taitoa: Paukkunen voitti jo toista kertaa peräkkäin alle 65-kiloisten maailmanmestaruuden kaksi viikkoa sitten järjestetyissä US World Championships -kilpailussa.

Maailmanmestaruus oli kirsikka kakkuun Paukkusen muutenkin nappiin menneelle kaudelle, sillä hän voitti myös oman painoluokkansa mestaruuden Suomen Voimalajiliiton järjestämissä SM-kisoissa. Myös tämä oli toinen perättäinen mestaruus.

SM-kisoihin päästäkseen hänen täytyi maaliskuussa käydä läpi Itä-Suomen aluekarsintakilpailut. Karsinnat voitettuaan Paukkunen suuntasi elokuussa SM-kisoihin, joista napattu kulta tarkoitti matkaa MM-kilpailuihin. Maailmanmestaruuskisoista muodostui lopulta melkoinen trilleri.

– Voitin finaalin lopulta vain puolella pisteellä. Loppuun asti piti keskittyä täysillä.

35-vuotiaan Paukkusen kiinnostus voimalajeja kohtaan sai alkunsa kolme vuotta sitten työpaikalta. Juvan Metal Sport Liikuntakeskuksessa ohjaajana tuolloin aloittanut Paukkunen innostui voimalajien monipuolisuudesta. Eri lajit tarjoavat selkeitä tavoitteita, joihin harjoittelun myötä pyrkiä.

– Tykkään haastaa itseäni ja se motivoi minut aloittamaan lajin. Motivaatio on muutenkin tärkeää, sillä täällä vaikka Liikuntakeskuksessa harjoittelee useita voimalajien kilpaurheilijoita, omaan kilpailuun tähtääminen on kuitenkin yksilöurheilua. Treeneihin lähtö on helppoa, kun on jokin tavoite johon yrittää päästä ja saa tehdä mistä pitää, Paukkunen selittää.

Tavoitteellisuus ei kuitenkaan voimanaisen itsensä mukaan ole johtanut kisoissa jännittämiseen. Paukkusen tavoitteet koskevat lähinnä omia suorituksia, ei niinkään kisoissa saavutettuja sijoituksia. Rento asenne on myös hyödyllinen kilpailutilanteessa: liika mitalipaine voi johtaa kiireeseen ja kiire taas virheisiin. Virheiltä Paukkunenkaan ei ole kisoissa välttynyt.

– Toukokuussa käydyssä Suomen vahvin nainen -kilpailuissa yritin hirveällä kiireellä nostaa atlas-kiveä. Otin sen huonosti kiinni ja tiputin sen. Jos olisin rauhassa tehnyt, niin olisin todennäköisesti suoriutunut nopeammin.

Voimalajien harrastajalta vaaditaan tosiaan Paukkusen arvostamaa monipuolisuutta, sillä miteltävät lajit vaihtelevat kisoittain. Kisoissa Sari on esimerkiksi punnertanut terästukkia pään yläpuolelle Suomen ennätyksen, nostanut levytangon maastanostossa Suomen ennätyksen, vetänyt rekkaa valjailla, juossut 200 kiloa selässä ja nostanut 100 kiloisen pyöreän betonisen kiven maasta hartioiden korkuiselle tasolle. Monesti kilpailtavat lajit ilmoitetaan kilpailijoille Paukkusen mukaan melko myöhään, mikä hankaloittaa kisoihin valmistautumista.

– Se on vähän ärsyttävää, mutta toisaalta pakottaa harjoittelemaan monipuolisesti, Paukkunen pohtii.

Salilla Paukkunen harjoittelee keskimäärin neljänä päivänä viikossa. Lähes kaikkia kisoissa käytäviä voimalajeja Paukkunen pystyy harjoittelemaan työpaikallaan. Harjoittelu jakaantuu lihaskuntoharjoitteluun ja tulevissa kilpailuissa odotettavissa olevien suoritusten lajiharjoitteluun.

– Pääosin lajisuorituksia pystyy treenaamaan salilla laajan erikoisvälineistön ansiosta. Rekan- tai traktorinvetoa harjoittelen pihalla traktorilla, sillä rekkaa ei omasta takaa löydy.

Metal Sportilla Paukkunen vetää työkseen erilaisia ryhmäliikuntatunteja parhaimmillaan neljä tuntia päivässä. Työ liikunnan parissa tuo monipuolisuutta ja auttaa välttämään vammoja.

– Tunnit ovat minulle suhteellisen kevyitä, mutta ne toimivat erittäin hyvin palauttavina harjoituksina, joita ei muuten tulisi välttämättä tehtyä.

Yksi tärkeimmistä syistä Paukkusen pikaiselle menestykselle on hänen vakaa kuntopohjansa. Tanhuvaaran urheiluopistosta valmistunut Paukkunen kertoo käyneensä kuntosalilla yli 20-vuoden ajan. Lisäksi hän on harrastanut aiemmin kilpahiihtoa ja -juoksua.

– Kestävyysurheilua harrastaneena voin sanoa, että siitä on ollut hyötyä. En ole hirveän nopea, mutta olen aika kestävä. Monet alkavat väsyä kisan aikana, mutta itse jaksan painaa kisan täysillä loppuun asti.

Kestävyyden lisäksi Paukkunen pitää omana vahvuutenaan hyviä voimatasoja. MM-finaalin voittoon vaadittu puolen pisteen ero syntyi juurikin tätä ominaisuutta mittaavista lajeista.

– Kisoissa testattiin sekä maastanostomaksimi ja tukkinostomaksimi. Voitin ne molemmat.

Sen sijaan nopeutta vaativissa lajeissa Paukkusella riittää yhä kehitettävää.

Paukkusen valmentajana toimiva Samppa Nyman allekirjoittaa suojattinsa itsestään esille nostamat vahvuudet. Paukkusen suurimpana vahvuutenaan Nyman näkee kuitenkin asenteen: hän on suunnitelmallinen, asettaa itselleen selkeitä tavoitteita, ja mikä tärkeintä, nauttii tekemisestään.

– Kilpaurheilijoita harvoin tarvitsee patistaa harjoittelemaan, yleisempi haaste on taipumus harjoitella liiankin innokkaasti ja ylittää kehon kyky palautua.

Urheilijan kehityksen kannalta olisi nyt Nymanin mukaan tärkeää löytää Paukkuselle tarpeeksi haastavia kilpailuja, joita tällä hetkellä löytyy Suomessa parhaiten oman painoluokan ulkopuolelta. Nyman näkee tuoreessa mestarissa vielä paljon ulosmittaamatonta potentiaalia.

Oma menestys on yllättänyt maailmanmestarin itsensäkin. Vaikka Paukkunen tiedostaa olevansa luonteeltaan sinnikäs, ei kolme vuotta sitten nykytilanne tuntunut vielä todennäköiseltä.

– En olisi ikinä uskonut olevani omassa painoluokassani Suomen huippuja, hän päivittelee.

Muille voimalajeista kiinnostuneille Paukkunen suosittelee kehittämään monipuolisesti lihaskuntoa. Tämän jälkeen eri lajeihin kannattaa tutustua lajeja ymmärtävän valmentajan kanssa.

– Ihan suoraan en suosittele siirtymään lajiharjoitteluun. Mutta ei tarvitse olla erityisen vahva että voi pitää hauskaa ja kokeilla uusia tapoja kehittää kuntoa.