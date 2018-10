Onneksi en mennyt ohi

Kaikki elämänmuutokseen ryhtyneet ja sitoutuneet tietävät, että lyhyessä ajassa on mahdollista saavuttaa merkittäviä muutoksia. Jo parissa viikossa voi tapahtua pieniä ihmeitä, parista kuukaudesta puhumattakaan.

Minä palasin koulun penkkiin kymmenen vuoden tauon jälkeen melkein päivälleen kaksi kuukautta sitten. Missionani on seuraavan puolentoista vuoden aikana raapia kasaan tuhti tukku opintopisteitä, ehkä jopa yhteisöpedagogitutkintoon oikeuttava määrä.

Kaikkein tärkein tavoitteeni on kuitenkin oppia keinoja, joilla tukea, tsempata ja auttaa muita ihmisiä. En väitä muutaman kuukauden opintorupeaman saaneen aikaan radikaalia muutosta, mutta kehitystä – ja nimenomaan positiivista kehitystä – on täytynyt tapahtua. Siitä todistaa etenkin eräs noin kolme viikkoa takaperin sattunut tilanne.

Kyseinen tilanne sijoittuu Mikkelin Kalevankankaan ulkoilureitin varteen. Ilma oli syksyisen raikas, ja kaikki sujui suunnitelmien mukaan aina juoksulenkkini viimeisille sadoille metreille asti. Sitten äkkäsin metsikössä polkupyörän.

Koska pyörät harvoin tekevät metsäretkiä yksinään, ryhdyin vaistomaisesti pälyilemään ympärilleni. Bingo! Metsiköstä ja pyörästä katsottuna kuntopolun toisella puolella levittäytyvän lammen rannalla seisoi mies. Tai mieheksi minä hänet tulkitsin. Tarkkaan ottaen näin vain tumman hupparinsa hupun syvälle päähänsä vetäneen hahmon selän. Kasvonsa hahmo oli kääntänyt lammelle päin.

En tarkkaan tiedä miksi, mutta jokin tilanteessa herätti huoleni. Ehkä kyse oli kokonaisuudesta: Miksi kukaan seisoisi hievahtamatta huppu päässä, kädet tikkusuorina vartalon vieressä ja lenkkarinkärjet vesirajaa viistäen katselemassa melkein umpeen kasvanutta lampea? Eikö lintubongarilla olisi kiikarit ja retkeilijällä Gore-Tex-kengät? Oliko jokin pielessä?

Koska en rohjennut kysellä havaitsemani hahmon vointia yksin, asettauduin ulkoilureitin reunaan venyttelemään. Kun mutkan takaa ilmestyi seuraava ohikulkija, tartuin tätä hihasta. Jaoin huoleni lempeäkasvoiselle naiselle, joka suostui oitis avuksi. Yhdessä astelimme hahmon luokse rantaan.

Vain muutamaa minuuttia myöhemmin istuin jo autossani matkalla kotiin. Mieleni oli kevyt. Ilmassa oli sitä erityislaatuista iloa, joka kumpuaa toisten ihmisten auttamisesta.

Tällä kertaa avuksi riitti pelkkä pysähtyminen ja jokunen sana. Minä ja lempeäkasvoinen nainen lausuimme ne hahmolle, joka lähietäisyydeltä varmistui noin kolmekymppiseksi mieheksi. Hänen silmänsä punoittivat ja yleisilme huokui surua. Epätoivoa en kuitenkaan aistinut, minkä vuoksi uskalsimme jättää hänet sijoilleen.

Miten kaikki edellinen liittyy vasta aloittamiini opintoihin? Ei mitenkään ja kaikella tavalla. Koulun ansiosta tietopohjani ihmisten välisen vuorovaikutuksen merkityksestä on nyt kattavampi kuin ennen, mutta entä sitten? Haluan ajatella, että olisin mennyt kysymään rannalla seisoneen miehen vointia joka tapauksessa. Meistä kuka tahansa olisi.

Eikö olisikin?

Kirjoittaja on opintovapaalla oleva Juvan Lehden toimittaja.