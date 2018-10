Juvan Toiviossa starttaa uusi tilausravintola – entisen hevostallin jykevässä uunissa valmistuu eteläkarjalainen perinneruoka särä

Juvan Toiviossa pääsee pian särän makuun, kun tilausravintola Toivion Säräriihi avaa ovensa. Jorma ja Tuula Vesterinen yhdessä poikansa Juuso Vesterisen kanssa ovat remontoineet Toiviontiellä sijaitsevan entisen hevostallin ja sipulinkuivausriihen uuteen uskoon. Jorma Vesteriselle oman ravintolan perustaminen on unelmien täyttymys.

Taipalsaarelta viime marraskuussa Juvalle vaimonsa kanssa muuttanut Jorma Vesterinen on tehnyt elämäntyönsä maanviljelijänä. Vaikka Vesterisellä ei olekaan varsinaista ravintola-alan koulutusta, on vastuu kokkailusta aina aseteltu hänen harteilleen.

– Aina kun on ruokaa pitänyt laittaa esimerkiksi kursseilla tai töissä, niin minä olen sen laittanut.

Vesterisen jäätyä eläkkeelle perhe päätti jättää Taipalsaaren taakseen. Suunnitelmissa oli eläkepäivien viettoon sopivan rantatontin löytäminen

– Kiersimme useampana kesänä etsimässä sopivaa paikkaa monella paikkakunnalla.

Juvalle Vesteriset tulivat alun perin katsomaan kahta Toiviojärven rannalla sijaitsevaa rantatonttia. Kotimatkalla suunnitelmat kuitenkin muuttuivat, kun Jorma Vesterisen silmään osui kaunis maalaispiha, jota oli pakko pysähtyä katsomaan tarkemmin.

– Ihastuin heti tähän pihapiiriin. Etenkin kivinavetta herätti huomioni.

Ajatus tilan ostamisesta alkoi hiljalleen kypsyä Vesterisen mielessä. Ensimmäisen kerran Vesterinen kävi katsomassa paikkaa heinäkuun lopulla.

– Seitsemän kertaa kävin katsomassa tätä paikkaa, ennen kuin tein ostopäätöksen. Marraskuun lopussa kirjoitettiin sitten kauppakirja.

Tilan asuinrakennuksen ohella kauppaan sisältyi myös pihamaalla sijaitseva talli, jossa oli aikaisemmin järjestetty pitopalvelutoimintaa. Rakennuksen hyvä runko sytytti Vesterisen mieleen ajatuksen oman ravintolan perustamisesta.

– Eihän sellaista rakennusta kannata ostaa, mille ei ole käyttöä.

Hyvästä rungosta huolimatta kiinteistössä riitti reippaasti työsarkaa, ennen kuin Vesteristen visiosta tuli osa todellisuutta. Ravintolan tiloja piti laittaa uuteen uskoon usean kymmenen tuhannen euron edestä.

– Keittiö on remontoitu lattiasta kattoon, ikkunat on uusittu ruokailutilaan ja sähköt uusiksi.

Remontin kattavuutta perustelee myös rakennuksen kunnioitettava ikä: entinen hevostalli pääseen viettämään vuonna 2020 satavuotisjuhliaan.

Vanhaakin on remontin tieltä säästelty, sillä rakennuksen katto on yhä alkuperäisessä kunnossaan. Eristyksiä on vain kohennettu.

– Villoja laitettiin 15-20 senttiä lisää. Ennestään katossa oli villoja oli vain 10 senttiä, jolloin paljon lämpöä meni harakoille.

Lämpöä tulevassa tallissa tulee varmasti pakkasillakin riittämään, sen takaa ravintolan keskellä sijaitseva jykevä tulisija. Yli kaksimetrisessä ja kahdeksan tuhatta kiloa painavassa serpentiinivuolukivestä rakennetusta uunissa valmistetaan ravintolalle nimensäkin antanut särä.

Särä on jo satojen vuosien ajan lampaasta valmistettu eteläkarjalainen perinneruoka. Särä valmistetaan paistamalla lammasta uunissa miedolla lämmöllä useiden tuntien ajan. Paistaminen tapahtuu puisessa kaukalossa, johon haudutuksen loppusuoralla lisätään lisukkeeksi esikeitettyjä perunoita.

– Savustamista tässä ei tule yhtään, eikä liha saa palaa. Tämä on karsinogeenitön, nitriititön ja PAH-yhdisteistä vapaa tapa laittaa ruokaa.

Myöskään lisäaineita ei tarvitse särää nauttiessa pelätä. Lihan maustamiseen käytetään ainoastaan suolaa.

– Liha on suolassa ennen paistamista kolmen päivän ajan.

Vaikka särän valmistusprosessi on periaatteiltaan melko yksinkertainen, vaatii se myös aikaa, huolta ja kärsivällisyyttä. Uunin oikeaoppisessa lämmityksessä, lihan suolauksessa ja lopulta sen paistamisessa ei sovi kiirehtiä.

– Täytyy vain olla rauhallinen ja antaa lihalle aikaa, Vesterinen linjaa.

Lampaan lisäksi ravintolan ruokatarjontaan kuuluu myös ylikypsä porsaan kassler. Ravintolatilaa vuokrataan myös erilaisia tilaisuuksia varten.

Koko Vesteristen perhe osallistuu ravintolan pyörittämiseen: Jorma toimii lihamestarina, Tuula tekee muita ravintolan pyörittämiseen liittyviä töitä ja Juuso vastaa yrityksen toiminnan markkinoinnista ja tietoteknisistä asioista.

– Kaikki tarvitaan toinen toisiamme, Jorma Vesterinen painottaa.

Vesteriset kiittelevät vuolaasti juvalaisia yrittäjiä lämpimästä vastaanotosta. Uusia tulokkaita on autettu yrityksen alkuaskelten ottamisessa ja alustavista yhteistyösuunnitelmistakin on jo keskusteltu.

– Matkailupuolen yritysten kanssa on jo pohdittu mahdollista yhteistyötä, Juuso Vesterinen kertoo.

Säräriihellä on tarkoitus järjestää huomenna keskiviikkona avoimien ovien päivä, jotta juvalaisilla oli mahdollisuus tulla tutustumaan tarkemmin ravintolan puitteisiin. Ovet ovat auki kello 14.00 alkaen.