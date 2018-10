Mikkeli jatkaa tuottavimpien sairaaloiden kärjessä – Risto Kortelaisen mukaan henkilöstö on tehnyt todella hyvää työtä

Ennakkotietojen mukaan Mikkelin keskussairaala säilyy edelleen aivan maan tuottavimpien sairaaloiden terävimmässä kärjessä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ennakkotietojen mukaan Mikkelin keskussairaala oli maan tuottavin sairaala 2017, kun tarkastellaan somaattisen eli kaiken muun paitsi psykiatrisen erikoissairaanhoidon toimintaa.

Vuonna 2017 Mikkelin keskussairaala toimi ensimmäisen vuotensa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä eli laajemmassa sote-kuntayhtymässä entisen sairaanhoitopiirin sijaan.

THL on julkaissut ennakkotietoja nettisivuillaan.

– On valtavan hieno asia, että keskussairaalamme jatkaa tuottavuusvertailujen kärjessä. Henkilöstö on tehnyt todella hyvää työtä mittavien rakennustöiden ja muiden muutosten keskellä. Keskussairaalamme toimii kokonaisuutena erittäin taloudellisesti, kiittelee kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen Essotesta.

THL mittaa episodi- ja hoitojaksotuottavuutta, jossa tarkastellaan ns. somaattisen erikoissairaanhoidon tuottavuuden kehitystä. Episodituottavuus tarkastelee tuottavuutta koko kalenterivuoden ja hoitojaksotuottavuus yksittäisten hoitojaksojen (esim. leikkaushoito- tai vuodeosastohoitojakso) tasolla.

Lopulliset tiedot tuottavuudesta julkaistaan alkuvuodesta 2019. Edellisessä vertailussa vuoden 2016 tietojen suhteen keskussairaala sijoittui ennakkotiedoissa ykköseksi ja lopputiedoissa kakkoseksi.

Mikkelin keskussairaala lähti kehittämään tuottavuutta vuoden 2013 vertailun 13. sijalta. Nousu neljänneksi tapahtui jo 2014 ja edellisessä, vuoden 2015 vertailussa oltiin jo keskussairaaloista toisena.

– Olemme parantaneet tuottavuutta viidessä vuodessa 25 prosenttia. Laskin, että jos tekisimme nykyistä työtämme sairaaloiden keskimääräisellä tuottavuudella, niin somaattinen erikoissairaanhoitomme olisi yli 15 miljoonaa euroa kalliimpaa, summaa terveyspalvelujen johtaja Jarmo J. Koski.