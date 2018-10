OP vähentää Juvan konttorin palveluaikoja – pankki tiedotti YT-neuvottelujen tuloksista

OP Suur-Savon yt-neuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen lopputuloksena pankista loppuu 33 tehtävää, joista 7 työsuhdetta päättyy irtisanomiseen. OP Suur-Savon palveluksessa on neuvottelujen jälkeen 151 henkilöä.

OP Suur-Savon konttoreiden aukioloaikoihin tulee myös muutoksia joulukuun alussa. Juvan konttorin osalta palvelujen uudistaminen tarkoittaa sitä, että kassapalveluita on konttorissa tarjolla joulukuun alusta lähtiessä vain maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 9-12.30. Ennen kassapalvelua sai arkipäivisin kello 09 -16.15.

Toimitusjohtaja Jari Himasen mukaan palveluverkoston muutoksen taustalla on asiakaskäyttäytymisen nopea muutos: yhä harvemmat asiakkaat asioivat konttorissa. Jo 95 prosenttia OP Suur-Savon henkilöasiakaskohtaamisista tapahtuu sähköisissä kanavissa. Muutos on valmisteltu periaatteella, että palvelut säilytetään mahdollisimman lähellä asiakkaita, mutta niiden tarjonta suhteutetaan tämän hetken kysyntää vastaavaksi.

