Hiihtonaiset vaihtoivat Juvalta naapuriseuroihin – Vilma Jylhä: ”Siirtoon ei liity dramatiikkaa”

Juvan Urheilijoiden naisten hiihtojoukkue mureni kesällä, kun hiihtäjät vaihtoivat naapurikuntien seuroihin.

Vilma Jylhä ja Tiia Kauppinen siirtyivät Savonlinnan Hiihtoseuraan. Anni Kaipainen ja Netta Tuhkanen liittyivät Rantasalmen Urheilijoiden riveihin.

Naisista Kauppinen asuu edelleen Juvalla. Muut ovat jo pitkään asuneet opiskelupaikkakunnillaan.

Vilman Jylhän mukaan siirtoon ei liity dramatiikkaa, vaan kyseessä oli luonnollinen elämän kulkuun liittyvä tilanne.

– Omalla kohdallani seuran vaihto alkoi tulla ajatuksiin puolitoista vuotta sitten. Lukion jälkeen muutin opiskelun myötä Joensuuhun. Kun molemmat vanhemmatkin asuvat Savonlinnassa, niin normaali arkiyhteys Juvalle jäi vähälle.

– Pitkään siirtoa pähkäilin ja mietiskelin. Joensuun suunnassakin oli vaihtoehtoja, mutta Savonlinna ja Suur-Savon piiri vetivät eniten puoleensa. Piirillä on hyvä meininki ja lisäksi pääsen SHS:ssa osallistumaan seuratoimintaankin, Jylhä kertoo.

Tiia Kauppinen kiitteli myös piirin toimintaa ja Sami Piisilän vetämiä leirejä.

– Vilman kanssa mietittiin yhdessä, mitä tehdään. Totesimme, että molemmat haluamme pysyä Suur-Savon piirissä, kun meillä on aina leireillä ja kisoissa mukava porukka ja hyvä yhteishenki.

– Minulla vaikutti päätökseeni lisäksi se, että Savonlinnan Hiihtoseurassa on paljon tyttöjä, joiden kanssa voin hiihtää myös nuorten viestejä. Juvalainen muuten edelleen olen ja lukiossakin on vielä kaksi lukuvuotta jäljellä, Kauppinen sanoo.

Hiihtopuvun väri ei seuransiirrosta huolimatta vaihdu. Suur-Savon piirin yhteishenkeä kuvaa se, että kaikilla piirin hiihtäjillä on yhtenäinen asu. Piirin näkyvyyttä halutaan yhteisvoimin pitää hiihtokartalla.

Jylhä lisää, että heidän seuranvaihtonsa vielä mukavasti lisäävät piirin näkyvyyttä.

– Saatiin kaksi uutta seuraa valtakunnallisiin naisten viesteihin. Netta ja Anni saavat Rantasalmella viestikaverikseen Niina Vänskän. Siinä on hyvä joukkue ja meille tulee hyviä kisoja.

– Tiian kanssa avattiin kausi jo Vuokatissa. RU ei vielä osallistunut, kun halusivat enemmän lumiharjoittelua alle. Ovat sieltä kuitenkin innolla myöhemmin mukaan tulossa ja saamme ylläpitää vahvaa piirihenkeä, Jylhä tuumaa.