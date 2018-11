Jiikoon salibandykausi alkuun – joukkue aloitti nelosdivarissa hieman muuttuneella miehistöllä

JiiKoon salibandymiehet lähtivät nelosdivariin viime kaudesta hieman muuttuneella miehistöllä. Vaikka poislähtijöitä olikin, paikkaavia pelureita löytyi tilalle.

Viime kauden sijoitus oli lopulta tasaisessa sarjassa kolmas. Tälle kaudelle joukkueella ei virallisia tavoitteita ole, mutta valmentaja Ossi Hännisen mukaan kaikki on mahdollista.

– Lohko on tänä vuonna varmaan vielä tasaisempi kuin viime vuonna, Hänninen mietti.

Kuluvan kauden kahteen ensimmäiseen turnaukseen JiiKoon valmennuksella on ollut positiivinen ongelma, miehiä on ollut mukana molemmissa reilusti. Tuloksena neljästä ottelusta on tullut kaksi voittoa, tasapeli ja tappio. Sijoitus sarjassa on tällä hetkellä neljäs. Alkukauden onnistujiin Hänninen nosti nuoret Eetu Karjalaisen ja Tomi Kärkkäisen.

Kauden avausotteluissa lokakuun alussa Lappeenrannassa JiiKoo oli tehoton. VoiKu vei pisteet vähämaalisessa kamppailussa 0 – 2. Toisessa kamppailussa viime kauden kärkipään joukkue Butchers IBK karkasi JiiKoon hallinnasta huolimatta jo 1 – 3 -johtoon kolmannen erän puolivälissä. JiiKoo nousi kuitenkin väkisin tasoihin Iiro Melton kahdella maalilla.

– Pelattiin ihan hyvin, mutta pallo ei uponnut mistään. Turnausten välinen tauko harjoiteltiinkin sitten maalintekoa, Hänninen kertailee.

Toisen turnauksen avausottelua Snatoa vastaan JiiKoo jälleen hallitsi ja johti kolmannen erän puoliväliin asti, jolloin Snato tasoitti ottelun. Lopussa sankarinviitan otti itselleen Samuli Narinen laukomalla ansaitun voittomaalin viitisen minuuttia ennen loppua. Snaton maalivahti joutui torjumaan 20 kertaa, JiiKoon maalivahti Pyry Ahonen vain seitsemän kertaa.

– Itse tehtiin ottelusta hankala. Meillä ei ollut mitään hätää missään vaiheessa, Hänninen toteaa.

Päivän toisessa ottelussa JiiKoo kohtasi Imatran Voiman kakkosjoukkueen. Kotijoukkue Voima II hallitsi palloa ja JiiKoo iski vastahyökkäyksillä. JiiKoo johti kolmannen erän alussa jo 6 – 2, mutta sen jälkeen tapahtui jotain ja Voima II aloitti kirin.

Viisi viimeistä minuuttia ilman maalivahtia pelannut Voima II kavensi eron jo maaliin, kun jäljellä oli minuutti. JiiKoo kuitenkin kesti lopun painostuksen ja korjasi pisteet kotiin.

– Ajoittain hyvää peliä, välillä älytöntä koomailua, kiteyttää Hänninen ottelun kulun.

– Paljon jäi parannettavaa seuraaviin turnauksiin.

Seuraavat ottelut JiiKoo pelaa 18.11. Savonlinnassa. Vastustajat ovat SLN United sekä lähes paikallisvastustaja VäPePa Sulkavalta.