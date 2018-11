Puukauppa käynyt Etelä-Savossa ennätysmäisen hyvin – puukauppatulot ovat ylittäneet tänä vuonna jo 250 miljoonan euron rajan

Puukauppa on tänä vuonna käynyt ennätystahtiin. Koskaan aikaisemin maakunnan puukauppatulot eivät ole ylittäneet 250 miljoonan euron rajaa. Teollisuuden investointisuunnitelmat lisäävät puun kysyntää ja metsänomistajille kymmenien miljoonien eurojen puukauppatuloja.

Myös maakunnan metsäomaisuus on nyt paremmassa kunnossa koskaan aiemmin. Eteläsavolaisien metsien kasvussa rikkoutuvat aiemmat ennätykset. Vuotuinen kasvu on kohonnut ennätykselliseen 9 miljoonaan kuutioon.

Etelä-Savon maakunnan metsävarat ovat juuri ilmestyneen metsäinventoinnin tulosten mukaan 183 miljoonaa kuutiometriä. Männyn ja kuusen osuus metsävaroista on yli 77 prosenttia eli 142 miljoonaa kuutiota.

Maakunnan metsät kasvavat vuosittain yli 9 miljoonaa kuutiota. Vain Päijät-Hämeessä, Kanta-Hämeessä ja Uudellamaalla puuston kasvu on Etelä-Savoa suurempi.

Valtakunnan metsien inventointitulokset kertovat myös, että eteläsavolaiset metsät ovat metsänhoidollisesti laadukkaita. Noin 85 prosenttia maakunnan metsistä on luokiteltu hyvään tai vähintäänkin tyydyttävään kehitysluokkaan.

