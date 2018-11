Viitostie on jo osoittanut voimansa Juhani ja Jenni Karjalaiselle â€“ uudet yrittÃ¤jÃ¤t kehuvat vuolaasti sijaintia valtatien varrella

Viitostien matkaajat ovat jo muutaman kuukauden ajan saaneet ihastella tien laitaa koristavia pieniä punaisia traktoreita, kun konekauppa Trajuka Oy avasi kaikessa hiljaisuudessa ovensa Juvan Vehmaassa.

Juhani ja Jenni Karjalaisen pyörittämä yritys on Branson-traktoreiden ja FTG-metsäperävaunujen ja -puutavarakuormaimien jälleenmyyntiin keskittynyt maa- ja metsätalouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa. Trajuka on myös Branson-traktoreiden maahantuoja. Kumpikin malleista on Suomessa vähemmän tunnettuja ja etenkin Bransonit eroavat kevyemmällä teholuokallaan Suomen markkinoilla tavallisesti myynnissä olevista maataloustraktoreista.

Traktorit, metsälaitteet ja Juhani Karjalainen ovat jo ennen Trajukaakin kuuluneet pitkään yhteen. Karjalainen kerkesi ennen uuden yrityksensä perustamista toimia urakoitsijana hakealalla 18 vuoden ajan Mikkelissä. Valtavat koneinvestoinnit, energiapolitiikan heittely ja alan kova kilpailutilanne alkoi kuitenkin käydä miehen hermoille.

– En tiedä mikä siinä oli sitten se viimeisin syy lopettamiselle, mutta aloin suoraan sanottuna olla kurkkua myöten täynnä haketushommaa, Karjalainen hymähtää.

Koneiden parissa Karjalainen kuitenkin halusi myös jatkossa työskennellä. Noin kolmisen vuotta sitten hänen mielessään alkoi ensimmäisen kerran muodostua ajatus oman konekaupan perustamisesta.

– Juhani on työskennellyt sekä urakoitsijana että maanviljelijänä, joten asiakkaiden tarpeet ja koneille asettamat odotukset ovat hänelle itselleenkin tuttuja, Jenni Karjalainen kehuu.

Ensimmäisenä Karjalaiset alkoivat etsimään uudelle yritykselle sopivaa sijaintia. Konekauppiaan on tärkeää saada koneensa hyvin näytille, etenkin, kun Trajuka tuo maahan traktori-merkkiä, joka ennestään ei ole Suomessa kovin tunnettu. Mikkelistä sopivaa sijaintia ei löytynyt, joten Karjalaisten katseet alkoivat haravoida lähikuntien tarjontaa. Lopulta sopiva paikka löytyi Juvalta Viitostien varresta. Valtatieltä on selkeä näkyvyys liiketilan pihamaalle, joten tarkkaavaisen tienkäyttäjän on hankala olla huomaamatta ulos näytteille asetettuja traktoreita ja metsäkoneita.

– Neuvotteluja käytiin myös Mäntyharjun kanssa. Saimme sielläkin lämpimän vastaanoton, mutta täällä se oli ihan huippu, Juhani Karjalainen kiittelee

Karjalainen ajoi haketoiminnan lopullisesti alas vuonna 2016, myi kalustonsa ja vaihtoi kaupparekisterissä yrityksen nimen. Trajuka Oy oli saanut alkunsa.

Ensimmäiset puoli vuotta Juvalla yrityksellä on mennyt liiketoiminnan aloittamiseen liittyvissä valmisteluissa. Etenkin laitteiden turvallisuuteen liittyvä byrokratia on vienyt yrityksen alkutaipaleella paljon aikaa. Koneturvallisuuden säännösten yhtenäistämisestä EU:n sisällä vastaava konedirektiivi ja laitteiden tekniset vaatimukset määrittelevä EY-tyyppihyväksyntä ovat erityisen tiukkoja metsäkoneiden ja traktoreiden kaltaisten laitteiden saralla, jotka voivat olla käyttäjälle väärinkäytettyinä turvallisuusriski.

Valmistajan lisäksi vastuuta jää paljon myös maahantuojalle. Monesti valmistaja ei toimita koneiden käyttöohjeita suomeksi, jolloin vastuu niiden kääntämisestä jää maahantuojan vastuulle.

– Manuaalin pitää joko olla suomeksi, tai sitten sellaisella symboliikalla varustettuja, että se on selkeästi tulkittavissa, Jenni Karjalainen opastaa.

Kääntäessä jokainen sanamuoto on käytävä tarkasti läpi. Jos käyttäjälle sattuu konetta käyttäessä haaveri, tullaan manuaali käymään läpi virheiden varalta. Jos ohjeissa sattunut käännösvirhe on johtanut onnettomuuden syntymiseen, on kääntämisestä vastannut maahantuoja vastuussa onnettomuudesta.

– Se on iso vastuu ja se pitää ottaa todella vakavasti, Karjalaiset painottavat

Vaikka käännöksen riskit ja kustannukset ovat maahantuojan vastuulla, oikeudet käännöksestä eivät kuitenkaan jää pelkästään heille. Käännös luovutetaan valmistajan vaatimuksesta valmistajan käyttöön. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos joku toinen yritys alkaa myöhemmin tuoda maahan Trajukan aikaisemmin tuomaa konemallia, saavat he automaattisesti Trajukan suomentaman manuaalin omaan käyttöönsä.

– Toisaalta tämä toimintapa on yleisesti käytössä, joten mekin voimme hyötyä muiden suomentamista manuaaleista, Jenni Karjalainen muistuttaa.

Vaikka Trajuka on jo avannut liikkeensä asiakkaille, saa yritys liiketoimintansa täysillä käyntiin vasta muutaman kuukauden päästä. Esimerkiksi viiden laitteen ohjekirjat odottavat vielä tarkastusta ja yrityksen oman markkinointimateriaalin laatiminen on vielä kesken.

– Kun perusasiat ovat kunnossa, niin aiomme pitää viralliset avajaiset.

Kun perustoiminta on saatu kuntoon, on muutaman seuraavan vuoden tavoitteena laajentaa yrityksen toimintaa ja konevalikoimaa eteenpäin entisestään. Tulevaisuudessakin yrityksen on tarkoitus pysytellä valtamerkkien ulkopuolella.

– Periaatteessa kaikki tarvittavat maatalouden laitteet saadaan Trajukan suurten toimittajien kautta.

Uusia laitteita valitessa hyvänä laatutakeena toimivat Saksan laitemarkkinat. Saksa on jopa Suomea tarkempi koneille asetettujen vaatimusten suhteen, joten jos kone läpäisee lupamankelin siellä, niin hyvällä todennäköisyydellä myös Suomen päässä näytetään vihreää valoa.

– Ne ovat siellä läpäisseet jo sellaisen seulan, että koneisiin on helppo luottaa. Meille on esimerkiksi selvinnyt, että Puolassa valmistetaan todella laadukkaita laitteita juuri Saksan markkinoita varten. Näiden laitteiden hinta saattaa laadukkuudesta huolimatta olla kuitenkin vain kolmanneksen valtamerkkien asettamaan hintatasoon verrattuna, Juhani Karjalainen kertoo.

Vaikka Karjalaisilla riittää yhä työtä yrityksen toiminnan vakiinnuttamisessa, on Viitostie jo aloittanut Trajukan markkinoinnin. Viime perjantainakin (haastattelu tehty maanantaina) valtatien varteen asetetut traktorit kalastivat Jenni Karjalaisen mukaan liikkeeseen potentiaalisen asiakkaan.

– Eräs Viitostien työmatkalainen tuli katsomaan Branson-traktoreitamme. Hän oli useaan kertaan ajaessaan niitä ihmetellyt, ottanut mallista kotona tarkemmin selvää ja tullut sitten meille tutustumaan traktoriin tarkemmin.

Lopuksi pitää tietenkin kysyä se tärkein kysymys: Mistä yritys on saanut nimensä?

– Traktorista tuo alku tulee, ja kun hänen nimensä on Juhani Karjalainen, niin sanojen alustahan muodostuu sopivasti Trajuka, Jenni Karjalainen naureskelee.

