Koulukampuksen tarjouspyynnÃ¶t lÃ¤htivÃ¤t tarjoajille tÃ¤llÃ¤ viikolla â€“ tarjousten jÃ¤ttÃ¶aika pÃ¤Ã¤ttyy kuun lopulla

Juvan koulukampus-hanke tulee valtuuston päätettäväksi heti vuodenvaihteen jälkeen tammikuussa. Elinkaarimallina toteutettavan kampuksen rakentamisesta ja käytöstä on odotettavissa kunnalle lähes 1,5 miljoonan euron vuotuiset käyttömaksut.

Hallintojohtaja Antti Kinnunen sanoo, että hintahaarukka täsmentyy sen jälkeen, kun tarjoukset on saatu ja hintakuoret joulukuun alussa avattu. Kinnunen sanoo, että 1,4-1,5 miljoonan euron vuotuisista käyttömenoista kunta kyllä selviää.

– Kunnan talous sen kyllä kestää, mutta se edellyttää tarkkaa taloudenpitoa.

Käyttötalousmenoissa kampus alkaa näkyä vasta sitten, kun se on käyttöönotettu 2021. Köyhän miehen osamaksukaupaksi haukuttu elinkaarimalli sitoo kunnan käyttötalousmenoja seuraavat 20 vuotta

Kampuksen tarjouspyynnöt lähtevät eri tarjoajille tällä viikolla. Tarjousten jättöaika päättyy marraskuun lopussa. Kampus-hanke on urakoinnin ja rahoituksen osalta hyvin monivaiheinen prosessi. Kun tarjoukset tämän kuun lopussa saadaan, tarjoajat esittelevät omia tarjouksiaan neuvotteluryhmälle 3. joulukuuta tarkan minuuttiaikataulun mukaan.

Kunta ja kampushankkeen neuvotteluryhmä ovat jo pitkin vuotta käyneet neuvotteluja hankintamenettelyyn ilmoittautuneiden ja hyväksyttyjen yritysten kanssa muun muassa hankkeen suunnittelusta, koosta, tilatarpeista ja muista rakentamiseen vaikuttavista asioista. Nyt neuvottelut konkretisoituvat niin, että kampuksen rakentamisessa päästään tällä viikolla tarjousten pyyntövaiheeseen. Kun tarjoukset on marraskuun lopussa saatu, kampuksen neuvotteluryhmä tekee tarjouksista laatuarvioinnin.

Kinnunen sanoo, että kun laatuarviointi on joulukuun alussa tehty, tarjousten hintakuoret avataan 10. joulukuuta. Laatupisteiden ja hintatietojen pohjalta tehdään esitys kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus käsittelee kampustarjouksia joulukuun 17. päivä ja ensi vuoden alussa 7. tammikuuta kampus on valtuustossa päätettävänä.

Sen jälkeen jatkosuunnittelu ja rakentaminen alkaa yhden toteuttajan kanssa. Kampuksen rakennustyöt alkavat keväällä 2019 ja se valmistuu kevätlukukaudeksi 2021.

– Investointivaiheessa kunta kilpailuttaa kampukselle leasingrahoittajan ja solmii rahoittajan kanssa leasingvuokrasopimuksen. Elinkaarimallissa hankkeen toteuttaja vastaa tilaajalle, siis kunnalle, suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja kiinteistöpalveluista, Kinnunen kertoo.

Sen takia kampuksen rakentaminen elinkaarimallina on pitkä ja monivaiheinen prosessi. Se vaatii monenlaista osaamista ja asiantuntemusta suunnittelusta ja rakentamisesta rahoitukseen ja tilojen ylläpitoon. Kunta on muun muassa palkannut kolme konsulttitoimistoa valmistelemaan kampushanketta.

– Kun tarjoukset on aikanaan päätetty, kunta, rahoittaja ja palveluntuottaja solmivat kolmikantasopimuksen, joka koskee kampuksen rakennuttamista ja lunastamista. Tilaaja eli kunta solmii rakentamista koskevat urakkasopimukset ja elinkaarihankkeen palvelusopimuksen. Leasingrahoittaja puolestaan rahoittaa varsinaisen kampusrakentamisen.

Käyttövaiheessa tilaaja eli kunta maksaa kampuksesta palvelumaksua palveluntuottajalle ja leasingvuokraa rahoittajalle. Juvan kampuksen rakennuskustannuksiksi on etukäteen arvioitu karkeasti noin 20 miljoonaa euroa.

Elinkaarimallissa palveluntuottaja vastaa koulukampuksen kuluista ja kunta maksaa ne käyttömaksuina tuottajalle. Sopimuksissa määritellään muun muassakampuksen energian käyttömäärät, veden kulutus ja muut juoksevat menot. Hankkeen suunnittelu, toteutus, ylläpito ja rahoitus jäävät siis palveluntuottajan vastuulle.

Kampuksen yhteyteen rakennettavaa liikuntahallia ei rakenneta leasing-rahoituksella. Juva ottaa sen rakentamiseen normaalin pankkilainan ja lyhentää liikuntahallin rakennusvelkaa normaalin lainasopimuksen mukaan.

Etelä-Savon yrittäjät ovat kritisoineet elinkaarimallina toteutettavia kunnallisia rakennushankkeita. Yrittäjät pelkäävät rakentamisen keskittymistä ja yritysten katteiden ja verotulojen valumista alueen ulkopuolelle. Leasingrahoitus on Etelä-Savon yrittäjien mielestä vain tapa siirtää kustannuksia tulevaisuuteen jälkipolvien maksettavaksi.

Myös hankintatarjousten suuruus askarruttaa yrittäjiä. Tarjouspyynnössä mukaan pääseviltä yrityksiltä on edellytetty 25 miljoonan euron vähimmäisliikevaihtoa. Esimerkiksi Juvan tapauksessa maakunnassa on vain kolme rakennusliikettä, joiden liikevaihto yltää tarjouspyynnössä vaadittuun tasoon. Noin 25 miljoonan euron liikevaihtoraja ylittyisi vain 5-7 paikallisen rakennusliikkeen yhteenliittymällä.

Julkista rakentamista elinkaarimallin pohjalta on tehty Suomessa varsinkin tie- ja kuntarakentamisessa jo 1990-luvun lopulta lähtien. Se on helpottanut julkisten toimijoiden budjettien suunnittelua. Toisessa vaakakupissa ovat olleet elinkaarimallihankkeitten tarjouskilpailuun liittyvät korkeammat kustannukset.

Inspira Oy:n johtaja Riku Tolvanen sanoo, että elinkaarimallina on toteutettu ainakin 45 eri rakennuskohdetta. Niiden kokonaiskustannukset ovat olleet 1,3 miljardia euroa. Summalla on saatu uusia tiloja yli 20 000 käyttäjälle. Esimerkiksi Espoossa elinkaarimallina toteutettuihin rakennushankkeisiin on rahaa käytetty yli 559 miljoonaa euroa.

Espoon lisäksi elinkaarimallia on sovellettu julkiseen rakentamiseen muun muassa Imatralla, Parkanossa ja Ikaalisissa.