Vesa Kontiaisen uusi kirja luotaa Suomirockin sekatyömiehen elämää – ”Mika Sundqvist on äärimmäisen uskomaton äijä”

Suomirockin sekatyömiehiä – sellaisia ovat Vesa Kontiainen ja Mika Sundqvist.

Kummallekin on tullut vuosikymmenten aikana leipä murusina maailmalta musiikkimaailmasta, Sundqvistille soittajana ja studioguruna, Kontiaiselle keikka- ja tapahtumajärjestäjänä.

Kontiaisen uusin ja samalla kahdeksas kirja on tullut juuri ”uunista ulos”. Se on halkileikkaus Mika Sunqvistin elämästä. Bazarin kustantama 624-sivuinen järkäle on kaupoissa, ja sitä voi pitää melkoisena läpileikkauksena paitsi Sudqvistiin, myös Suomirockiin.

Kirjan nimi on ytimekkäästi Mika Sundqvist – Suomirockin sekatyömies. Vesa Kontiainen kertoo Ajolähtö-baarin hämyisässä ilmapiirissä, että idea kirjasta kypsyi monta vuotta.

– Kirjaa tavallaan pohjusti se, että tein aikoinaan Popeda- ja Poko Records -kirjat, joihin haastattelin Sundqwistia.

– Kun hän tuolloin kertoi tarinoita ja juttuja, tajusin että tällä miehellä on uskomattomia juttuja, ja hänelle on tapahtunut paljon. Hän on ollut kaikessa mukana, ja minulle jäi ajatus itämään: Mikasta pitäisi tehdä kirja, siitä tulisi uskomattoman värikäs.

Vesa Kontiaisen mukaan Mika Sundqvist on toiminut vuosikymmenten aikana useiden maan ykkösartistien kanssa. Sundqvist on kirjansa ansainnut.

– Vuonna 2013 lyötiin Sundqvistin kanssa kirjan kirjoittamisesta kättä päälle, ja nyt se on valmis ja myynnissä kirjakaupoissa.

Kirjaprojektin lähtölaukaus pamautettiin viime syksynä sen jälkeen, kun Kontiaisen kirja Popeda Nelkytä vuotta julkaistiin.

– Seuraavana päivänä 17. lokakuuta ajoin Tampereelta Kihniöön, ja sitten ryhdyttiin tekemään ensimmäiset haastattelut. Haastatteluja tehtiin legendaarisen MSL-studion tiloissa. Projekti kesti 11 kuukautta, ja se merkitsi sitä että tein sen ajan 7-päiväistä viikkoa aina tuonne syyskuun alkuun.

Vesa Kontiainen sanoo, että Mika Sundqvist on ”äärimmäisen uskomaton äijä”, ja kirja pitää sisällään tavallaan kolme kirjaa: Mika Sundqvistin oman henkilökohtaisen soolouran aina 1960-luvulta lähtien, kun hän oli muun muassa Irwin Goodmanin ja Paula Koivuniemen bändeissä. Hän myös toimi soitinmyyjänä Tampereelle ja yhden kesän tanssilavajärjestäjänä. Toinen osuus kirjasta on Alvari Tuohitorven historiikki vuosina 1972-79, ja vuonna 1978 hän perusti Simo kanssa Luukkasen MSL-studion, jossa on tehty merkittävä osa suomalaisista rokkilevyistä. Viimeinen osuus on Kontiaisen mukaan ”se kolmas kirja”.

– Eppu Normaali, Popeda, Yö, Hassisen kone, Mikko Alatalo, Juice Leskinen ja lukemattomat muut ja saatiin aikaan useita kymmeniä kultalevyjä, Kontiainen nimeää tunnettuja rokkinimiä MSL-studion asiakkaina.

– Onpa äänittämässä käynyt maailman huonoin mäkihyppääjä Eddie Edwards singlensä vuonna 1991 ja Sulo ”Suti” Aittoniemi yhdessä Mikko Alatalon kanssa kahdella albumilla, Kontiainen jatkaa.

Kirjan kirjoittaminen eteni sillä tavalla, että Kontiainen teki Sundqvistin kotiin useita reissuja. Hän tallensi tapaamisten haastattelut nauhoille, ja materiaalia kertyi ainakin 15 tuntia per kerta. Kaikkiaan materiaalia tuli 70 tuntia ja päälle vielä puhelinhaastatteluja 35 tuntia.

Lisäksi hän haastatteli lukuisia musiikkimaailman vaikuttajia kirjaan, ja he muistelivat omista lähtökohdistaan Mika Sundqvistia. Haastateltuina olivat muun muassa Heikki Silvennoinen, Martti Syrjä, Juha Torvinen, Pate Mustajärvi, Costello Hautamäki, Pantse Syrjä, Epe Helenius, Mikko Alatalo ja Jani Viitanen sekä wanhat Alwari Tuohitorven soittajat.

Mika Sundqvistista on hämmästyttävän vähän tietoa esimerkiksi wikipediassa. 1960-luvulta ei mitään, ja hyvin vähän esimerkiksi 1970-luvultakaan. Nyt Sundqvistin henkilöhistoria on saatu katkeamattomasti talteen kirjan muodossa.

– Hän oli alun alkaen rivisoittaja iskelmäartistien bändeissä, musiikkikaupan myyjä ja rockitähti. Kun hän perusti MSL-studion, hän toimi muun muassa tuottajana, äänittäjänä, säveltäjänä, sanoittajan ja sovittajana. Hän on ollut niin monessa mukana, ja myös esittävänä taiteilijana soolourallaan.

Sundqvistin tunnettuja kappaleita ovat esimerkiksi Häkkisen Mika, Moottoripyörä on moottoripyörä ja Hormoonihiiret, joka voitti Syksyn sävel -kilpailun vuonna 1982.

– Hän myös soittaa bassoa alkuperäisellä Popedan Pitkä kuuma kesä – kappaleella. Bassoa ei soita levyllä Popedan basisti Jyrki Melartin, vaan Mika Sundqvist, Kontiainen paljastaa.

Tämän linkin takaa löytyvät Juvan Lehden tilausvaihtoehdot:

https://www.juvanlehti.fi/tilaa/