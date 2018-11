Esedulle ammatillisen koulutuksen laatupalkinto – palkinnon myönsi opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Etelä-Savon ammattiopisto Esedulle on myönnetty ammatillisen koulutuksen laatupalkinto. Palkinnon myönsi opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen ammatillisen koulutuksen seminaarissa Lappeenrannassa.

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon tarkoituksena on tukea ja kannustaa ammatillisen koulutuksen järjestäjiä ja organisaatioita perustehtäviin liittyvään jatkuvaan laadun arviointiin ja kehittämiseen.

– Voittaminen tässä kilpailussa osoittaa, että Esedussa satsattu uudistusten ja leikkausten keskellä juuri oikeisiin asioihin, toteaa Esedun toimitusjohtaja Arja Seppänen.

Laatupalkinnon avulla pyritään edistämään ammatillisen koulutuksen tunnettavuutta, vetovoimaisuutta, arvostusta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Laatupalkintokilpailun teemana oli tänä vuonna opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointi.

– Esedulaisten määrätietoinen ja pitkäjänteinen työ opiskelijoiden hyvinvoinnin sekä yksilöllisten tarpeiden huomioimiseksi on johtanut hyviin tuloksiin. Keskeyttämiset ovat selvästi alle maamme keskiarvon sekä henkilöstön sairauspoissaolot ovat alentuneet merkittävästi ja työolot tutkimuksen mukaan parantuneet.

– Ammatillisen koulutuksen asiantuntijat ovat innostuneet, kokeilleet ja kehittäneet. Muutos ei haastanut Esedua, vaan esedulaiset ovat yhdessä haastaneet muutoksen, Seppänen sanoo.

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto myönnetään tunnustuksena toiminnan, sen jatkuvan kehittämisen ja tulosten laadusta sekä esimerkillisestä työstä ammatillisen koulutuksen kehittämisessä.

– Työ ja ammatillinen osaaminen ovat keskeinen osa suomalaista hyvinvointia. Esedu on toimintaansa jatkuvasti parantava ja koko maakuntaa aktiivisesti kehittävä organisaatio, jossa ketään ei jätetä. Uudistusta on viety läpi pienin askelin, opiskelijan ja henkilöstön hyvinvointi varmistaen. Opiskelijoista on pidetty vastuullisesti huolta ja henkilöstön osaaminen on varmistettu niin, että uusiin haasteisiin on kyetty vastaamaan.

Esedun lisäksi laatupalkinto myönnettiin tänä vuonna Seinäjoen koulutuskuntayhtymälle. Kunniamaininnan sai Valkeakosken ammattiopisto.

Esedu

Etelä-Savon Koulutus Oy on Mikkelin ja Pieksämäen kaupunkien omistama toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestämiseen ja sitä tukeviin palveluihin erikoistunut osakeyhtiö, joka ylläpitää Etelä- Savon ammattiopistoa (Esedu). Ensisijaisena toiminta-alueena on koko Etelä-Savo ja toimipisteitä on Mikkelissä ja Pieksämäellä. Esedu tarjoaa tutkintotavoitteista koulutusta kaikilla koulutusaloilla ja yli 70 tutkintoon. Vuonna 2017 Esedussa opiskeli 3153 vuosiopiskelijaa, joista noin 2300 ammatilliseen perustutkintoon.