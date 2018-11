Pääkirjoitus: Maakunta voisi toimia pilottina

Maakunnallinen yrittäjäjärjestö Etelä-Savon Yrittäjät muistutti Juvan Lehdessäkin tänään julkaistavassa kannanotossaan muutamasta ydinasiasta, jotka on syytä pitää mielessä hyvin terävästi.

Kun Etelä-Savossa ollaan, kannanottoon sisältyy huolenaiheita, mutta olennaista on, että niihin on vielä mahdollista vaikuttaa.

Lisäksi uhkia voidaan kääntää vahvuuksiksi, kuten Etelä-Savon Yrittäjät toteaa.

Yrittäjäjärjestö huomauttaa, että Etelä-Savossa on maamme korkein keski-ikä. Eläkkeensaajien osuus eteläsavolaisista yli 16 -vuotiaista on 42,1 prosenttia, kun Uudellamaalla osuus on alhaisin eli 25 prosenttia. Eläkeläisten määrällä on suuri merkitys alueemme palvelurakenteeseen ja aikanaan tulevaan maakunta- ja sote -uudistukseen.

Sen vuoksi Etelä-Savo voisi toimia pilottimaakuntana ikääntyville ihmisille suunnatuille yksityisille palveluille.

Yhteistyökumppaneita hankkeissa voisivat esimerkiksi olla yhteiskunnalliset toimijat, kuten Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon ely-keskus ja Sitra.

Onnistuessaan pilotit tarjoaisivat lisää työtä maakunnan yrityksille ja palveluja seniorikansalaisille. Hankkeita voitaisiin mallintaa muihin maakuntaan, koska yleisesti ottaen suomalaisten keski-ikä nousee koko valtakunnan alueella.

Janne Tiainen