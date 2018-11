Juvalla vietetään pesispäivää – tarjolla monenlaista mukavaa tekemistä!

Juvan Nuorisopesis JuNu järjestää yhteistyökumppanien kanssa koko perheelle soveltuvan touhupäivän Kaarihallilla lauantaina 17.11. kello 11.30 alkaen.

Tapahtumassa on useita erilaisia toimintapisteitä, joissa on mahdollista osallistua pieniin kisailuihun niin pesiksen kuin muunkin touhuilun tiimoilta. Päivä päättyy noin kello 14, ja se on osallistujilleen maksuton.

Tapahtuma alkaa yhteisellä alkulämmittelyllä vanhempien ja lasten kesken. Yhteisen aloituksen jälkeen alkaa niin sanotusti vapaa touhuilu, jonka aikana on mahdollista osallistua moniin aktiviteetteihin.

Tapahtumassa on rodeohärkä, optinen tarkkuusammunta, rallisimulaattori, Frozen-pomppulinna, pikkupomppulinna, sumopaini sekä lyönti- ja heittotutka.

Yleisön vapaata kiertelyä kestää noin tunnin verran, ja sen jälkeen tapahtuu päivän parhaiden palkitseminen ja yhteinen päivän lopetus noin kello 14.

Pesispäivän tarjoaa Etelä-Savon Juhlakaluste yhdessä paikallisten yrittäjien kanssa sekä JuNun kanssa. Tapahtumaa ovat järjestämässä Kuljetusliike La-Sa, Juvan Autohuolto, Taksi Erkki Puikkonen, maatalousyrittäjä Seppo Kukkonen, Juvan Lääkintävoimistelu, Metsäkoneurakointi Petri Hämäläinen, OP Suur-Savo ja Juvan kunta.

Tämän linkin takaa löytyvät Juvan Lehden tilausvaihtoehdot:

https://www.juvanlehti.fi/tilaa/