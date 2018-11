Teiden talvihoidon toimintalinjoja uusitaan – toimenpideajat lyhenevät valtateillä 14 ja 5

Liikennevirasto on yhteistyössä ely-keskusten kanssa uusinut teiden talvihoidon toimintalinjojaan. Tällä hetkellä tieverkko on jaettu seitsemään hoitoluokkaan. Ensi vuoden alusta lähtien luokkia on enää kuusi (Ise, Is, Ib, Ic, II, III), kun I-luokan tiet yhdistetään osaksi Is-luokkaa. Käytännössä tämä näkyy teiden talvihoidon paranemisena. Myös alemmalla tieverkolla, eli luokkiin II ja III kuuluvilla teillä palvelutasoa pyritään parantamaan esimerkiksi lyhentämällä liukkaudentorjunnan toimenpideaikoja ja madaltamalla aurauksen lähtökynnystä.

Talvihoitoluokkien korotuksilla pyritään tukemaan erityisesti vilkasliikenteisiä teitä, joilla raskaan liikenteen määrät ovat suuria. Muutoksella pyritään parantamaan raskaan liikenteen sujuvuutta sekä vähentämään vakavia onnettomuuksia. Myös vähäisempiliikenteisten teiden hoitotason odotetaan paranevan, koska uusissa hoitoluokissa liikennemäärärajat ovat aiempaa alempia. Muutos näkyy siis myös vilkkailla seutu- ja yhdysteillä parantaen työmatkaliikenteen edellytyksiä ja turvallisuutta.

Juvalla muutokset tulevat näkymään ensimmäiseksi Varkauteen ja Savonlinnaan johtavilla valtateillä 5 ja 14. Tällä hetkellä tieosuudet Juvalta Varkauteen ja Juvalta Savonlinnaan kuuluvat hoitoluokkaan I. Hoitoluokkien yhdistämisen myötä molempien tieosuuksien hoitoluokka nousee ensi vuoden alussa luokkaan Is.

Käytännössä hoitoluokkien yhdistyminen näkyy talvihoidon toimenpideaikojen nopeutumisena. Liikenneviraston toimenpidelinjauksen mukaan aurauksen on oltava käynnissä viimeistään, kun puolet tien maksimilumisyvyydestä on kertynyt jossain kohtaa aurausreitillä. Tätä kutsutaan aurauksen lähtökynnykseksi. Is-luokkaan kuuluvan tien maksimisyvyys on neljä senttiä lunta, joten aurauksen on tällöin oltava käynnissä kahden sentin kohdalla. Sohjoa sallitaan vain puolet lumen määrästä.

I-luokan tiellä aurauksen toimenpideaika on ollut kolme tuntia, eli aurauksen tulee olla suoritettuna kolme tuntia lumisateen loppumisen tai lähtökynnyksen saavuttamisen jälkeen. Is-luokan tiellä toimenpideaika laskee 2,5 tuntiin. Sohjon osalta aurauksen toimenpideaika laskee 2,5 tunnista kahteen tuntiin.

Is-luokan tiellä ei myöskään käytännössä pitäisi olla yhtään polannetta.

Pohjois-Savon ely-keskuksen kehittämispäällikkö Timo Järvinen kuitenkin korostaa,ettei kesäkeliä vastaavia olosuhteita voida talvikaudella toimintalinjojen muutoksista huolimatta saavuttaa edes päätieverkolla. Ajonopeudet ja turvaetäisyydet tulee sopeuttaa kulloinkin vallitsevan kelin mukaan. Tienkäyttäjän on myös hyvä ymmärtää, että hoitoluokkien linjaukset koskevat toimintaa normaalitilanteessa. Poikkeuksellisen sääolosuhteiden vallitessa aurauksessa ja liukkaudentorjunnassa voi tulla viivästyksiä.

– Ei sellaista määrää aurauskalustoa Suomesta edes löydy, että tavoitteissa voitaisiin joka tilanteessa pysyä.

Tällaisia poikkeuspäiviä tulee Järvisen arvion mukaan talvessa noin puolisenkymmentä kappaletta. Poikkeusolosuhteissa tapauksissa oikeaoppinen kelitiedottaminen nousee avainasemaan: Liikenneviraston asiantuntija-arvioiden mukaan hyvällä kelitiedottamisella voidaan vähentää henkilövahinko-onnettomuuksia noin kymmenellä prosentilla.

Teiden talvihoidon kannalta ihanteellisimpia tilanteita ovat Järvisen mukaan pitkät yhtenäiset pakkasjaksot. Kelien ennakoitavuus onkin yksi onnistuneen tiehuollon tärkeimmistä tekijöistä.

Yhteensä talvihoitoluokkia esitetään korotettavaksi Pohjois-Savon ely-keskuksen alueella vuoden alusta lähtien noin 2 000 kilometrin matkalla. Korotukset kohdistuvat vilkasliikenteisille pääteille noin 500 kilometrin ja muille keskivilkkaille teille noin 1500 kilometrin matkalle.

Vähäliikenteiselle tieverkolle korotukset tulevat esityksen mukaan voimaan asteittain vuoteen 1. 10. 2023 mennessä alueurakoiden kilpailutusten yhteydessä. Valtateitä 5 ja 14 lukuunottamatta Juvan tiet kuuluvat tällä hetkellä luokkiin II ja III, joista luokkaan II kuuluvat Pieksämäelle ja Sulkavalle johtavat tiet. Näihin luokkiin kuuluvien teiden mahdollisista luokkamuutoksista ei vielä tällä hetkellä ole tietoa. Järvinen muistuttaa, että tien luokitukseen vaikuttavat sen käyttöasteen lisäksi monet tekijät: paikalliset olosuhteet, liikenteen luonne, koostumus ja laadullinen kytkentä kunnan tieverkon palvelutasoon on kaikki huomioitava tien hoitoluokkaa päätettäessä.

– Se on semmoinen suo, että siihen helposti hukkuu, jos ei ole asioista perillä, Järvinen naureskelee.

Muutosten myötä uutena kriteerinä huomioidaan raskaan liikenteen ja yhdistelmäajoneuvojen määrä tienkäyttäjistä.

Uusien toimintalinjojen käyttöönoton myötä tienpidon menot lisääntyvät asteittain vuosina 2019–24. Tällä hetkellä talvihoidon kustannukset ovat vuositasolla olleet 100 miljoonan euron suuruusluokkaa. Kustannukset kasvavat sitä mukaa, kun uudet vaatimukset otetaan käyttöön. Talvikaudella 2019–2020 kustannukset kasvavat neljällä miljoonalla eurolla.

Sitä seuraavina vuosina kustannukset kasvavat vuosittain aina 20 miljoonan euron vuosikustannusvaikutukseen saakka. Vuoteen 2024 mennessä talvihoitokustannusten arvioidaan olevan vuosittain noin 120 miljoonaa euroa. Liikenneviraston mukaan uusien toimintalinjausten ansiosta kotitalouksien ajokustannukset vähenevät hieman ja yritysten jopa merkittävästi. Välilliset taloudelliset vaikutukset ovat viraston mukaan selvästi positiiviset.

Oman työmatkasi teiden nykyisen talvihoitoluokan voit tarkistaa Liikenneviraston nettisivuilta kohdasta ”teiden talvihoito”.

Tämän linkin takaa löytyvät Juvan Lehden tilausvaihtoehdot:

https://www.juvanlehti.fi/tilaa/