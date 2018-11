Etelä-Savon pelastuslaitos harjoitteli Juvan Hyötyyssä – rintamamiestalo, sauna ja navetta poltettiin maan tasalle

Liekit lyövät ahnaasti ainakin kymmenen metrin korkeudelle. Maisema on syksyisen utuinen, mutta savuinen. Taivasta kohti nousee monta metriä paksu tumma, ruskeanharmaa savupilvi.

Pihassa risteilee sammutusletkuja, mutta pihapiirissä seisoskelee toistakymmentä palomiestä rauhallisina. Jotain tässä kuvassa on vialla. On menossa Etelä-Savon pelastuslaitoksen harjoitus Juvan Hyötyyssä. Ja poltettavana on kolme rakennusta.

Kiinteistön omistaja Kari Penttinen Juvalta seisoo rauhallisena pihapiirin tuntumassa ja paistaa makkaroita. Hän ei ole huolissaan palavasta kiinteistöstään vaan siitä, että Juvalla taajama-alueen ulkopuolella olevat tyhjät talot jäävät arvottomina ränsistymään.

– Tyhjillä vanhoilla kiinteistöillä ei ole muuta arvoa kuin tontti ja talon purku ja purkutyö on kallista, hän sanoo.

Penttinen päätyi antamaan Etelä-Savon pelastuslaitokselle harjoituskohteena tyhjien rakennustensa polttamisen.

Penttinen ei hankkinut vanhaa rintamamiestaloa, saunaa ja navettaa poltettavaksi. 1950-luvula rakennetut rakennukset tulivat muun kiinteistön eli metsäkaupan mukana. Penttinen on metsätaloudenharjoittaja eikä hänellä itsellään ollut käyttöä huonokuntoisille rakennuksille.

– Olin yhteydessä pelastuslaitokseen ja kyselin, olisiko pelastuslaitos kiinnostunut rakennusten harjoituspolttamisesta. Tein kiinteistöistä poistamisilmoituksen ja pelastuslaitos kävi tutustumassa rakennuksiin. Nyt ollaan siinä vaiheessa, että rakennukset ovat tulessa. Katsojille ja palomiehille tarjoan nokipannukahvia ja makkaraa.

Etelä-Savon pelastuslaitoksella oli Juvan Hyötyyssä 15 miehen palomiesjoukkue mukana harjoituksessa. Ensin palokunta poltti saunan, sitten 2-kerroksisen asuinrakennuksen ja lopuksi navetan. Juvalaisten palomiesten tehtäväksi jäi alueen jälkivartiointi.

Palomestari Ismo Vihro sanoo, että palomiesten on kerran vuodessa oltava niin sanotuissa kuumissa harjoituksissa. Niissä teemoina voi olla esimerkiksi savusukellus, sammutustyö ja vaikkapa peltisten kattorakenteiden purku. Nytkin Hyötyyn harjoituksessa oli mukana 12 savusukeltajaa, mutta ensin purettiin osa peltikattoa nostolava-autolla.

Vihro kertoo, että vapaaehtoisesti poltettavia rakennuksia on Etelä-Savossa riittänyt. Ennen polttotöitä pelastuslaitos tarkastaa ennakkoon kohteet, että ne ovat kuivat ja rakenteet turvallisia palomiesten liikkumiselle. Juvan Hyötyyn harjoituskohde oli jo neljäs poltettava rakennus tänä vuonna.

– Ja tietenkin kohteen täytyy olla sellaisessa paikassa, ettei savu aiheuta haittaa ympäristölle. Ihan Juvan keskustassa tällainen harjoitus ei onnistu.

Palomiehet tekivät palavaan asuinrakennukseen Hyötyyssä pareittain useita pelastussukelluksia täysissä varusteissa. Varusteilla on painoa ainakin 25 kiloa. Välillä alkanutta paloa sammutettiin ja sisätiloja tuuletettiin savusta ja seuraava työpari sukelsi sankan savun sekaan. Palomiehet olivat töissä 12 tuntia – aamukahdesta iltakahdeksaan.

Perttu Mäkinen oli yksi savusukellukseen osallistunut palomies. Kypärä päähän, palohansikkaat käteen, happimaski kasvoille, happisäiliöt niskaan, viitta niskaan, sammutusletku kainaloon ja työparin kanssa savun sekaan. Toinen työpari jää ovelle turvapariksi varmistamaan, ettei vahinkoja satu.

Sukellus savun sekaan kestää 3-5 minuuttia. Sen jälkeen pari vaihtuu. Tällä tavalla jatketaan koko iltapäivä. Sisällä lämpökamera mittaa lämpötilaksi 300 astetta.

– Kyllä siellä lämmintä riittää. Savuakin oli sisällä niin paljon, ettei juuri eteensä näe. Varsinkin silloin, kun sinne ruiskutetaan vettä, näkyvyys on ihan nolla. Nyt kun sisällä poltetaan viilua, se antaa ehkä vähän virheellisen kuvan. Oikeassa palossa siellä palaisi huonekaluja ja niiden muovisia osia, televisio ja muuta roinaa, jotka levittävät täysin mustaa savua sisään, Mäkinen kertoo.

Mies on hiestä märkä ja hörppää ison kulauksen vettä savusukelluksen päätteeksi. Mäkinen jää odottamaan seuraavaa sukellusvuoroa.

Sillä aikaa, kun palomiehet harjoittelevat savusukellusta, muutamassa tunnissa isohko pihasauna on palanut perustuksiaan myöten.

Jäljelle on jäänyt vain kasa kattopeltejä, hiiltyneet rauniot ja pystyssä törröttävä hormi.

Päärakennuksen jälkeen polttovuorossa oli vielä tyhjä navetta. Pimeä ehti laskeutua Hyötyyn poltettujen rakennusten raunioille, ennen kuin päivän harjoitusurakka oli palomiehiltä ohi.

