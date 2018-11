Kolumni: Suojellaan kulttuurimaisemaa!

Helsingin Sanomissa 29.10.2018 kirjoittivat Juuso Kalliokoski ja Mikko Airikkala -nimiset henkilöt siitä, että suunnittelussa ei huomioida tarpeeksi maiseman merkitystä. ¨

Tarkemmin lukiessa paljastui, että heillä oli mielessään suomalainen tapa rakentaa teitä kulttuurimaisemaa tuhoamalla. En voisi olla enemmän samaa mieltä.

Muistaako joku mitä tapahtui Kirkonkylän raitille, kun Juvantie rakennettiin nykyiseen asuunsa?

Uusi tie vedettiin häikäilemättä siihen mihin sen suunnittelijat olivat sen päättäneet vetää oikomalla mutkia talojen nurkkia viistäen ja hakkauttamalla esimerkiksi hautausmaan vieressä ollut kaunis koivukuja.

Vaikka siihen istutettiinkin uudet koivuntaimet, ne ovat liian kaukana tiestä eikä vaikutelma muutenkaan ole entisen veroinen.

Kaikkein törkein temppu oli kuitenkin nostaa tien pinta melkein metrin korkeammalle kuin ennen.

Niinpä kaikki tien varressa olevat talot ovat tuon verran tien pinnan alapuolella, eikä rujompaa vaikutelmaa olisi helppo saada aikaan. Samanlainen oli tilanne monet vuodet myös aivan keskustassa, kauppaliikkeidden kohdalla, kunnes sitä myöhemmin korjailtiin.

Ja eikö vain paljon myöhemmin uusi Puumalan tiekin tehty tienvarsiasutuksesta piittaamattomalla tavalla.

Niinpä senkin varrella ovat Salajärven puolella olevat talot niin syvässä kuopassa, että tie kulkee joidenkin talojen räystäiden korkeudella. Sopii niitä nyt sitten yrittää myydä.

Ei tämä mentaliteetti tietenkään rajoitu Juvaan. Olen, paljon kun olen ulkomaiden moottoriteitäkin ajellut, aina ihmetellyt, miksi niiden kaistojen väliin on Suomessa pitänyt jättää monta kymmentä metriä leveä keskialue.

Lumiauraus, jota ehkä perusteluksi tarjotaan, ei selvästikään tällaista vaatisi – kuten ei vaatisi Juvan keskustan ja Puumalantien varret tuhonnut tien pinnan korotuskaan.

Lienee epärealistista yrittää ajaa tehtyjen kalliiden investointien korjaamista kokonaan. Tiet eivät myöskään ole ainoa asia, joka Juvan kirkonkylässä rakennettiin kulttuurimaiseman arvoa ymmärtämättä, ja on niitä kaameita ”elintasosiipiä” muuallakin kuin Kirkonkylässä.

Rakentamista tapahtuu kuitenkin myös tästä eteenpäin, tulevaisuuteen kun on uskottava.

Usutan ja rohkaisen ottamaan kulttuuriarvot huomioon kaikessa rakentamisessa ja jo sen suunnittelussa. Sillä tavalla alla voidaan varmasti jopa korjata jonkin verran sitä mitä on tuhottu.

Antti Kuosmanen

Kirjoittaja on Juvalla syntynyt eläkkeellä

oleva diplomaatti, joka on toiminut

ulkoministeriön osastopäällikkönä

ja suurlähettiläänä.