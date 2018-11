Kansanedustaja Hanna Kosonen: Lisää nuoria metsästyksen ja metsänhoidon pariin

Metsästysseurojen tulevaisuus voi olla vaakalaudalla metsästäjien ikääntymisen takia, sanoo savonlinnalainen kansanedustaja Hanna Kosonen (kesk.)

– Tämän vuoksi tarvitsemme lisää nuorisotoimintaa ja nuoria metsästyksen ja metsänhoidon saralle maanlaajuisesti. Useissa paikoissa ollaankin jo siirrytty sanoista tekoihin, mutta nuorisotoiminta tällä hetkellä tässä mittakaavassa ei riitä pitämään yllä metsästystä ja metsänhoitoa tulevaisuudessa tarpeeksi.

Hänen mukaansa kestävässä riistanhoidossa metsästysseuroilla ja metsästäjillä on ja on aina ollutkin suuri ja tärkeä merkitys, sillä metsästäjät hoitavat metsästysalueidensa riistaa perustamalla riistalle ruokintapaikkoja, pesäpaikkoja, poistamalla alueille kuulumattomia vieraslajeja, rajoittamalla etenkin linnuille tuhoisia pienpetoja ja toteuttamalla oikeanlaista riistakannanhoitoa.

– Tällä toiminnalla on valtava hyödyttävä vaikutus Suomen luonnon monimuotoisuudelle ja hyvinvoinnille. Nuoret on saatava vahvemmin mukaan, koska toiminnan on ilman muuta kukoistettava kirkkaasti tulevaisuudessakin.