Juvan hyvinvointikeskuksen remontti loppusuoralla – muutto uusiin tiloihin tapahtuu joulukuussa

Juvan hyvinvointikeskuksen eli entisen terveyskeskuksen remontti alkaa olla loppusuoralla. Tilojen kalustus on jo alkamassa. Henkilöstö ja potilaat muuttavat uusiin tiloihin joulukuussa.

Lähikuntoutusosaston 23 potilasta ja 25 henkilökunnan jäsentä eli 18 hoitajaa, fysioterapeutti, lääkäri ja sairaalahuoltajat pääsevät uusiin kunnostettuihin sairaalatiloihin vielä ennen joulua. Ennen muuttoa henkilöstö pääsee joulukuun alussa tutustumaan remontoituihin tiloihin.

Uusittuun siipeen muuttavat joulun alla myös jaksohoito, fysioterapia ja mielenterveys- ja päihdevastaanotto. Muuttoaikataulut tarkentuvat vielä myöhemmin. Niistä ilmoitetaan erikseen asiakkaille ja heidän omaisilleen.

Lähikuntoutusosaston eli entisen terveyskeskuksen vuodeosaston muutto Tirrolantien väistötiloista takaisin ”kotiin” on iso operaatio.

Lähikuntoutusosaston esimies Anna Mikkonen kertoo, että muuttoa takaisin remontoituihin tiloihin on valmisteltu jo kesästä lähtien.

– Onneksi meidän hoitajilla on jo kokemusta edellisestä muutosta. Se on auttanut paljon paluumuuton suunnittelua ja aikataulutusta. Lähikuntoutusosasto muutti väistötiloihin Tirrolantielle keväällä 2017. Nyt joulukuussa osasto palaa kotiin, Anna Mikkonen sanoo.

Muutto-operaatio tapahtuu tarkan suunnitelman mukaan. Muuttoon on varattu invatakseja ja muuta kalustoa potilaiden ja tavaroiden kuljetukseen. Kun lähikuntoutusosasto muutti väistötiloihin puolitoista vuotta sitten, osaston aamuvuoro työskenteli vielä vanhoissa tiloissa, mutta iltavuoro pääsi jo aloittamaan työvuoronsa väistötiloissa Tirrolantiellä.

Mikkonen sanoo, että taas uuteen sopeutuminen Sairaalatiellä vaatii oman aikansa. Toisaalta uudet kunnostetut tilat tuovat myös toiminnallisia parannuksia väestötiloihin verrattuna.

– Uusissa tiloissa on väljyyttä enemmän ja käytössä on myös nykyaikaiset viestintävälineet ja yhteydet. Osastolla on esimerkiksi langaton verkko, jota pystytään mobiilisti käyttämään muun muassa lääkärikierrolla. Toisaalta henkilöstö joutuu opettelemaan uusien järjestelmien käytön eivätkä potilaatkaan tai muut välineet ole uusissa tiloissa entisillä paikoillaan. Totuttelemista ja opettelua sekin vaatii, sanoo Anna Mikkonen.

Mikkonen on kuitenkin hyvillään, että lähikuntoutusosasto viimein pääsee muuttamaan uusiin tiloihin. Paluumuuttoa väistötiloista on jo odotettu. Entiset ammattikoulun tilat Tirrolantiellä eivät alunperinkään olleet suunniteltu sairalaatiloiksi.

