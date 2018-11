Pääkirjoitus: Nuoret eivät näkyneet vaaleissa

Nuorten päätöksentekijöiden määrä lähti nousuun evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaaleissa. Nuorten osuus kaikista valituista nousi 0,3 prosenttiyksikköä koko maassa.

Nousu ei ole suuren suuri, mutta sentään havaittava. Kaikki luottamushenkilöt yhteen laskien alle 30-vuotiaiden osuus oli edellisvaaleissa 6,1 prosenttia ja näissä vaaleissa 6,4 prosenttiin. Tällä kertaa nuorten osuus maamme kirkkovaltuustoihin valituista on 5,7 prosenttia.

Valtakunnallisesti alle 30-vuotiaita oli ehdolla kirkkovaltuustoihin yhteensä 814 henkeä, ja valituksi tuli 319 eli liki 40 prosenttia. Nuoret siis osasivat keskittää äänensä nuorille, mikä olikin viisasta.

Joillakin paikkakunnilla nuoret olivat jopa vaalien ääniharavia. Se kertoo jo jonkinmoisesta innostuksesta nuorten keskuudessa.

Juvalla alle 30-vuotiaita ei ollut ehdolla olenkaan. 16-17-vuotiaistakin vain 7 äänesti. Sen ikähaitarin äänioikeutettuja olisi ollut 146.

Juvan kirkkovaltuutettujen keski-ikä on 59 vuotta, ja valtuustossa istuu kolme 30-39-vuoden ikäistä valtuutettua. Yli 60-vuotiaita on 13, ja kirkkovaltuustossa on yhteensä 19 valtuutettuja.

Täytyy toivoa, että valtuusto löytää päätöksiinsä myös nuorisonäkökulman ja osaa hakea seuraaviin vaaleihin nuoria. Heitä tarvitaan, jotta seurakunnalla on tulevaisuutta. Nuorilla ylipäätään ja myös valtuustoihin valituilla nuorilla on varmasti mielessään kehittämisajatuksia, jotka veisivät kirkkoa hyvään suuntaan.

Janne Tiainen