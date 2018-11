Essote karsii, muuttaa ja tehostaa toimintojaan alijäämän takia – Juvan kunta saa ensi vuoden alussa noin 400 000 euron ylimääräisen laskun

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymän Essoten kiristyvä talous ja useisiin miljooniin nousevat alijäämät kirpaisevat myös Juvaa.

Juvan kunta on saamassa ensi vuoden alussa noin 400 000 euron ylimääräisen laskun Essoten tämän vuoden alijäämistä.

Essoten loppuvuoden talous- ja muutosohjelma tähtää jopa 10 miljoonan euron uhkaavan ylitysuhan kursimista noin 7 miljoonaan euroon.

Ohjelman avulla kuntayhtymä mitoittaa palvelut jatkossa niin, että niissä huomioidaan omistajakuntien niukkenevat taloudelliset voimavarat.

Essoten vuoteen 2022 tähtäävä talous- ja muutosohjelma merkitsee mittavia uudistuksia ja muutoksia sotekuntayhtymän toiminnassa.

Yhtymän jäsenkuntien maksuosuuksia ei voida enää kasvattaa. Kuntayhtymän on haettava säästöt toimintoja kehittämällä ja puuttumalla rakenteisiin.

Käytännössä se merkitsee tiukkenevaa sijaisten palkkaamista ja laitospaikkojen karsintaa. Erikoissairaanhoidosta vähenee 26 paikkaa ja perusterveydenhuollosta 21 paikkaa.

Kunnat ovat lupautuneet 1,7 prosentin kustannustason nousuun, mutta yhtymän tulot kasvavat vain prosentin verran. Essoten talousjohtaja Vesa Vestala sanoo, että kun tulot kasvavat 1,7 prosenttia, kulujen kasvu on pari prosenttia. Essoten lähes 360 miljoonan euron toimintakuluissa se on iso lovi.

Essote tavoittelee budjettinsa saamista tasapainoon vuoden 2022 loppuun mennessä. Talouden tasapainottamistavoite merkitsee Essoten 9 miljoonan euron säästöjä.

Kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen sanoo, että Essoten jäsenkuntien kantokyky ja asukkaiden ikärakenne on sosiaali- ja terveystoimelle haastava yhtälö. Alueella ei hänen mukaansa ole kerta kaikkiaan ollut varaa panostaa sote-palveluihin.

– Kun jäsenkunnilla ei ole rahaa, säästöt on etsittävä muualta. Kuntien viestit Essoten taloussuunnitelmasta ovat olleet selkeät ja yksiselitteiset. Taloudellisiin lisäpanostuksiin kunnilla ei ole rahaa.

Jäsenkunnat edellyttivät omissa lausunnoissa Essotelta nollatulosta ensi vuonna.

Essoten vuosien 2018-22 talous- ja muutosohjelma edellyttää terveyspalvelujen toimintatapojen muutosta ja säästöjä. Perusterveydenhuollon hoitopaikkojen karsinta alkaa Mikkelistä, jonka lähikuntoutusosasto lakkaisi asteittain vuoteen 2022 mennessä. Hoitopaikkoja katoaisi 21. Keskussairaalan A-rakennuksessa toimiva 25-paikkainen akuuttiosasto lopettaisi toimintansa ensi kesäkuussa ja siirtyisi supistettuna monialaisten vuodeosastotiimien yhteyteen.

Essote karsii myös ympäristökuntien lähikuntoutusosastojen paikkamääriä. Kuntien paikkamäärät vähenevät 1-2 paikalla kuntaa kohti.

Karsintalistalla on myös joulukuussa uusittuihin tiloihin muuttava Juvan lähikuntoutusosasto. Se on mitoitukseltaan jo pienempi 23-paikkainen.

Kortelainen sanoo, että huippuunsa viedyllä taloudellisuudella, tuottavuudella ja tehokkuudella on kääntöpuoli. Palveluihin voidaan resursoida niukalti. Juustohöylä ei ole enää käyttökelpoinen.

– Jostain pitää nyt luopua, on keksittävä uutta ja jotain pitää varmistaa. Niukoilla resursseilla meidän on pystyttävä vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen.

Essoten muutos- ja talousohjelma tähtää 9 miljoonan euron säästöihin vuoden 2022 loppuun mennessä. Ensi vuoden tavoite on 5 miljoonaa euroa. Rankimmin se rokottaa hallinto- ja tukipalveluja, joiden säästöiksi tavoitellaan 2,3 miljoonaa euroa. Terveyspalvelujen säästö on vajaat 2 miljoonaa euroa ja vanhus- ja vammaispalvelujen 820 000 euroa.

Terveyspalveluissa on tarkoitus lisätä tuottavuutta ja jakaa resurssit asiakkaiden tarpeiden mukaan tarkeimmin. Suun terveydenhuollossa otetaan käyttöön ”kerralla kuntoon”-toimintamalli. Se tähtää potilaan hampaiden ja suun terveyteen liittyvien asioiden hoitoa yhdellä käyntikerralla.

Suomenniemen, Anttolan, Haukivuoren ja Hirvensalmen lääkäripalveluja toteutetaan entistä enemmän etäpalveluna ja videoyhteyksillä. Hoitajien vastaanottoja siellä vahvistetaan kasvattamalla mm. lääkemääräämiseen koulutukseen saaneiden hoitajien määrää.

Kortelainen sanoo, että Juvan lääkäripalveluihin tai vastaanottoaikoihin ei ole tiedossa muutoksia säästöohjelmassa.

Kuntayhtymän hallitus käsittelee säästöohjelmaa ensi viikolla. Valtuusto pui sitä itsenäisyyspäivän aattona.

Kortelainen vertaa Essoten toimintamenoja 52 suurimman kunnan sekä sosiaali- ja terveyspiirin tarvevakioituihin nettotoimintamenoihin.

Essoten toimintamenot olivat neljän halvimman joukossa.

Essoten kustannusten suhdeluku oli 87, kun Savonlinnassa se on 118, lappeenrantalaiset Eksoten 96 ja Kainuun soten 102.

– Savonlinna sote maksaa noin 600 euroa per asukas enemmän kuin Essotessa. Essoten kulut ovat 3 700 euroa asukasta kohti, mutta Savonlinnassa 4 300 euroa. Joko Savonlinnan seudulla kunnilla on rahaa tai siellä on tehty isoja panostuksia sosiaali- ja terveystoimeen, Kortelainen arvioi.